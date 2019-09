جشنواره ونیز ۲۰۱۹؛ «داستان ازدواج» چشم منتقدان را گرفت

با آغاز جشنواره ونیز ۲۰۱۹ شاهد نمایش فیلم داستان ازدواج (Marriage Story) اثر نوآ بامباک کارگردان مستقل‌ساز آمریکایی بودیم؛ اثری که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۹ از ۶ شهریورماه شروع به کار کرده و تا ۱۶ شهریور ادامه خواهد داشت. اما در همان روزهای ابتدایی جشنواره فیلمی اکران شد که پیش‌بینی می‌شد یکی از آثار موفق جشنواره و از فیلم‌های مورد توجه امسال باشد. برخی از منتقدان گفته بودند «داستان ازدواج» احتمالا بهترین فیلم نوآ بامباک است و انتظار زیادی برای دیدن این اثر سینمایی شکل گرفته بود.

حال پس از نمایش فیلم داستان ازدواج، نقدهای آن گروه از منتقدان انگلیسی‌زبان که فیلم را در جشنواره دیده‌اند منتشر شده و از میانگین نمرات ۱۳ نقدی که در حال حاضر درباره فیلم نوشته شده نمره متای ۹۵ برای این اثر به دست آمده است. در عین حال هر ۱۳ نقد نوشته شده مثبت هستند؛ در حالی که بالاترین نمره به فیلم ۱۰۰ بوده (توسط ۶ منتقد)، پایین‌ترین نمره کمتر از ۸۰ نبوده که نشان می‌دهد از نظر منتقدان با یک فیلم بسیار باکیفیت طرفیم.

«داستان ازدواج» جدیدترین محصول نت‌فلیکس، فیلمی است که امسال می‌تواند در جشنواره‌های مختلف بدرخشد و کاری کند این شبکه قدرتمند دوباره از فصل جوایز سربلند بیرون بیاید.

جدیدترین اثر نوآ بامباک درباره وضعیت بحرانی رابطه عاطفی یک زوج هنرمند است. بامباک فیلم‌سازی را از سال ۱۹۹۵ آغاز کرده و عموما به دلیل ساخت کمدی درام شهرت دارد. این فیلم‌ساز ساخت آثاری چون «ماهی مرکب و نهنگ» (The Squid and the Whale)، «مارگو در مراسم عروسی» (Margot at the Wedding) و «فرانسیس ها» (Frances Ha) را در کارنامه دارد.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به آنچه منتقدان درباره «داستان ازدواج» نوشته‌اند:

جان بلیزدیل منتقد سینویو نمره کامل ۱۰۰ را برای این فیلم مناسب دیده و با اشاره به ایفای نقش‌ اسکارلت جوهانسون و آدام درایور معتقد است این دو بازیگر بهترین بازی‌های تمام دوران حرفه‌ایشان را در فیلم بامباک نشان داده‌اند.

از نگاه بلیزدیل حساسیت، شوخ‌طبعی و هوشمندی در فیلم به فراوانی یافت می‌شود و اثر در لحظاتی موفق شده به نوعی برهنگی عاطفی ِ خام و بی‌پرده دست پیدا کند؛‌ کاری که در سینما به دشواری قادر به انجام آن هستیم.

جسیکا کیانگ از دیگر منتقدانی است که به فیلم نمره ۱۰۰ داده. این منتقد نیز بازی‌های دو نقش اصلی فیلم را بسیار برجسته توصیف کرده و باور دارد گرچه با فیلمی پرپیچ و خم طرفیم اما هم‌زمان داستان ازدواج اثری بسیار سرگرم‌کننده،‌ پر از احساس همدلی، دلسوزی و درک است.

اوون گلایبرمن منتقد ورایتی هم در میان مجموعه منتقدانی قرار دارد که فیلم را واجد شرایط نمره کامل دانسته‌اند. گلایبرمن داستان ازدواج را اثری می‌داند که هم‌زمان خنده‌دار، سوزان و تکان‌دهنده است.

منتقد ورایتی بر دو نکته دیگر نیز تاکید دارد. ابتدا مانند باقی منتقدان به بازی‌های دو نقش اصلی اشاره دارد و سپس به توانایی کارگردان در به تصویر کشیدن جزییات و پیچیدگی‌های عاطفی زندگی. گلایبرمن می‌گوید در فرایند به تصویر کشیدن این جزییات به شکلی نافذ شیوه کارکرد جامعه امروز نیز نمایش داده می‌شود.

نهایتا نگاهی به نقد زان بروکس منتقد گاردین که به فیلم نمره ۸۰ داده نشان می‌دهد این نویسنده سینمایی نیز نگاه مثبتی به فیلم جدید نوآ بامباک داشته است.

بخشی از نوشته‌های منتقد گاردین تکرار نکاتی است که در نقدهای دیگر یا می‌شود گفت تقریبا در همه نقدها به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. برای مثال تحسین بازی‌های درخشان و وضعیت کلی فیلم که تلاش می‌کند حتی در تلخ‌ترین لحظات به دنبال یک نکته کم و بیش خنده‌دار باشد.

زان بروکس به مجموعه این نکات دو موضوع دیگر را هم اضافه می‌کند. یکی دیالوگ‌های تازه فیلم و دیگری نوعی حس خاص پوچ‌بودن که در آن به چشم می‌آید.

The post جشنواره ونیز ۲۰۱۹؛ «داستان ازدواج» چشم منتقدان را گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala