این روزها صدرنشین باکس آفیس سینماها فیلم «انجل سقوط کرده است» (Angel Has Fallen) به کارگردانی ریک رومن وا است. سری فیلم‌های سقوط کرده (Fallen) عمر چندانی ندارند اما به نظر می‌رسد که در همین مدت کوتاه و فقط با سه فیلم توانسته‌اند رگ خواب مخاطبان‌شان را پیدا کنند و در عرض شش سال کاری کنند که فیلم آخر این سری با امتیاز متاکریتیک ۴۵ از ۱۰۰ تبدیل به صدرنشین گیشه‌ی سینماها شود.

کریتون راتنبرگر و کاترین بندیکت فیلمنامه‌نویسانی هستند که خالقان سری «سقوط کرده» محسوب می‌شوند. در این سری فیلم‌ها جرارد باتلر نقش اصلی را بازی می‌کند. مردی به نام مایک بنینگ که یک افسر سازمان اطلاعات و امنیت آمریکاست. آرون اکهارت هم در فیلم‌های «سقوط کرده» نقش مهمی دارد. او نقش رییس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا را ایفا می‌کند.

هر سه فیلم در سایت سینمااسکور از تماشاگران امتیاز A- دریافت کرده‌اند که خوب است اما جالب اینجاست که دومین فیلم این سری که به لحاظ سود نسبت به رقم هزینه و بودجه پرفروش‌ترین محسوب می‌شود کمترین امتیاز را از منتقدان گرفته است.

نگاه کوتاهی داریم به سه فیلمی که از سال ۲۰۱۳ تا امسال از سری «سقوط کرده» تولید شده‌اند.

المپیوس سقوط کرده است

عنوان اصلی: Olympus Has Fallen

کارگردان: آنتوان فوکوآ

امتیاز متاکریتیک: ۴۱ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۳

در قسمت اول به مارک بنینگ معرفی می‌شویم که جزو ارتشی‌های آمریکا بوده و در حال حاضر تمام جزییات سرویس اطلاعاتی ریاست جمهوری آمریکا با اوست. او رابطه‌ای شخصی و دوستانه با رییس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا و خانواده‌ی او پیدا می‌کند.

داستان به یک سال و نیم بعد کات می‌خورد. زمانی که بنینگ بعد از کشته شدن بانوی اول و البته نجات رییس‌جمهور از قسمت اطلاعات و امنیت ریاست جمهوری کنار گذاشته شده است. در شرایطی که رییس‌جمهور با نخست‌وزیر کره‌ی جنوبی دیدار می‌کند، گروه تروریستی از کره‌ی شمالی به ساختمان حمله می‌کنند و آن را تسخیر می‌کنند.

بقیه‌ی داستان فیلم را هم لابد می‌توانید حدس بزنید. بنینگ وارد عملیات نجاتی می‌شود که در نهایت با پیروزی خاتمه پیدا می‌کند.

اولین فیلم از سری «سقوط کرده» با بودجه‌ی ۷۰ میلیون دلاری ساخته شد و ۱۷۰ میلیون دلار فروش کرد. بهترین نکته‌ی فیلم از لحاظ منتقدان بازی جرارد باتلر بود که تازه او هم بازیگر درجه یکی محسوب نمی‌شود. صحنه‌های اکشن فیلم بد نبودند اما کل داستان به گفته‌ی منتقدان مزخرف و چرند بود.

لندن سقوط کرده است

عنوان اصلی: London Has Fallen

کارگردان: بابک نجفی

امتیاز متاکریتیک: ۲۸ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۶

خب شرم‌آور است که کمترین امتیاز سری فیلم‌های «سقوط کرده» را یک کارگردان ایرانی کسب کرده است! بابک نجفی فیلمنامه‌نویس، فیلمبردار و کارگردان ایرانی-سوئدی است و این فیلم فاجعه مهم‌ترین اثر کارنامه‌اش محسوب می‌شود.

