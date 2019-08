داریوش اسدزاده، پدربزرگ «خانه‌ سبز» درگذشت

داریوش اسدزاده که بیشتر مردم او را با سریال خانه‌ سبز به یاد می‌آورند در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

اسدزاده سال ۱۹۰۲ در کرمانشاه متولد شده بود. بازیگری را با تئاتر شروع کرد در حالی که حدودا ۲۰ ساله بود. پیش از انقلاب هم بازیگر پرکاری در سینما شد اما بیشتر نقش‌هایش فرعی بودند. قبل از انقلاب به آمریکا رفت و برای ده سال در آن‌جا بود. سال ۱۳۶۵ بود که به ایران درگذشت.

در دانشکده‌ی بازرگانی درس خواند اما همزمان به هنرستان بازیگری هم می‌رفت. از دهه‌ی ۲۰ با فیلم «همسر مزاحم» وارد سینما شد. سال ۱۳۳۵ از طرف اداره‌ی کل هنرهای زیبای تهران برای یک فستیوال تئاتر معتبر به فرانسه فرستاده شد. بعد از بازگشت به ایران علاوه بر بازیگری شروع به نویسندگی و کارگردانی تئاتر هم کرد.

یک کمپانی فیلمسازی آمریکایی کار اسدزاده را پسندید و فیلمنامه‌ی فیلم «در آمریکا اتفاق افتاد» را برایشان نوشت و در همان فیلم بازی هم کرد.

در تئاتر همیشه موفق‌تر از سینما بود و تلاش‌هایش بیشتر به چشم آمد و دیده شد. سال ۱۳۵۵ برای مطالعه و پژوهش در زمینه‌ی تئاتر به دعوت یک پروفسور آمریکایی به آمریکا رفت. یک سال بعد از بازگشتش در سال ۱۳۶۶ در فیلم «گل مریم» بازی کرد.

او با کارگردانان مطرحی مثل بهروز افخمی و بهمن فرمان‌آرا در فیلم‌هایی مثل «روز شیطان» و «بوی کافور، عطر یاس» همکاری کرد اما واقعیت این است که در سینمای بعد از انقلاب نتوانست بدرخشد. در عوض سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ رییس انجمن بازیگران ایران شد و پنج دوره هم عضو داوران خانه‌ی سینما بود.

سال ۱۳۹۵ ابراهیم شفیعی مستند «مرگ و دیگر هیچ» را درباره‌ی داریوش اسدزاده و فعالیت‌هایش در سینما ساخت.

تحصیلات داریوش اسدزاده در آمریکا در دانشگاه تهران معادل دکترای ادبیات هنر در نظر گرفته شد و او در دانشگاه تهران ادبیات و تئاتر درس می‌داد.

اسدزاده از نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد به بعد بیشتر در تلویزیون فعالیت داشت و به خصوص دو سریال «خانه سبز» و «سمندون» با بازی او به شدت محبوب شدند.

