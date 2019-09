The post جایزه اصلی جشنواره فیلم تورنتو به «خرگوش جوجو» رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۱۹ که از ۱۴ شهریور آغاز شده بود روز گذشته پس از ۱۰ روز به پایان رسید و فیلم‌ خرگوش جوجو (Jojo Rabbit) ساخته تایکا وایتیتی موفق شد مهم‌ترین جایزه این جشنواره را تصاحب کند.

خرگوش جوجو یک کمدی سیاه است که ماجرای یک پسر ۱۰ ساله آلمانی ِ علاقه‌مند به هیتلر را روایت می‌کند. فیلم در دوران جنگ جهانی دوم می‌گذرد و در حالی که پسر هیتلر را الگوی زندگی‌اش قرار داده در می‌یابد مادرش یک دختر جوان یهودی را در خانه پناه داده است. گرچه آخرین اثر وایتیتی مورد علاقه مخاطبان جشنواره فیلم تورنتو قرار گرفته اما منتقدان انگلیسی‌زبان با نمره متای نه‌چندان جالب توجه ۵۲ به استقبال این اثر رفتند. نمره‌ای که محصول ۱۰ نقد مثبت، ۹ نقد میانه و ۳ نقد منفی است.

جایزه اصلی جشنواره فیلم تورنتو تحت عنوان جایزه منتخب مردم به فیلمی اهدا می‌شود که از نظر مخاطبان بهترین اثر جشنواره است. عموما و طبق سنتی که در سال‌های گذشته برقرار بوده فیلمی که این جایزه را به دست می‌آورد در میان آثاری قرار می‌گیرد که با شانسی بیشتر در فصل جوایز و مراسم اسکار حضور دارد.

فیلم‌های سینمایی کتاب سبز (Green Book)، سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) و لا لا لند (La La Land) به ترتیب آثاری بودند که در سه سال گذشته موفق شدند جایزه اصلی این جشنواره‌ را به دست آورند. هر سه فیلم در ادامه سال میلادی جوایز متعددی گرفتند که از جمله آن‌ها می‌توان به اسکار بهترین فیلم برای کتاب سبز و اسکار بهترین کارگردانی‌ برای لا لا لند اشاره کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو پیش از سال ۲۰۰۰ تنها به اعلام پرمخاطب‌ترین فیلم جشنواره اکتفا می‌کرد اما در سال‌های اخیر علاوه بر این، دو فیلم بعدی که به ترتیب از نظر استقبال مخاطبان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند را هم مشخص می‌کند. بر این اساس فیلم سینمایی «داستان ازدواج» (Marrage Story) به کارگردانی نوآ بامباک و «انگل» (Parasite) ساخته بونگ جون-هو به ترتیب دومین و سومین فیلم‌های محبوب مخاطبان این جشنواره بودند. انگل پیش از این موفق شده بود نخل طلای جشنواره کن ۲۰۱۹ را هم به خانه ببرد.

در نهایت جوایز بهترین فیلم منتخب مردم در بخش فیلم‌های مستند به فیلم «غار» (The Cave) ساخته فراس فیاض اهدا شد. همچنین جایزه بخش میدنایت مدنس که به آثار کالت و زیرزمینی داده می‌شود به فیلم اسپانیایی «پلتفرم» (The Platform) به کارگردانی گالدر گازتلو-اوروتیا رسید.