در این قسمت با یک قاچاقچی اسلحه‌ی پاکستانی در آستانه‌‌ی اجلاس G8 سر و کار داریم. دوباره کات می‌خورد به دو سال بعد و مرگ ناگهانی نخست‌وزیر انگلستان که طبعا همه‌ی رهبران مهم جهان قرار است در مراسم تدفین‌اش حضور داشته باشند و اینجاست که بنینگ علیرغم این که همسرش در آستانه‌ی وضع حمل است مجبور می‌شود رییس‌جمهور آمریکا را همراهی کند چون خبر می‌رسد که یک عملیات تروریستی در راه است.

فروش فیلم فوق‌العاده بود. مردم از کاراکتر بنینگ و سری فیلم‌های «سقوط کرده» خوش‌شان آمده بود. در نتیجه فیلمی که با بودجه‌ی ۶۰ میلیون دلاری تولید شد ۲۰۵.۸ میلیون دلار فروخت.

جالب است بدانید که منتقد ای.وی.کلاب به فیلم امتیاز صفر از ۱۰۰ را داد و می‌گوید بازیگران نقش‌های فرعی بیهوده‌اند. کل داستان به یک حماقت محض می‌ماند و اگر هم پیام سیاسی دارد آن پیام در میان این روایت فاجعه دفن می‌شود. فیلمی که به گفته‌ی او لازم نیست برای تماشایش از مغزتان استفاده کنید و فقط کافی است برای تحمل کردنش تا آخر یک جعبه پاپ کورن همراه‌تان باشد.

انجل سقوط کرده است

عنوان اصلی:‌ Angel Has Fallen

کارگردان: ریک رومن وا

امتیاز متاکریتیک: ۴۵ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۹

تا این جای کار فیلم که با بودجه‌ی ۴۰ میلیون دلاری تولید شده نزدیک به ۳۲ میلیون دلار فروخته و شاید شانس بیاوریم و نقطه‌ی پایانی برای سری فیلم‌های «سقوط کرده» باشد. اما از طرف دیگر تحلیلگران هم پیش‌بینی می‌کردند همین‌قدر بفروشد و با همین فروش هم صدرنشین باکس آفیس شد.

در این قسمت مایک بنینگ در یک سازمان زیرزمینی خصوصی آموزش می‌بیند و به او پیشنهاد می‌شود که رییس حفاظت از رییس‌جمهور آمریکا شود. مایک این وسط به روی خودش نمی‌آورد که دچار میگرن و بی‌خوابی است. چند سال بعد از وقایع فیلم قبلی، آلن ترامبل با بازی مورگان فریمن که سخنگو بود حالا رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا شده‌ است. حمله به جان رئیس‌جمهور باعث می‌شود تا انگشت اتهام به سوی بنینگ نشانه رفته و او توسط گروه خودش و اف‌بی‌آی تحت تعقیب قرار بگیرد. بنینگ حالا باید هم گروه خودش و هم اف.بی.آی را دست به سر کند تا در نهایت مجرمان واقعی را پیدا کرده و هم توطئه‌شان را خنثی کند و هم خودش را تبرئه کند.

منتقدان می‌گویند که این قسمت از فیلم‌های «سقوط کرده» حوصله سر بر است و باعث می‌شود که وسطش آرزو کنید زودتر قصه تمام شود تا به شام‌ شب‌تان برسید. بیشتر صحنه‌های اکشن فیلم، چه خوب‌هایش و چه بدهایش، تقریبا هیچ منطقی در خط داستانی ندارند. خشونت فیلم بی‌دلیل بیش از اندازه است و در کل همه چیز دست به دست هم داده که یک‌بار دیگر شاهد یک اکشن نه چندان جذاب از سری فیلم‌های نه چندان جذاب «سقوط کرده» باشیم.

با این حال باید کالبدشکافی کرد که چرا تماشاگران آمریکایی تا این حد شیفته‌ی این سری فیلم‌ها هستند و در سینمااسکور به آن امتیاز قابل توجهی می‌دهند.

