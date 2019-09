فیلم سینمایی ترسناک «آن: بخش دوم» (It: Chapter Two) به کارگردانی اندی موشیاتی که آخر هفته گذشته در سینماهای ایالات متحده آمریکا و سایر نقاط جهان اکران شد با فروش ۹۱ میلیون دلاری در آمریکا موفق شد با فاصله نسبت به آثار دیگر در صدر جدول باکس‌آفیس قرار بگیرد.

سایر آثاری که این هفته به سینماهای آمریکا آمدند هیچ یک اکرانی گسترده نداشتند و «آن: بخش دوم» در عمل با آثاری رقابت کرد که چند هفته‌ای از اکران‌شان می‌گذرد. به همین دلیل هم پس از «آن: بخش دوم»،‌ فیلم سینمایی «انجل سقوط کرده‌است» (Angel has Fallen) که هفته سوم اکرانش را سپری می‌کند با فروش ۶ میلیون دلاری در رتبه دوم ایستاد.

در واقع باکس آفیس این هفته به قدری تک‌قطبی بود که فیلمی مثل «شیرشاه» (The Lion King) که برای هشتمین هفته در حال اکران است و آخر هفته گذشته فروش حدودا ۴ میلیون دلاری داشته هم توانست بین ۵ فیلم برتر قرار بگیرد.

«آن: بخش دوم» دنباله‌ای است بر فیلم «آن» ساخته سال ۲۰۱۷ که در زمان اکران موفق شد افتتاحیه‌ای ۱۲۳ میلیون دلاری را تجربه کند؛ این رقم افتتاحیه رکوردی برای فیلم‌های ترسناک به حساب می‌آمد و حال با افتتاحیه ۹۱ میلیون دلاری قسمت دوم باید بگوییم قسمت جدید، دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ فیلم‌های ترسناک را تجربه کرده است.

قسمت دوم مجموعه ترسناک آن نسبت به قسمت اول در جذب مخاطبان زن توفیق کمتری داشته و در حالی که در قسمت اول ۵۱ درصد (اکثریت) مخاطبان افتتاحیه فیلم زن بوده‌اند این بار آمار از حضور ۴۷ درصدی مخاطبان زن حکایت می‌کند. بعضی از کارشناسان معتقدند اساسا کمبود نسبی حضور زنان در افتتاحیه قسمت دوم از عوامل موثر بر فروش کمتر نسبت به اولین قسمت مجموعه بوده است. اما نهایتا نگاه مخاطبان به فیلم از نظر میزان رضایت تفاوتی نداشته و این قسمت نیز مثل قسمت قبل از مخاطبان نمره +B دریافت کرده است. گرچه نمره وبسایت IMDb که به نوعی دیگر بازتاب تفکر مخاطب سینمای بدنه است بیانگر دیدگاه متفاوتی است. قسمت دوم مجموعه آن در این وبسایت نمره ۷.۲ دریافت کرده که یک نمره کامل کمتر از نمره ۸.۲ است که قسمت اول گرفته بود.

جدیدترین ساخته اندی موشیاتی در ۷۵ بازار مختلف جهانی توزیع شده و با گذشت سه روز از آغاز اکران فیلم ۹۴ میلیون دلار فروش بیرون ایالات متحده برای آن به ثبت رسیده تا مجموع فروش این اثر ترسناک در سراسر جهان به ۱۸۵ میلیون دلار برسد. فیلم بیشترین فروش را به ترتیب در مکزیک، بریتانیا، روسیه، آلمان، ایتالیا و برزیل داشته و به زودی در فرانسه و ژاپن هم روی پرده می‌رود. درباره فروش خارجی باید اشاره کنیم قسمت اول مجموعه در چین روی پرده نرفت و ظاهرا این قسمت نیز سرنوشت متفاوتی نخواهد داشت.

نهایتا مقایسه قسمت اول و قسمت دوم از نظر منتقدین هم نشان می‌دهد در مجموع اولین فیلم مجموعه بیشتر مورد پسند واقع شده بود. در حالی که «آن» از مجموع ۴۹ نقد (۳۷ نقد مثبت، ۱۱ نقد میانه و تنها ۱ نقد منفی) ثبت‌شده در پایگاه متاکریتیک نمره متای ۶۹ را به دست آورده بود، قسمت دوم مجموعه از مجموع ۵۱ نقد نمره متای ۵۸ را کسب کرده و نقدها از ۲۴ نقد مثبت، ۲۴ نقد میانه و ۳ نقد منفی تشکیل شده‌اند.

