شانس بالای تارانتینو برای گرفتن جایزه بهترین فیلم در اسکار ۲۰۲۰

کایل بوکانن از نویسندگان روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی که روز گذشته در وبسایت این روزنامه به چاپ رسیده مدعی شده کوئنتین تارانتینو با فیلم روزی روزگاری در هالیوود (One Upon a Time in Hollywood) شانس بالایی دارد تا جایزه بهترین فیلم در اسکار ۲۰۲۰ را دریافت کند.

بوکانن می‌نویسد در هفت سال گذشته برنده مهم‌ترین جوایز اسکار و بویژه جایزه بهترین فیلم در میان آثاری قرار داشتند که در سه فستیوال ونیز، تورنتو و تلورید به نمایش در آمدند. حال با رسیدن به روزهای پایانی جشنواره فیلم تورنتو و پایان یافتن دو جشنواره دیگر می‌شود نگاهی به این آثار انداخت؛ فیلم‌هایی چون «داستان ازدواج» ساخته نوآ بامباک، «جوکر» به کارگردانی تاد فلیپس و «خرگوش جوجو» (Jojo Rabbit) اثر تایکا وایتیتی در میان فیلم‌هایی قرار داشتند که از همین حالا می‌توان شانس حضورشان را در میان نامزدهای اسکار جدی گرفت.

با این حال یکی از کارگردان‌های مشهور هالیوود شانس زیادی برای برنده شدن مهم‌ترین جایزه اسکار دارد؛ کوینتین تارانتینو با فیلم روزی روزگاری در هالیوود. فیلمی با بودجه قابل توجه، فیلمی که باید روی پرده دیده شود و ستاره‌های بزرگی هم دارد.

کایل بوکانن باور دارد که فیلم تارانتینو نوعی نامه عاشقانه است که خطاب به هنر فیلم‌سازی نوشته شده؛ از آن دست فیلم‌ها که رای دهندگان آکادمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و میزان فروشش (تحت تاثیر قراردادن جریان سینمای بدنه) شباهت زیادی با میزان فروش فیلم‌هایی چون «آرگو» (Argo) و «رفتگان» (The Departed) دارد.

از طرف دیگر گرچه تارانتینو تا به حال دو جایزه اسکار در بخش‌های بهترین فیلم‌نامه دریافت کرده اما هرگز اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را برنده نشده است. یک جریان تبلیغاتی گسترده ایجاد شده که بیانگر احتمال خداحافظی و بازنشستگی تارانتینو از دنیای سینما است و در نتیجه شاید برای آکادمی بهترین فرصت باشد که یک جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم را به تارانتینوی ۵۶ ساله بدهند.

به عقیده بوکانن اگر فیلم‌هایی چون «مرد ایرلندی» (The Irishman) ساخته مارتین اسکورسیزی و «زنان کوچک» (Little Women) به کارگردانی گرتا گرویگ که هنور اکران نشده‌اند فیلم‌های درجه یکی نباشند می‌شود ادعا کرد امسال سال تارانتینو است.

از طرف دیگر آثاری چون «داستان ازدواج» و «مرد ایرلندی» که ممکن است رقبای خطرناکی برای فیلم روزی روزگاری در هالیوود به نظر بیایند یک نقطه ضعف بزرگ در کارنامه دارند؛ آن‌ها تولید شبکه نت‌فلیکس هستند. اگر شیوه اهدای جوایز سال گذشته را در نظر بگیرید گرچه جایزه بهترین کارگردانی به آلفونسو کوارون برای فیلم تحسین‌شده «روما» (Roma) رسید اما آکادمی از دادن جایزه بهترین فیلم به این اثر سینمایی اجتناب کرد.

این در حالی بود که روما در اغلب فهرست‌های بهترین فیلم‌های سال در میان چند اثر برتر قرار داشت و جوایز متعددی را دریافت کرده بود؛ همچنین از نظر منتقدان روما نسبت به فیلم «کتاب سبز» (Green Book) فیلم بهتری ارزیابی شده بود. با وجود همه این نکات آکادمی ترجیح داد جایزه بهترین فیلم را به اثری بدهد که اکران کلاسیک و متعارفی داشته و توسط استودیوهای هالیوود تولید شده است.

اما جوکر ساخته تاد فلیپس رقیبی است که نقطه ضعف آثار تولید نت‌فلیکس را ندارد. فیلم در جشنواره ونیز مورد تقدیر و تحسین گسترده‌ای قرار گرفته و با دست پر به فصل جوایز و مراسم اسکار خواهد آمد. با این وجود نویسنده روزنامه نیویورک تایمز معتقد است واکین فینیکس بازیگر نقش جوکر شانس بیشتری برای دریافت اسکار دارد تا فیلم جوکر. کایل بوکانن می‌نویسد: این بازیگر ۴۴ ساله یکی از بهترین بازیگران نسل خود در نظر گرفته می‌شود و شیوه پردازش نقش جوکر برای او آنقدر از بازی هیث لجر متفاوت بوده که از نظر آکادمی سزاوار جایزه دانسته شود.

به هر حال فصل جوایز به شکل غیررسمی آغاز شده و هر روز که به برگزاری مراسم اسکار نزدیک‌تر شویم از طریق جوایزی که انجمن‌ها و صنف‌های مختلف سینمایی در هالیوود اهدا می‌کنند امکان پیش‌بینی برندگان جوایز اسکار بیشتر از قبل خواهد شد.

