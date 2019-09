تاد فلیپس کارگردان فیلم جوکر (Joker) در مصاحبه‌ای گفته است این اثر جدید جهان سینمایی دی‌سی فیلمی است که مارول نمی‌تواند شبیه آن را بسازد.

اگر نقدهای اولیه‌ای را که درباره فیلم جوکر منتشر شده جدی بگیریم با فیلمی عجیب،‌ متفاوت و نسبت به سایر آثار ابرقهرمانی با فیلمی با کیفیت‌تر روبرو خواهیم بود. فیلمی که هم‌زمان آزاردهنده و سرگرم‌کننده است. فیلمی با رده‌بندی سنی R که سفری است به آستانه‌های جنون با خشونت گسترده‌ای که متعاقب آن رخ می‌نماید.

با جوکر به نقطه‌ای می‌رسیم که باید آن را یکی از دورترین نقاط از جهان سینمایی مارول در نظر گرفت. این موضوعی است که کارگردان فیلم یعنی تاد فلیپس بارها به آن اشاره کرده.

فلیپس در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز می‌گوید: نمی‌شود مارول را شکست داد؛ مارول یک غول عظیم است. پس باید کاری کرد که آن‌ها نمی‌توانند انجام دهند.

به این ترتیب باید گفت دی سی با ساخت جوکر از یک استراتژی جدید تبعیت کرده. دی سی به این نکته پی برده که در سینمای تجاری و ساختار متعارف فیلم‌های ابرقهرمانی قادر به رقابت با مارول نیست. بخش‌هایی از سیاست جدید دی سی مدتی پیش و با مصاحبه کوین سوجیهارا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برادران وارنر کم و بیش مشخص شده بود. سوجیهارا در مصاحبه خود با روزنامه لس‌آنجلس تایمز گفته بود: فیلم‌هایی چون «شزم!» (Shazam!)، «جوکر»، «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) و «پرندگان شکاری» (Birds of Prey) نشان می‌دهند که ما در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم. او به این نکته اشاره کرد که دنیای توسعه‌یافته دی‌سی به آخر خط رسیده و این دنیا آنقدرها که برادران وارنر در سال‌های گذشته فکر می‌کرده جهان واقعا مشترک و به‌هم مربوطی ندارد. این شرکت فیلم‌سازی سعی کرده تمرکز بیشتری روی شخصیت‌های مجزا با تجربه‌های خاص داشته باشد.

مدیرعامل برادران وارنر به این نکته نیز اشاره کرده بود که عملکرد پتی جنکینز در زن شگفت‌انگیز به شرکت برادران وارنر نشان داد، می‌شود با شخصیت‌‎هایی که بتمن و سوپرمن نیستند هم بسیار موفق عمل کرد. او گفته بود: البته که می‌خواهیم بتمن و سوپرمن هم سرجای خودشان باشند و فیلم‌های قدرتمندی درباره آن‌ها هم بسازیم. اما مثلا آکوامن مثال کاملی است از سایر قابلیت‌هایی که داریم. هر کدام از این شخصیت‌ها منحصربه‌فرد هستند و لحن هر فیلم هم در جایگاه خود متفاوت است.

حال و با توجه ویژه منتقدان، ‌رسانه‌ها و جشنواره‌ها (بویژه جایزه شیر طلایی در جشنواره فیلم ونیز) به نظر می‌رسد برادران وارنر تا حدودی مزد استراتژی جدیدش را گرفته‌ است. بویژه اینکه پیش‌بینی می‌شود جوکر بتواند در گیشه هم عملکرد موفقی داشته باشد و رکورد افتتاحیه ونوم را بشکند.

در بخشی از مصاحبه‌ای دیگر که فلیپس با نشریه ورایتی داشته از او سوال جالبی درباره آینده شخصیت جوکر پرسیده می‌شود. این سوال که آیا جوکر (با بازی فینیکس) در فیلم بتمن روبروی رابرت پتینسون قرار خواهد گرفت. پاسخ فلیپس این بود: «قطعا نه».

شاید این پاسخ را هم بتوان بخشی از کلیت استراتژی جدید دی‌سی در نظر گرفت. در حالی که مارول جهانی دارد که هر روز بیشتر و بیشتر به همگرایی نزدیک می‌شود و اساسا اوج موفقیت‌های تجاری فیلم‌های این جهان از طریق روبرو کردن مجموعه ابرقهرمان‌ها رخ می‌دهد، دی‌سی تلاش می‌کند و احتمالا در سال‌های آینده بیشتر تلاش خواهد کرد که از طریق نوعی واگرایی شخصیت‌های متفاوت این جهان را در فیلم‌هایی که تمایز‌های قابل‌توجهی با آثار ابرقهرمانی معمول دارند پرورش دهد.

