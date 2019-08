با نزدیک‌شدن به زمان اکران فیلم ترسناک «آن: بخش دوم» (It – Chapter Two) کارشناسان باکس آفیس افتتاحیه‌ای‌ ۱۱۰ میلیون دلاری را برای این اثر پیش‌بینی می‌کنند.

«آن: بخش دوم» (It – Chapter Two) فیلمی است با مایه‌های فراطبیعی و دنباله‌ای بر قسمت اول همین مجموعه که در سال ۲۰۱۷ اکران شد. قسمت اول مجموعه در زمان اکران موفق شد افتتاحیه‌ای ۱۲۳ میلیون دلاری را تجربه کند که رکوردی برای فیلم‌های درجه R ترسناک به حساب می‌آمد.

«آن: بخش دوم» ۱۵ شهریور روی پرده می‌رود و بسیاری معتقدند با توجه به آگوست شلوغ و نه چندان جذاب باکس آفیس، اکران این فیلم در ماه میلادی سپتامبر می‌تواند بسیاری از هواداران را به سالن‌ها بکشاند.

در حال حاضر و براساس پیش‌بینی‌های ابتدایی تخمین زده می‌شود که قسمت دوم این مجموعه ترسناک افتتاحیه‌ای بین ۹۵ تا ۱۱۰ میلیون دلار را تجربه کند. گرچه براساس جوی که در اولین روزهای اکران پدید می‌آید ممکن است شاهد میزانی نوسان در این پیش‌بینی باشیم.

در حال حاضر قسمت اول مجموعه «آن» با فروش ۷۰۰ میلیون دلار در سراسر جهان پرفروش‌ترین فیلم ترسناک تاریخ است. باید دید آیا فیلم جدید موفق می‌شود رکورد قسمت اول را بشکند یا نه.

«آن: بخش دوم» نیز همچون قسمت قبل از رمان «آن» نوشته استیون کینگ اقتباس شده است. به نظر می‌رسد موفقیت‌های گسترده قسمت قبل یکی از عوامل اصلی جهت ساخت یک قسمت دیگر از این مجموعه بوده است.

اندی موشیاتی کارگردان و گری دابرمن فیلم‌نامه‌نویس که با هم روی قسمت اول هم کار کرده بودند برای ساخت قسمت دوم نیز حضور دارند.

قسمت دوم مجموعه «آن» در سال ۲۰۱۶ می‌گذرد، یعنی ۲۷ سال پس از وقایع تابستان سال ۱۹۸۹ که در فیلم اول روایت شدند. در این قسمت پنی‌وایز دوباره بازگشته است. باشگاه بازندگان به قول‌شان عمل می‌کنند و برای نابود کردن همیشگی او باز می‌گردند اما نمی‌دانند که او قوی‌تر و بی‌رحم‌‎تر از همیشه آمده است.

منبع متن: digikala