فیلم اکشن «سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شاو» ( Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) جدیدترین اثر از مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین موفق شد روزهای پایانی هفته گذشته را با فروش چشمگیر ۳۹.۶۴ میلیون دلاری در کشور چین به پایان برساند.

هابز و شاو در ایالات متحده آمریکا افتتاحیه‌ای حدودا ۶۰ میلیون دلاری داشت و تا به حال ۴۶۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته (بدون در نظر گرفتن آمار فروش کشور چین). از مجموع ۳۹.۶۴ میلیون دلار فروش فیلم در چین ۴.۵ میلیون دلار به فروش مربوط به پیش‌نمایش اثر در روز پنجشنبه باز می‌گردد.

این مجموع فروش پیش‌نمایش و روز اول اکران هابز و شاو را به دومین فیلم خارجی تبدیل کرده که امسال در کشور چین در این دو روز بیشترین فروش را تجربه می‌کنند؛ همان طور که احتمالا حدس می‌زنید رکورددار این حوزه در سال جاری فیلم ابرقهرمانی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) است.

اکران چین و میزان فروش قابل توجه فیلم‌های مجموعه سریع و خشمگین در این کشور همواره از جمله عواملی بوده که آثار این مجموعه را به فیلم‌های پرفروش سال تبدیل کرده. طبق پیش‌بینی‌ها امسال نیز هابز و شاو موفق می‌شود تا روز یکشنبه به فروشی بیش از ۱۱۰ میلیون دلار برسد که رقمی تقریبا دوبرابر افتتاحیه فیلم در ایالات متحده است.

با این وجود هابز و شاو دست کم در چین قدرت فروش بعضی از فیلم‌های قبلی این مجموعه را ندارد. برای مثال «خشمگین ۷» (Furious 7) در یک روز ۶۴ میلیون دلار فروخت و فیلم‌ سینمایی «سرنوشت خشمگین» (The Fate Of The Furious) ظرف یک روز فروش ۶۸ میلیون دلاری را تجربه کرد.

هابز و شاو تا به امروز علاوه بر کشور چین در بسیاری از نقاط جهان روی پرده رفته است. بهترین عملکرد فیلم خارج از ایالات متحده در کشور ژاپن با حدود ۲۳ میلیون دلار فروش رخ داده و فروش ۱۵ میلیون دلاری در کره جنوبی نیز رکورد بیشترین میزان فروش کل آثار این مجموعه در کره را شکسته است.

تب آثار ابرقهرمانی در سال‌های گذشته چین را هم مانند بسیاری از کشورهای جهان فراگرفته است‌. چینی‌ها علاوه بر استقبال از فیلم‌های مجموعه‌ای چون انتقام‌جویان نسبت به ابرقهرمانی‌های متمرکز بر یک شخصیت نیز روی خوش نشان داده‌اند.

برخی از کارشناسان گمان می‌کنند همین موضوع باعث شد برخی از فیلم‌های غیر ابرقهرمانی همچون « آلیتا: فرشته جنگ» (Alita: Battle Angel)، «گودزیلا: سلطان هیولاها» (Godzilla: King of the Monsters) و «پوکمون کارآگاه پیکاچو» (Pokémon Detective Pikachu) نتوانند از نظر فروش در کشور چین که دومین بازار بزرگ جهان است به انتظارات اولیه‌شان دست پیدا کنند.

فیلم‌ سینمایی «آلیتا: فرشته جنگ» موفق شد در کشور چین ۱۳۳ میلیون دلار بفروشد و حال هابز و شاو اوایل هفته آینده از این رقم عبور می‌کند تا پرفروش‌ترین فیلم غیرابرقهرمانی خارجی سال در چین لقب بگیرد.

