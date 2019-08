جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۹ از دو زاویه برای مخاطبان و دنبال‌کنندگان سینما اهمیت دارد. از یک سو بسیاری از عناوین معتبری که در طول فصل جوایز از آن‌ها زیاد خواهیم شنید عموما در ونیز به نمایش در می‌آیند و از طرف دیگر بسیاری از فیلم‌هایی که شانس بالایی در جوایز اسکار دارند هم در میان فیلم‌های جشنواره حضور دارند.

جشنواره فیلم ونیز قدیمی‌ترین جشنواره جهان، از جشنواره‌های معتبر و در کنار جشنواره‌هایی چون کن و برلین در میان مهم‌ترین رخدادهای سینمایی سال قرار دارد. جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۹ امسال از از ۲۸ اوت تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۶ شهریور تا ۱۶ شهریور) برگزار می‌شود و رییس هیات داوران جشنواره لوکرسیا مارتل آرژانتینی است که دو سال پیش با فیلم «ساما» (Zama) در بخش خارج از مسابقه همین جشنواره حضور داشت.

اما نگاهی داشته باشیم به ۵ فیلم‌ مهم و معتبری که امسال در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۹ روی پرده خواهند رفت.

۱- به سوی ستارگان

«به سوی ستارگان» (Ad Astra) یک اثر علمی- تخیلی است به کارگردانی جیمز گری آمریکایی. گری از جمله فیلم‌سازانی است که عموما محبوب منتقدان بوده و کارش را با اکران فیلمی در جشنواره ونیز در سال ۱۹۹۴ آغاز کرده است. شهر گمشده زی (The Lost City of Z) آخرین فیلمی است که تا امروز از گری به نمایش عمومی درآمده است.

گری اساسا فیلم‌سازی نیست که آنچنان مخاطبان سینمای بدنه را راضی کند با این وجود فیلم جدید او می‌تواند خلاف این حکم کلی را ثابت کند. اثری که با بودجه ۸۵ میلیون دلاری ساخته شده و برد پیت و تامی لی جونز را در مجموعه بازیگران دارد.

در به سوی ستارگان برد پیت به یک سفر فضایی می‌رود تا هم‌زمان با جست‌وجو به دنبال پدرش پاسخ برخی پرسش‌هایی بی‌پاسخ را بیابد.

۲- جوکر

فیلم سینمایی «جوکر» (Joker) از آن دسته فیلم‌هایی است که امسال چشم‌انتظاران زیادی دارد. فیلمی به کارگردانی تاد فیلیپس و بازی واکین فینیکس و رابرت دنیرو که همین چند روز پیش مشخص شد با درجه بندی سنی R روانه اکران می‌شود.

گفته می‌شود جوکر کمتر به فیلم‌های ابرقهرمانی رایج شبیه است و با ساختار متفاوتی ساخته شده. شاید حضور فیلم در جشنواره‌ای چون ونیز حاکی از صحت همین موضوع باشد. می‌شود حدس زد جوکر از آن دسته فیلم‌هایی است که می‌تواند طیف وسیعی از مخاطبان را به سینما بکشاند.

یک کنجکاوی دیگر درباره جوکر به فینیکس و مدل ایفای نقش جوکر باز می‌گردد؛ نقشی که برای بسیاری از مخاطبان با بازی هیث لجر مورد توجه قرار گرفت و احتمالا کار فینیکس را برای ایفای نقشی متفاوت و هم‌زمان دلچسب دشوارتر کرده است.

۳- حقیقت

فیلم سینمایی «حقیقت» (The Truth) جدیدترین اثر هیروکازو کورئیدا کارگردان ژاپنی است که سال ۲۰۱۸ با فیلم «دزدهای فروشگاه» (Shoplifters) توجه جهانیان را به خود جلب کرد و موفق شد جایزه معتبر نخل طلا را از جشنواره فیلم کن به دست آورد.

حقیقت که محصول مشترک فرانسه و ژاپن است اولین فیلم کورئیدا به حساب می‌آید که بیرون ژاپن می‌گذرد و به زبان ژاپنی ساخته نشده (زبان فیلم انگلیسی و فرانسوی است). بازیگران فیلم هم البته جالب توجه‌اند؛ کاترین دنو و ژولیت بینوش دو تن از بزرگترین بازیگران سینمای فرانسه که می‌توان هر کدام را ستاره تابناک یک نسل به حساب آورد و ایثن هاک بازیگر مطرح آمریکایی.

جدیدترین فیلم کورئیدا درباره یک بازیگر مشهور فرانسوی (دنو) و رابطه پیچیده‌ای است که با دخترش (بینوش) دارد. این اثر براساس نمایشنامه‌ تولیدنشده‌ای ساخته می‌شود که کارگردان ژاپنی ۱۵ سال پیش به رشته تحریر درآورده است.

گرچه حقیقت مجموعه بازیگرانی جهانی دارد و به زبان ژاپنی ساخته نمی‌شود اما از این نظر که یک درام خانوادگی است در ادامه آثاری قرار دارد که کورئیدا در چند دهه اخیر کارگردانی کرده.

۴- افسر و جاسوس

فیلم سینمایی «افسر و جاسوس» (An Officer and a Spy) جدیدترین ساخته رومن پولانسکی هم قرار است در میان آثار بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم ونیز به نمایش در بیاید. سوای اعتبار سینمایی پولانسکیِ لهستانی که از مشهورترین و بزرگ‌ترین کارگردان‌های تاریخ سینما است، حاشیه‌های بی‌پایانی هم به دلیل حضور این فیلم‌ساز ایجاد شده است.

پولانسکی که به دلیل تعرض جنسی در ایالات متحده آمریکا پرونده‌ای گشوده دارد و عملا از این کشور فرار کرده از جمله چهره‌هایی است که اساسا پس از همه‌گیری جنبش‌های اخیر در هالیوود چهره‌ای کاملا پرحاشیه به حساب می‌آید و حضورش در ونیز با اعتراضاتی مواجه شده.

فیلم جدید رومن پولانسکی به ماجرای دریفوس مربوط است. یک پرونده قضایی بی‌نهایت معروف که براساس آن آلفرد دریفوس افسر یهودی ارتش فرانسه، در دادگاه به اتهام خیانت به حبس محکوم شد. به نظر می‌رسد ساخت این اثر توسط پولانسکی به نوعی جوابیه‌ای باشد بر اتهاماتی که متوجه خود این فیلم‌ساز است.

۵- داستان ازدواج

به شکل گسترده‌ای شایع شده که فیلم سینمایی «داستان ازدواج» یکی از بهترین آثار نوآ بامباک است. همچنین این اثر سینمایی را باید در کنار فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» (The Irishman) یکی از مهم‌ترین شانس‌های کسب اسکار شبکه نت‌فلیکس در نظر گرفت.

بامباک که ساخت کمدی درامی چون «فرانسیس ها» (Frances Ha) را در کارنامه دارد این‌بار با یک کمدی درام دیگر با مرکزیت بازیگرانی چون اسکارلت جوهانسون و آدام درایور به میدان آمده است.

داستان ازدواج درباره رابطه عاطفی در حال ویرانی یک زوج است که هر دو در حوزه هنر فعالیت می‌کنند.

