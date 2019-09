این هفته پرونده‌ی اکران تابستانی با صدرنشینی فیلم «انجل سقوط می‌کند» بسته شد و فروش فیلم‌ها آن‌قدر ضعیف بود که دومین هفته‌ی فاجعه‌ را در فروش باکس آفیس رقم زد. دوازده فیلم صدر جدول روی هم فروش ۶۹.۵ میلیون دلاری را رقم زدند.

عملکرد گیشه‌ها در تابستان در حال حاضر باعث شده که سال ۲۰۱۹ هشتمین تابستان پرفروش را در تاریخ سینما تجربه کند. فروش داخلی گیشه‌ی آمریکای شمالی از مرز ۴.۲۲ میلیارد دلار عبور کرد. البته این فروش به آن معنا بود که نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

سال ۲۰۱۸ شاهد صعود دوباره‌ی فروش فیلم‌ها بعد از تابستان ناامیدکننده‌ی ۲۰۱۷ بودیم.

برای دومین هفته‌ی پیاپی فیلم «انجل سقوط می‌کند» سومین فیلم از سری فیلم‌های اکشن «سقوط کرده» در صدر جدول قرار گرفت. فیلمی که نقش اولش را جرارد باتلر بازی می‌کند. از آن فرنچایزهایی که در گیشه خوب می‌فروشند اما از لحاظ منطق داستانی و درام همیشه لنگ می‌زنند. فیلم ۱۱.۵۷ میلیون دلار فروخت.

انتظار می‌رود که در پایان تعطیلات ۱۴.۵ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شود و به این ترتیب فروش فیلم در داخل سینماهای آمریکا تا روز سه‌شنبه به ۴۳.۶ میلیون دلار خواهد رسید.

در «انجل سقوط می‌کند» عده‌ای قصد ترور رییس‌جمهور را دارند و مایک بنینگ قهرمان فیلم که جزو گارد حفاظت از رییس‌جمهور است می‌خواهد از این اتفاق جلوگیری کند.

منتقدان به فیلم امتیاز ۴۵ از ۱۰۰ را داده‌اند و می‌گویند که البته با قسمت‌های قبلی «سقوط کرده» تفاوت چندانی ندارد و نقاط ضعف و قوتش همان است.

فیلم «پسران خوب» کمپانی یونیورسال در رده‌ی دوم ایستاده است. فیلم با ۲۱ درصد افت فروش مواجه شده و حدود ۹.۱۹ میلیون دلار فروخته. درآمد فیلم در آمریکای شمالی به ۵۶ میلیون دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تا سه شنبه فروش فیلم به ۵۸ میلیون دلار برسد. در بازارهای بین‌المللی هم ۲.۷ میلیون دلار به فروش جهانی فیلم افزوده شد و فروش جهانی فیلم به ۷۰ میلیون دلار رسید.

جین استاپنیتسکی کارگردان این کمدی ماجراجویانه است و این اولین پروژه‌ی سینمایی‌اش محسوب می‌شود. پیش از آن فقط دو کارگردانی تلویزیونی در کارنامه‌اش داشته است. فیلم «پسران خوب» داستان سه پسر کلاس ششمی را روایت می‌کند که دست به یک سفر ماجراجویانه می‌زنند و در حین سفر به صورت تصادفی مواد مخدر می‌دزدند، توسط دختران نوجوان دستگیر می‌شوند و تلاش می‌کنند تا مسیرشان را به سمت خانه پیدا کنند تا به مهمانی مهمی که منتظرش بودند برسند.

فیلم بازیگر مطرحی ندارد. منتقدان دوستش نداشتند و امتیاز ۵۹ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند ولی با شوخی‌هایش و فضای مفرحی که دارد دل مخاطبان را به دست آورده است. گاردین بزرگترین مشکل فیلم را شوخی‌هایی می‌داند که مدام تکرار می‌شوند. به گفته‌ی منتقدان نسل فیلم‌های «تنها در خانه» که احتمالا الان خودشان بچه دارند، ممکن است لحظاتی از فیلم سرگرم شوند اما واقعیت این است که با مقیاس امروز فیلم آن‌قدری که می‌خواهد جلوه بدهد در ذاتش خرابکار نیست.

«شیر شاه» محصول کمپانی دیزنی تقریبا ۶.۷ میلیون دلار برای استودیویش درآمد کسب کرد و احتمال می‌رود که با فروش ۹ میلیون دلاری تعطیلات را به پایان ببرد که در این صورت فروش فیلم در آمریکا به ۵۲۳ میلیون دلار خواهد رسید. در بازارهای بین‌المللی هم ۲۰.۶ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شده است تا فروش جهانی فیلم از مرز یک میلیارد دلار عبور کند. فیلم در رقابت تنگاتنگی با «انتقام‌جویان» بود اما نتوانست آن را پشت سر بگذارد و هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما لقب بگیرد.

«شیر شاه» داستان بچه شیری به نام سیمباست که بعد از مرگ پدرش، از قلمرویی که به او ارث می‌رسیده توسط عمویش رانده می‌شود و به گوشه‌ی دورافتاده‌ای می‌رود و آن‌جا به کمک دوستانی که پیدا می‌کند معنای مسئولیت و شجاعت را یاد می‌گیرد.

فیلم را جان فاورو کارگردانی کرده که پیش‌تر بازسازی موفق یکی دیگر از انیمیشن‌های دیزنی یعنی «پسر جنگل» را در کارنامه‌اش داشت اما این‌جا نتوانست آن موفقیت را تکرار کند.

منتقدان به فیلم امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد تایم‌اوت نوشته است: «فیلمی که برایش تلاش زیادی شده اما متاسفانه از تاثیرگذاری باز می‌ماند. «شیر شاه» می‌تواند جانشین مجازی برای رفتن به باغ‌وحش باشد (امیدوارم سریال «آینه‌ی سیاه» از این ایده استفاده نکند). اما بیایید امیدوار باشیم که هیچ‌وقت جای آن کارتون محصول سال ۱۹۹۴ را نگیرد که مرتبه‌ی بسیار بالاتری داشت.»

در جایگاه چهارم باز هم فیلم دیگری از کمپانی یونیورسال قرار دارد: فیلم «هابز و شا» اسپین‌آفی روی سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» با ۲۲ درصد افت فروش ۶.۲۸ میلیون دلار فروخت و انتظار می‌رود که نزدیک دو میلیون دلار دیگر هم تا فردا فروش کند و درآمد آن در گیشه سینماهای آمریکا به ۱۵۹ میلیون دلار برسد در حالی که وارد پنجمین هفته‌ی اکرانش می‌شود. در بازارهای بین‌المللی ۳۹ میلیون دلار دیگر به فروش فیلم اضافه شد و فروش جهانی‌اش به ۵۲۵ میلیون دلار رسید.

«هابز و شا» از آن اکشن‌هایی است که در آن جلوه‌های بصری فیلم به داستانش می‌چربد. منتقد اسکرین‌شات نوشته:‌ «فیلم «هابز و شاو» شبیه نسخه‌ای از «سریع و خشمگین» است که در آن بازیکنان ذخیره داخل زمین رفته باشند. آن‌ها برای به سرانجام رساندن فیلم کافی هستند اما چیز خارق‌العاده‌ای از آن‌ها نمی‌بینیم. انگار خط اصلی یکی از آن فیلم‌ها را برداشته باشد با این تفاوت که این‌بار شاهد صحنه‌های تعقیب و گریز میان پلیس‌های مخفی و دزدها نیستیم.»

در حقیقت در میان پرفروش‌ها هیچ فیلم تازه‌واردی نداشتیم و این مشکل اساسی بود. اما نکته‌ی جالب حضور یک فیلم میان پرفروش‌هاست. فیلم OVERCOMER با اختلاف بدترین فیلم اکران است. یک درام ورزشی درباره‌ی یک معلم بکستبال که داوطلب می‌شود به یک نوجوان که مشکلات زیادی دارد، آموزش بدهد. فیلم امتیاز عجیب و غریب ۱۷ از ۱۰۰ را از منتقدان دریافت کرده است و آن‌ها می‌گویند ارزش دیدن ندارد با این حال توانسته در میان پنج فیلم پرفروش جدول قرار بگیرد.

فیلم در تعطیلات آخر هفته ۵.۷ میلیون دلار فروخت و در آستانه‌ی این است که فروش‌اش در سینماهای آمریکا به ۱۹ میلیون دلار برسد.

در اکران‌های محدود البته چند تازه‌وارد داشتیم از جمله فیلم «رهایش نکن» (Don’t Let Go) ساخته‌ی جیکوب استس که یک درام فانتزی ترسناک است و داستان خانواده‌ی یک مرد را روایت می‌کند که در صحنه‌ای که به نظر جنایت می‌رسد می‌میرند. او از یکی از مرده‌ها تماس تلفنی دریافت می‌کند. او مطمئن نیست کسی که به او زنگ زده روح است یا خودش دیوانه شده.

منتقدان چندان فیلم را نپسندیدند و به آن امتیاز ۵۱ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها می‌گویند فیلمنامه به طرز هوشمندانه و بدیعی مهندسی نشده و فقط یک ایده را دنبال می‌کند. فروش فیلم در ۹۲۲ سالن سینما با ۲.۴ میلیون دلار همراه بود.

هفته‌ی دیگر اکران پاییزی به صورت رسمی کلید می‌خورد و منتظر فیلم‌های مهم و احتمالا پرفروشی مثل «آن: فصل دوم» (It: Chapter Two) هستیم که در ۴۴۰۰ سالن سینما به نمایش درخواهد آمد. فیلمی که همه امیدوارند موفقیت فیلم اول را دنبال کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی انجل سقوط کرده است ۲ ۱۱.۶ ۴۰.۷ پسران خوب ۳ ۹.۲ ۵۶.۲ شیر شاه ۷ ۶.۷ ۵۲۰.۹ سریع و خشمگین: هابز و شاو ۵ ۶.۳ ۱۵۷.۱ overcomer 2 5.7 17.2 آماده یا نه ۲ ۵.۶ ۲۰.۱ داستان‌هایی ترسناک برای گفتن در شب ۴ ۵ ۵۷.۶ اسپایدرمن: دور از خانه ۹ ۴.۳ ۳۸۴.۷ دورا و شهر گمشده‌ی طلا ۴ ۴.۱ ۴۹.۶ فیلم پرندگان خشمگین ۲ ۳ ۴.۱ ۳۳.۹

