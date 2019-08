کیت هرینگتون بازیگر ۳۲ ساله انگلیسی مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) به جهان سینمایی مارول پیوست.

گرچه خبر حضور این بازیگر در جهان سینمایی مارول مخابره شده اما هنوز دقیقا مشخص نیست که او در کدام فیلم مارول به ایفای نقش خواهد پرداخت. در حال حاضر اعلام شده که هرینگتون در یکی از مجموعه‌های مارول حضور خواهد داشت اما به زودی در نمایشگاه D23 (نمایشگاه محصولات دیزنی) شاهد انتشار جزییاتی در این زمینه خواهیم بود.

کیت هرینگتون از سال ۲۰۱۱ و با بازی در نقش جان اسنو در مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت به شهرت رسید. حال که این مجموعه به کار خود پایان داده و از HBO جدا شده است دارایی ارزشمندی در نظر گرفته می‌شود و دیزنی به عنوان قدرتمندترین تولیدکننده فعلی بازار او را جذب کرده.

هرینگتونمدتی درگیر مسائل شخصی و از جمله مبارزه با عارضه‌های روحی و روانی از جمله استرس شدید بود. به این ترتیب در یک دوره بخصوص پس از جدایی فعالیت چندانی از خود به ثبت نرساند.

از جمله فعالیت‌های اخیر این بازیگر انگلیسی می‌توان به حضور در فیلم کانادایی «مرگ و زندگی جان اف. دونوون» (The Death and Life of John F. Donovan) به کارگردانی زاویه دولان اشاره کرد. فیلمی که همین آخر هفته در کانادا به نمایش در می‌آید گرچه هنوز باید برای اکران در آمریکا به دنبال پخش‌کننده بگردد.

هرینگتون همچنین در یکی از جدیدترین فعالیت‌های خود به صداپیشگی در انیمیشن «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم ۳» (How to Train Your Dragon 3) پرداخت. این حضور در ادامه فعالیت او به عنوان صداپیشه در «چگونه اژدهای خود را را تربیت کنیم ۲» (How to Train Your Dragon 2) که سال ۲۰۱۴ روی پرده رفت‌.

کوین فایگی رییس استودیوی مارول اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شده طبق برنامه‌هایی که برای سرویس دیزنی پلاس تدارک دیده شده، مجموعه‌های تلویزیونی این سرویس ارتباطات تنگاتنگی با فیلم‌های جهان سینمایی مارول خواهند داشت. به این ترتیب بعید نیست اگر در آینده شاهد حضور هرینگتون در مجموعه‌های تلویزیونی دیزنی نیز باشیم.

.

The post ستاره «بازی تاج و تخت» به جهان سینمایی مارول پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala