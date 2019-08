فیلم انجل سقوط کرده است (Angel Has Fallen) سومین فیلم از سری فیلم‌های اکشن «سقوط» فراتر از حد انتظار در گیشه‌ی سینماها ظاهر شد و با قدرت توانست در صدر باکس آفیس بنشیند.

بعد از «جان ویک ۳» این دومین فیلم کمپانی لاینزگیت است که امسال صدرنشین جدول فروش می‌شود. «انجل سقوط کرده است» ۲۱.۲۵ میلیون دلار در گیشه‌ی سینماهای آمریکا فروخته است.

فیلم Overcomerمحصول سونی هم بهتر از آن چه پیش‌بینی می‌شد فروخت در حالی که فیلم «هابز و شا» کمپانی یونیورسال هم از اسپین آف سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» در چین اکران شد که بزرگترین افتتاحیه‌ی ماه آگوست در تاریخ سینما در بازار چین است.

فیلم «انجل سقوط کرده است» با فروش افتتاحیه‌اش فقط کمی کمتر از قسمت قبلی سری فیلم‌های «سقوط» به نام «لندن سقوط می‌کند» که ۲۱.۶ میلیون دلار فروخته بود، در رده‌ی دوم قرار می‌گیرد. البته قسمت قبلی «سقوط» زمانی اکران شد که چند انیمیشن جریان اصلی رقیبش بودند در حالی که «انجل سقوط کرده است» عملا رقیبی نداشت و زمانی از آگوست اکران شد که صف فیلم‌های اکران سبک‌تر شده بود.

کارگردان فیلم ریک رومن وا کارش را در سینما با بدلکاری شروع کرده و پیش از این هم چند فیلم اکشن ضعیف دیگر ساخته است. جرارد باتلر ستاره‌ی اصلی سری فیلم‌های «سقوط» است. او در این فیلم‌های نقش یک مامور مخفی اطلاعاتی به نام مایک را بازی می‌کند. در این قسمت مایک در جریان نقشه‌ی ترور رییس‌جمهور قرار می‌گیرد و باید FBI و سازمان خودش را دست به سر کند تا بتواند از پس تهدید واقعی بربیاید.

اگر بخواهیم به جلوتر نگاه کنیم با توجه به این که فیلم از طرف سینماروها امتیاز A- را در سایت سینمااسکور دریافت کرده است درست شبیه قسمت قبلی‌اش عمل می‌کند. ۵۱ درصد از بینندگان فیلم مردان بودند و ۵۸ درصد از آن‌ها ۳۰ سال به بالا داشتند.

منتقدان البته از فیلم خیلی خوش‌شان نیامده است. امتیاز متاکریتیک فیلم ۴۵ از ۱۰۰ است. منتقد ورایتی می‌نویسد: «طرح داستانی، اگر فیلم چیزی به این اسم داشته باشد، یک‌بار دیگر بیش از حد خشونت‌آمیز نوشته شده و معجونی از مدل‌های مضحکه‌های کمیک استریپ‌ها با آن خشونت است. این چیزی است که در دی.ان.ای فیلم‌های «سقوط» وجود دارد. با این حال در یک بی‌مووی بلاک باستر هم فیلم خوب داریم و هم فیلم بد. این از آن فیلم‌هایی است که موقع دیدنش خسته می‌شوید و حتی قبل از این که به پرده‌ی سوم برسد به شام فکر می‌کنید. اما هر کسی که تا آخرش را طاقت بیاورد با یک پایان تلخ پاداش‌اش را می‌گیرد.»

کمدی «پسران خوب» یونیورسال با ۱۱.۷۵ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفت در شرایطی که فقط ۴۵ درصد در دومین هفته‌ی اکرانش افت فروش داشت. فروش فیلم داخل گیشه‌ی سینماهای آمریکای شمالی به ۴۲ میلیون دلار رسیده است. در بازارهای بین‌المللی فیلم در ۲۲ کشور اکران شده است و تقریبا این آخر هفته ۳.۵ میلیون دلار فروخته است.

در رده‌ی سوم فیلم تازه‌وارد Overcomer را داریم که با افتتاحیه‌ی ۸.۲ میلیون دلاری از ۱۷۳۲ سالن سینما بالاتر از حد انتظار عمل کرد. محصول مشترک کمپانی‌های سونی و افرم سومین افتتاحیه‌ی بزرگ را برای سازندگانش یعنی برادران کندریک رقم زد. آخرین فیلم آن‌ها، «اتاق جنگ» سال ۲۰۱۵ افتتاحیه‌ی ۱۱.۳ میلیون دلاری داشت و بیش از ۶۷ میلیون دلار فروش کرد.

درست مثل فیلم قبلی برادران کندریک تماشاگران در افتتاحیه فیلم را خیلی خوب تحویل گرفتند و در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A+ دادند و ۹۹ درصد تماشاگران فیلم در سایت روتن تومیتوز دیدن فیلم را به دیگران توصیه کردند.

