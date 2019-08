باکس آفیس هفته؛ پسران خوب، پسران بد را شکست دادند

فیلم پسران خوب با افتتاحیه‌ی ۲۱ میلیون دلاری موفق شد فیلم «سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شا» را در سومین هفته‌ی اکرانش از صدر جدول باکس آفیس کنار بزند. استودیوی یونیورسال حضور قدرتمند خودش را این هفته نشان داد و فیلم «پسران خوب» کمدی که برخلاف ظاهر نوجوانانه‌اش تماشایش برای افراد زیر ۱۷ سال فقط با اعضای خانواده امکان‌پذیر است، در حد انتظارات ظاهر شد و بیشترین فروش را داشت.

رتبه‌ی دوم جدول هم البته باز در اختیار یونیورسال بود که پخش‌کننده‌ی فیلم «سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شا» هم بود. به جز «پسران خوب» چهار تازه‌وارد دیگر در باکس آفیس رقابت تنگاتنگی با هم داشتند. فیلم «کور شده از نور» (Blinded by the Light) به زحمت توانست به عنوان تازه‌وارد در جمع ده فیلم اول خودش را قرار دهد.

جین استاپنیتسکی کارگردان این کمدی ماجراجویانه است و این اولین پروژه‌ی سینمایی‌اش محسوب می‌شود. پیش از آن فقط دو کارگردانی تلویزیونی در کارنامه‌اش داشته است. فیلم «پسران خوب» داستان سه پسر کلاس ششمی را روایت می‌کند که دست به یک سفر ماجراجویانه می‌زنند و در حین سفر به صورت تصادفی مواد مخدر می‌دزدند، توسط دختران نوجوان دستگیر می‌شوند و تلاش می‌کنند تا مسیرشان را به سمت خانه پیدا کنند تا به مهمانی مهمی که منتظرش بودند برسند.

فیلم بازیگر مطرحی ندارد. منتقدان دوستش نداشتند و امتیاز ۵۹ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند ولی با شوخی‌هایش و فضای مفرحی که دارد دل مخاطبان را به دست آورده است. گاردین بزرگترین مشکل فیلم را شوخی‌هایی می‌داند که مدام تکرار می‌شوند. به گفته‌ی منتقدان نسل فیلم‌های «تنها در خانه» که احتمالا الان خودشان بچه دارند، ممکن است لحظاتی از فیلم سرگرم شوند اما واقعیت این است که با مقیاس امروز فیلم آن‌قدری که می‌خواهد جلوه بدهد در ذاتش خرابکار نیست.

برخلاف منتقدان تماشاگران فیلم را دوست داشتند و به فیلم در سایت سینمااسکور امتیاز B+ دادند. ۵۲ درصد مخاطبان فیلم مردان بودند و ۵۹ درصد مخاطبان بالاتر از ۲۵ سال داشتند. احتمالات می‌گوید که فیلم در داخل آمریکای شمالی احتمالا ۶۰ میلیون دلاری خواهد فروخت.

در سالی که پر بوده از دنباله‌ی فیلم‌های مشهور و اقتباس‌های سینمایی و بازسازی‌ها فیلم «پسران خوب» کنار فیلمی مثل «نفرین لا لیورنا» قرار می‌گیرد که باز هم تولید کمپانی یونیورسال بود و سومین فیلم سال ۲۰۱۹ است که با قصه‌ی اریجینال توانسته در صدر جدول فروش قرار بگیرد. به هر حال عملکرد این فیلم کمک می‌کند تا کمپانی یونیورسال دومین استودیویی بشود که فروش‌ فیلم‌هایش از یک میلیارد دلار در گیشه‌ی سینماهای آمریکای شمالی عبور می‌کند.

در بازارهای جهانی فیلم در ۱۳ بازار جهانی اکران شده و تقریبا ۲.۱ میلیون دلار فروخته است. پیشتاز فروش هم انگلستان با فروش یک میلیون دلاری بوده است. فیلم از هفته‌های آینده در فرانسه، آلمان، اسپانیا و اتریش اکران خواهد شد.

در جایگاه دوم فیلم «هابز و شا» قرار دارد که در هفته‌ی سوم فروش‌اش فقط ۴۴ درصد افت فروش داشته است و با فروش ۱۴.۱ میلیون دلاری به کار خودش پایان داد.

سومین رتبه‌ی جدول در اختیار «شیر شاه» قرار گرفت که ۱۱.۹ میلیون دلار فروخت. در بازارهای بین‌المللی ۳۳.۸ میلیون دلار به فروش «شیر شاه» اضافه شد.

اولین انیمیشن امسال سونی یعنی «فیلم پرندگان خشمگین ۲» (The Angry Birds Movie 2) تمام تلاشش را کرد که در مقایسه با نسخه‌ی اول کم نیاورد و در سه روز اول ۳۸ میلیون دلار فروخت.

فیلم به کارگردانی مشترک جان رایس و توروپ ون اورمان درباره‌ی جنگ میان خوک سبز و پرندگانی است که پرواز نمی‌کنند.

امتیاز فیلم در متاکریتیک ۶۰ از ۱۰۰ است و منتقدان معتقدند که در مجموع فیلم بامزه‌ای از کار درآمده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پسران خوب ۱ ۲۱ ۲۱ سریع و خشمگین: هابز و شاو ۳ ۱۴.۱ ۱۳۳. شیر شاه ۵ ۱۱.۹ ۴۹۶.۱ فیلم پرندگان خشمگین ۲ ۱ ۱۰.۵ ۱۶.۲ داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی ۲ ۱۰.۱ ۴۰.۲ ۴۷ متر پایین‌تر: خارج از قفس ۱ ۹ ۹ دورا و شهر گمشده‌ی طلا ۲ ۸.۵ ۳۳.۹ روزی روزگاری در هالیوود ۴ ۷.۶ ۱۱۴.۳ کور شده با نور ۱ ۴.۵ ۴.۵ هنر مسابقه در باران ۲ ۴.۴ ۱۶.۹

بیشتر بخوانید: دواین جانسون و جیسون استاتهام فاتحان گیشه

The post باکس آفیس هفته؛ پسران خوب، پسران بد را شکست دادند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala