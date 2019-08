یوزپلنگ طلایی لوکارنو به پدرو کاستای پرتغالی رسید

هفتاد و دومین دوره از جشنواره فیلم لوکارنو در حالی دیروز به پایان رسید که پدرو کاستا فیلم‌ساز اهل پرتغال توانست یوزپلنگ طلایی – معتبرترین جایزه این جشنواره – را تصاحب کند. کاستا پیش از این در سال ۲۰۱۴ نیز موفق شده بود برای فیلم «پول اسب» (Horse Money) همین جایزه را به دست آورد.

کارگردان پرتغالی در حالی بابت فیلم سینمایی «ویتالینا وارلا» (Vitalina Varela) یوزپلنگ طلایی گرفت که بازیگر زن نه‌چندان نام‌آشنای فیلمش نیز برنده جایزه بهترین بازیگر نقش زن جشنواره لوکارنو شد. کاترین بریا کارگردان شناخته‌شده فرانسوی که امسال رییس هیات داوران جشنواره بود با اشاره به کارنامه کاری پدرو کاستا دستاوردهای این سینماگر را فراتر از صرف جوایز دانست و در سخنانش جایگاه ویژه‌ای‌ برای این کارگردان در میان بزرگان سینمای جهان قایل شد.

از دیگر جوایز شاخص جشنواره می‌توان به جایزه ویژه هیات داوران اشاره کرد که به پارک جونگ-بوم فیلم‌ساز اهل کره جنوبی رسید. بوم موفق شد این جایزه را برای فیلم سینمایی «ارتفاع موج» (Height of the Wave) به دست آورد. پارک جونگ-بوم از سال ۲۰۱۱ ساخت آثار بلند سینمایی را آغاز کرده و این جایزه در عمل مهم‌ترین افتخار کارنامه کاری‌اش تا به امروز به حساب می‌آید.

همچنین جایزه یوزپلنگ بهترین کارگردانی به دیمین مانیول برای فیلم سینمایی «بچه های ایسادورا» (Les Enfants D’isadora) محصول مشترک کره‌جنوبی و فرانسه رسید. چنانکه پیشتر اشاره شد جایزه بهترین بازیگر زن به بازیگر فیلم «ویتالینا وارلا» ساخته پدرو کاستا اختصاص یافت. جالب است بدانید نام بازیگر این فیلم هم «ویتالینا وارلا» است و نام فیلم براساس نام همین بازیگر زن انتخاب شده؛ زنی ۵۵ ساله که ساکن کشور کیپ ورد است.

نهایتا جایزه بهترین بازیگر مرد هفتاد و دومین دوره از جشنواره فیلم لوکارنو به رجیس میروپو برای حضور در فیلم «تب» (A Febre) محصول مشترک برزیل، فرانسه و آلمان اختصاص یافت.

عموم جوایز اصلی اهدا شده در این دوره جشنواره لوکارنو حاکی از توجه به ترندهای جدید سینمای هنری معاصر است یعنی تاکید بیشتر بر فرم نسبت به محتوا و ایجاد نوعی فضای زیبایی‌شناختی در مقابل سینمای سنتی ِ داستان‌گو.