فیلم Overcomer درباره‌ی مربی بسکتبال یک دبیرستان است. او رویای قهرمانی دارد اما وقتی اخبار غیرمنتظره‌‌ای دریافت می‌کند رویاهایش نابود می‌شوند. در شرایطی که بزرگترین کارخانه‌ی شهرشان تعطیل می‌شود، برایش این سوال به وجود می‌آید که آینده‌ی او و خانواده‌اش قرار است به کجا برسد. جان تصمیم می‌گیرد که مربی یکی از شهرهای اطراف شود و تحت‌تاثیر دعاهای یکی از دوستانش تصمیم می‌گیرد که به هانا کمک کند. دختر نوجوانی که دچار مشکل است و اصلا هم روحیه‌ی ورزشکاری در وجودش نیست.

فیلمنامه را الکس و استفان کندریک نوشته‌اند و الکس کندریک آن را کارگردانی کرده است. خود کندریک در آن بازی هم می‌کند.

دلتان را به امتیاز تماشاگران خوش نکنید چون منتقدان از این درام دو ساعته متنفرند. امتیاز متاکریتیک فیلم عدد فاجعه‌بار ۱۷ از ۱۰۰ است. منتقد درپ نوشته است: «آن چیزی که هرگز در فیلم از خلال آن مونولوگ‌ها و گپ و گفت‌های پیش‌پا افتاده قابل مشاهده نیست تمایل به استفاده از نورپردازی فراتر از آن نورافکن‌های بزرگ است. البته که فیلم از لحاظ بصری به بیمزگی و بی‌موردی محتوایش است. کل این فیلم سطحی است و می‌شود آن را فیلمی برای خیریه‌ی یک کلیسا دانست.»

فیلم «شیر شاه» با افت ۳۵ درصدی در ششمین هفته‌ی اکرانش در سه روز آخر هفته ۸.۲ میلیون دلار فروخت. حالا فروش آن به بالای ۵۱۰ میلیون دلار در داخل بازارهای آمریکای شمالی رسیده است. در بازارهای بین‌المللی هم کمی تا گذشتن از مرز یک میلیارد دلار فاصله دارد.

در حال حاضر فروش فیلم در ۵۶ کشور به ۹۹۷.۹ میلیون دلار رسیده است.

در میان پنج فیلم صدر جدول فروش «هابز و شا» را هم داریم. فیلمی که این هفته ۸.۱ میلیون دلار فروخت و به خاطر حضور جیسون استاتهام و دواین جانسون تبدیل به فیلم اکشن محبوب این روزها شده است. اما خبر بزرگ برای این فیلم در بازارهای بین‌المللی رقم خورد. فیلم در بازار چین اکران شد و ۱۰۲ میلیون دلار فروخت. این بزرگترین افتتاحیه‌ی یک فیلم در ماه آگوست در بازار چین است و بعد از «سرنوشت خشمگین» دومین افتتاحیه‌ی بزرگ سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» در چین است.

در رتبه‌ی ششم جدول «آماده یا نه» (Ready or Not) قرار دارد. محصول کمپانی فاکس سرچ‌لایت که در دو روز اول اکرانش کمی بیش از ۳ میلیون دلار فروخت. این تریلر ترسناک که مایه‌های کمدی هم دارد ساخته‌ی دو کارگردان تایلر جیلت و مت بتینلی اولپین است.

فیلم داستان یک عروسی است که در آن فامیل‌های عجیب و غریب داماد عروس را مجبور می‌کنند تا در یک بازی وحشتناک شرکت کند. منتقدان از فیلم خوش‌شان آمده و به آن امتیاز ۶۳ از ۱۰۰ را داده‌اند. در حال حاضر بعد از فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو در جدول اکران دومین فیلم محبوب منتقدان است.

پیتر دبروج نوشته: «خشونت فیلم آن‌قدر در اوج است که گاهی به کمدی پهلو می‌زند. خنده‌ها در حقیقت از سر شوکه شدن است. وقتی شخصیت‌هایی که انتظارش را نداریم کشته می‌شوند. فیلم شبیه یکی از آن کالت‌های کلاسیک است. فیلم از ابتدا تا پایان سرگرم‌کننده است و به اندازه‌ی کافی اریجینال و تر و تازه هم به نظر می‌رسد.»

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی انجل سقوط کرده است ۱ ۲۱.۳ ۲۱.۳ پسران خوب ۲ ۱۱.۸ ۴۲.۱ overcomer 1 8.2 8.2 شیر شاه ۶ ۸.۲ ۵۱۰.۶ سریع و خشمگین: هابز و شاو ۴ ۸.۱ ۱۴۷.۷ آماده یا نه ۱ ۷.۶ ۱۰.۶ فیلم پرندگان خشمگین ۲ ۲ ۶.۴ ۲۷.۱ داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی ۳ ۶ ۵۰.۵ دورا و شهر گمشده‌ی طلا ۳ ۵.۲ ۴۳.۱ روزی روزگاری در هالیوود ۵ ۵ ۱۲۳.۲

باکس آفیس هفته گذشته:‌ پسران خوب، پسران بد را شکست دادند

