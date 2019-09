جشنواره ونیز ۲۰۱۹؛ هشت دقیقه تشویق پیاپی برای «جوکر»

روز گذشته شاهد اکران فیلم‌ جوکر (Joker) در هفتاد و ششمین دوره از جشنواره فیلم ونیز بودیم. این فیلم سینمایی با استقبال ویژه حضار مواجه شد و ۸ دقیقه تشویق ایستاده و پیاپی نشان داد احتمالا در آینده نیز این اثر برگرفته از شخصیت‌های کمیک‌های دی سی ارتباط بسیار خوبی با هواداران برقرار خواهد کرد.

منتقدان هم در مجموع نگاه مثبتی به جوکر داشته‌اند. ۱۸ نقد درباره فیلم نوشته شده که از ۱۳ نقد مثبت، ۴ نقد میانه و ۱ نقد منفی تشکیل شده و متوسط نمرات، نمره متای ۷۵ را برای فیلم به ثبت رسانده است.

در روزهای گذشته توجه بسیاری از منتقدین و مخاطبان به فیلم جدید استودیوی برادران وارنر معطوف شده بود. ساخته جدید تاد فلیپس که با بازی واکین فینیکس و رابرت دنیرو همراه است.

هم‌زمان با اعلام این خبر که قرار است جوکر در جشنواره فیلم ونیز شرکت کند اخبار مربوط به این فیلم داغ‌تر شد و بالاخره هم‌زمان با برپایی فرش قرمز، پخش فیلم و حضور عوامل، تشویق‌ها و تحسین گسترده‌ای نصیب سازندگان شد.

فیلم سینمایی جوکر ۴ اکتبر (۱۲ مهرماه) در سطح جهان اکران خواهد شد؛ فیلمی که بخشی از جهان دی سی به حساب می‌آید اما یک اثر مستقل با یک داستان جدید است و در آن شاهد حضور بتمن نیستیم. گفته می‌شود جوکر شباهت چندانی به آثار متعارف و پیش‌تر دیده شده شخصیت‌های جهان دی سی ندارد.

با پخش فیلم جوکر در جشنواره ونیز از همین حالا صحبت‌هایی درباره واکین فینیکس، بازی موثر او و جوایزی که ممکن است امسال به او تعلق بگیرد آغاز شده. فینیکس بازیگر نقش آرتور فلک معتقد است سایر بازیگرانی که تا به حال به ایفای نقش جوکر پرداخته‌اند – از جمله هیث لجر که بابت ایفای این نقش در «شوالیه تاریکی» (The Dark Knight) برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد – اثر چندانی بر او نداشته‌اند.

فینیکس درباره این نقش گفته: به هیچ یک از شخصیت‌های قبلی جوکر اشاره‌ و ارجاعی نداشتم…شخصیت جدید جوکر به نوعی آفرینش خودمان بود. کارگردان هنری جشنواره ونیز آلبرتو باربرا هم به شکلی بر آتش فصل جوایز دمیده و در اظهارنظری گفته است جوکر مستقیم به سوی جوایز اسکار حرکت می‌کند.

مقصد بعدی ساخته جدید تاد فلیپس جشنواره فیلم تورنتو است.

در نهایت اما باید اشاره‌ای هم داشته باشیم به آنچه منتقدان انگلیسی‌زبان درباره این اثر سینمایی به رشته تحریر درآورده‌اند:

تری وایت منتقد مجله امپایر نمره ۱۰۰ را برای فیلم در نظر گرفته و صفاتی چون جسورانه، ویرانگر و بسیار زیبا را مناسب این اثر می‌داند. وایت که حسابی از فیلم خوشش آمده می‌گوید تاد فلیپس و واکین فینیکس تنها یکی از شاخص‌ترین شخصیت‌های شریر در تاریخ سینما را بازسازی نکرده‌اند بلکه فیلم‌های ساخته شده براساس کتاب‌های کمیک را بازآفرینی کرده‌اند.

زان بروکس که از سوی نشریه گاردین در جشنواره ونیز حضور دارد به جوکر نمره ۱۰۰ داده و معتقد است با اثری طرفیم که به شکل شکوه‌مندی جسورانه است. او داستان فیلم را داستانی پیچیده به پیچیدگی خود شخصیت جوکر در مرکز فیلم می‌داند. بروس می‌نویسد: در کمال تعجب جوکر فیلمی است که ما را دعوت می‌کند به این هیولا عشق بورزیم.

دیوید رونی منتقد هالیوود ریپورتر که به فیلم نمره ۸۰ داده در نقد خود تمرکز ویژه‌ای بر بازی واکین فینیکس دارد. او می‌نویسد: این فیلم، فیلم فینیکس است. منتقد هالیوود ریپورتر تاکید می‌کند قصد ندارد بصیرت خلاقانه کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس را بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار کند و برای تمام تلاش‌های عوامل سازنده احترام قایل است با این وجود باور دارد آنچه جوکر را به یک اثر خاص و پیچیده تبدیل کرده نیروی بازیگری فینیکس بوده است.

دیوید ارلیخ منتقد وبسایت ایندی‌وایر از جمله منتقدانی است که نسبت به فیلم دیدگاهی میانه دارد و به فیلم نمره ۵۸ داده. او می‌گوید جوکر شجاعانه‌ترین و هیجان‌انگیزترین فیلم ابرقهرمانی از زمان ساخت «شوالیه تاریکی» است. یک فیلم بدیع که قطعا به عنوان نامتعارف‌ترین بلاک‌باستر استودیویی قرن ۲۱ در خاطر می‌ماند.

ارلیخ در عین حال معتقد است فیلم در بخش‌هایی گیج می‌زند و می‌توانست بهتر از این باشد. همانطور که اشاره شد منتقد ایندی‌وایر نسبت به فیلم نظرات دوپهلویی دارد. او در بخشی از نقدش می‌نویسد: این دقیقا همان فیلمی است که شخصیت جوکر به آن نیاز داشت.

منبع متن: digikala