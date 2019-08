جدیدترین اخبار جهان سینمایی مارول از نمایشگاه D23

اخبار نمایشگاه D23 دیزنی به سرعت در حال انتشارند و بخشی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در این نمایشگاه منتشر می‌شوند به جهان سینمایی مارول مربوط است.

طبق جدیدترین خبرها دیزنی تاریخ عرضه قسمت دوم از مجموعه پلنگ سیاه را اعلام کرده است. بر این اساس فیلم سینمایی «پلنگ سیاه ۲» (Black Panther 2) ششم ماه میلادی مه سال ۲۰۲۲ روی پرده می‌رود که یعنی ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱.

اولین قسمت از مجموعه پلنگ سیاه سال ۲۰۱۸ اکران شد و در آمریکای شمالی به عنوان چهارمین فیلم پرفروش تاریخ شناخته می‌شود. این فیلم سینمایی در سطح جهان ۱.۳۵ میلیارد دلار فروخت و به نظر می‌رسد دیزنی و مارول اطمینان دارند دنباله این اثر سینمایی نیز نوعی پیروزی تضمین‌شده برای آن‌ها به حساب می‌آید.

تا به امروز مشخص شده که رایان کوگلر ۳۳ ساله برای کارگردانی قسمت دوم باز خواهد گشت و به احتمال بسیار زیاد شاهد بازگشت مایکل بی.جردن هم خواهیم بود تا به ایفای نقش کیلمونگر بپردازد. همه این‌ها در حالی است که هنوز اطلاعات دقیقی درباره طرح داستانی پلنگ سیاه ۲ منتشر نشده است.

همانطور که پیش از این گفته بودیم کیت هرینگتون بازیگر مشهور مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) به جهان سینمایی مارول پیوسته است اما مشخص نبود او قرار است در کدام یک از پروژه‌های مارول به ایفای نقش بپردازد. حالا این موضوع روشن شده و می‌دانیم هرینگتون به جمع بازیگران فیلم «جاودانگان» (The Eternals) خواهد پیوست. جمعی که تا به همین لحظه اسامی دیگری چون آنجلینا جولی، ریچارد مدن، کمیل نانجیانی، لورن ریدلاف، سلما هایک، لیا مک‌هیو و دان لی را در خود دارد.

جاودانگان را کلوئه ژائو براساس کمیک‌های جک کربی کارگردانی می‌کند. ژائو یک کارگردان زن ۳۷ ساله چینی-آمریکایی است که پیش از این ساخت دو اثر سینمایی را کارنامه دارد. فیلم قبلی ژائو یعنی «سوارکار» (The Rider) ساخته سال ۲۰۱۷ توسط منتقدان آمریکایی به شکل گسترده‌ای تحسین شد. ورود کلوئه ژائو به جهان سینمایی مارول را باید هم‌زمان ورود او به سینمایی اساسا تجاری در نظر گرفت؛ کارگردانی که تا به حال موفقیت تجاری چشمگیری در کارنامه خود نداشته است.

