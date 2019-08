تاریخ اکران فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» مشخص شد

از سوی دیگر نت‌فلیکس تمایل دارد در دوره کمتر از یک ماهه‌ای که فیلم‌هایش را در سینماها اکران می‌کند بتواند این آثار را در بیشترین تعداد سالن به نمایش بگذارد اما عموم صاحبان سالن‌های زنجیره‌ای و پخش‌کنندگان بزرگ حاضر به پخش کمتر از ۹۰ روز آثار سینمایی نیستند و معتقدند مدل نت‌فلیکس با شیوه کار آن‌ها هم‌خوانی ندارد.

براساس آنچه شرکت نت‌فلیکس تولیدکننده فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» (The Irishman) اعلام کرده است این اثر در روز ۱ نوامبر (۱۰ آبان‌ماه) در برخی سینماهای ایالات متحده آمریکا اکران خواهد شد.

این درام‌ جنایی که بازیگرانی چون رابرت دنیرو، آل پاچینو و جو پشی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند در طول روزهای بعد از افتتاحیه به مرور سینماهای بیشتری را به چرخه اکرانش اضافه خواهد کرد.

اکران محدود «مرد ایرلندی» کمتر از ۴ هفته به طول خواهد انجامید و نهایتا شاهد پخش این اثر سینمایی از شبکه نت‌فلیکس در روز ۲۷ نوامبر (۶ آذرماه) خواهیم بود.

مارتین اسکورسیزی پیش از این گفته بود تمایل دارد آخرین اثرش اکرانی نسبتا متعارف را در سینماها داشته باشد اما در اولین بازخوردها شرکت نت‌فلیکس اعلام کرده بود درباره فیلم اسکورسیزی نیز مانند رویه همیشگی‌اش عمل می‌کند. رویه همیشگی نت‌فلیکس یک دوره اکران محدود و نسبتا کوتاه است. پس از پایان یافتن این دوره محدود شاهد پخش فیلم در این شبکه خواهیم بود که محور اصلی کسب و کار شرکت نت‌فلیکس است.

همانطور که اشاره شد اسکورسیزی پیش از این خواسته بود «مرد ایرلندی» نوعی اکران متعارف‌تر را تجربه کند اما چنان‌که از تاریخ‌های اعلام‌شده برمیاید اکران فیلم شباهت زیادی با مدل اکران فیلم سینمایی «روما» (Roma) اثر آلفونسو کوارون دارد. فیلمی که سال گذشته با تحسین گسترده منتقدان مواجه شد و توانست جوایز متعددی از جمله اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان و بهترین کارگردانی را تصاحب کند.

اطلاعاتی نه‌ کاملا تاییدشده از درون صنعت سینمای آمریکا و مربوط به سینماداران منتشرشده که نشان می‌دهد آن‌ها به دلیل ویژه بودن فیلم اسکورسیزی حاضر بودند تا حدودی از مواضع‌شان کوتاه بیایند و در صورتی که فیلم دست کم ۷۰ روز نمایش داشته باشد به اکران گسترده آن در سالن‌های زنجیره‌ای بپردازند اما ظاهرا توافقی در این زمینه حاصل نشده است.

همانطور که اشاره شد کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اکران «مرد ایرلندی» بسیار شبیه به الگوی اکران فیلم روما باشد. این اثر سینمایی در ۲۵۰ سالن درون ایالات متحده و حدودا ۱۶۰۰ سالن در سایر نقاط جهان اکران شد.

صرفا جهت مقایسه بد نیست در نظر بگیرید که جدیدترین فیلم تارانتینو یعنی «روزی روزگاری در هالیوود» در حدود ۳۶۵۹ سالن ایالات متحده اکران شد.

همچنین بزرگترین اکران در ایالات متحده امسال هنگام عرضه فیلم «شیرشاه» (The Lion King) رخ داد؛ فیلمی که در ۴۸۰۲ سالن به نمایش درآمد.

The post تاریخ اکران فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala