جشنواره ونیز ۲۰۱۹؛ مناقشه منتقدان درباره بهترین اثر جشنواره

در شرایطی که چیزی به پایان جشنواره ونیز ۲۰۱۹ نمانده و فردا شاهد پایان این رویداد هنری خواهیم بود جدول امتیازات منتقدان اروپایی به فیلم‌ها منتشر شده و فیلم سینمایی «جوکر» (Joker) اثر تاد فلیپس در کنار جدیدترین فیلم کارگردان مشهور لهستانی یعنی «یک افسر و یک جاسوس» (An Officer and a Spy) در صدر فهرست این گروه از منتقدان قرار گرفته‌اند.

صدرنشینی فیلم‌های جوکر و یک افسر و یک جاسوس در حالی رخ داده که این آثار به اختلاف نظر میان منتقدان انگلیسی‌زبان و منتقدان اروپایی دامن زده‌اند. در واقع می‌توان ادعا کرد «یک افسر و یک جاسوس» عمیق‌ترین نقطه مناقشه این دو گروه از منتقدان در جشنواره فیلم ونیز است.

در حالی که ۱۲ منتقد اروپایی از مجموع نمره ۵ به فیلم پولانسکی نمره میانگین ۴.۲۵ داده‌اند اما میانگین نمره ۸ منتقد انگلیسی‌زبان که در وبسایت متاکریتیک درج شده ۵۶ از ۱۰۰ است (۲.۸ از ۵) که نشان از تفاوت عمیق نظرات بین این دو گروه دارد. از سوی دیگر در حالی که منتقدان انگلیسی‌زبان فیلم جوکر را به شکل میانگین شایسته نمره ۷۵ از ۱۰۰ ارزیابی کرده‌اند (۳.۷۵ از ۵) اما اروپایی‌ها به جوکر ۴.۲۷ از ۵ داده‌اند که در عمل تا این لحظه جدیدترین اثر تاد فلیپس را در صدر فهرست اروپایی‌ها نشانده است.

با نگاه به نمراتی که از سوی منتقدان انگلیسی‌زبان در وبسایت متاکریتیک منتشر شده محبوب‌ترین فیلم این دسته از منتقدان «داستان ازدواج» (Marriage Story 2019) ساخته نوآ بامباک است که نمره متای ۹۵ را از میانگین نظرات ۱۳ منتقد کسب کرده است. کیفیت جدیدترین ساخته بامباک از نظر اروپایی‌ها هم پنهان نمانده و نمره ۳.۹۱ از ۵ که تا این لحظه برای «داستان ازدواج» به ثبت رسیده گواه این مدعا است با این وجود واضح است که منتقدان اروپایی‌ ِ غیرانگلیسی‌زبان درباره بهترین فیلم جشنواره با منتقدان انگلیسی‌زبان چندان هم نظر نیستند.

اگر بخواهیم تا این لحظه به یک جمع‌بندی دست بزنیم و از میان مجموعه نظرات منتقدان مهم‌ترین فیلم‌های جشنواره را انتخاب کنیم نهایتا به این آثار می‌رسیم:

جوکر ساخته تاد فلیپس، داستان ازدواج ساخته نوآ بامباک، یک افسر و یک جاسوس ساخته رومن پولانسکی، در انتظار بربرها ساخته سیرو گرا و نهایتا به سوی ستارگان – که بیشتر به چشم انگلیسی‌زبان‌ها آمده – ساخته جیمز گری.

در ادامه می‌توانید جدول امتیازات منتقدان اروپایی به فیلم‌های جشنواره ونیز ۲۰۱۹ را بررسی کنید:

