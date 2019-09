موفقیت غافلگیرکننده «شیادان» با درخشش جنیفر لوپز

فیلم شیادان (Hustlers) موفق شد آخر هفته گذشته را با فروشی حدودا ۳۳ میلیون دلاری در سینماهای آمریکا پشت سر بگذارد. فروشی که برای یک درام جنایی زنانه با بودجه ۲۰ میلیون دلاری نوعی موفقیت به حساب می‌آید.

یک سال پیش عوامل فیلم شیادان در شرایطی نه چندان مناسب توسط استودیوی فیلم‌سازی آناپورنا پیکچرز رها شدند و به دنبال استودیویی بودند که تولید فیلم را از طریق آن پیش ببرند. در این شرایط اس‌تی‌اکس انترتینمنت در اقدامی هوشمندانه پا پیش گذاشت و حال با شروع اکران فیلم بزرگترین افتتاحیه تاریخ این استودیوی نه‌چندان بزرگ رقم خورده است.

موفقیت فیلم شیادان به کارگردانی لورین اسکافاریا و حضور بازیگرانی چون جنیفر لوپز و کیکه پالمر نشان می‌دهد هنوز هم تولیدات کم‌بودجه می‌توانند در باکس‌آفیس به حیات خود ادامه دهند. اما صنعت فیلم‌سازی آمریکا چه درس‌هایی از فروش فیلمی چون شیادان می‌گیرد؟

جدی‌تر گرفتن مخاطبان زن

آنطور که وبسایت فوربز گزارش کرده ۶۸ درصد بلیت‌های افتتاحیه فیلم شیادان را زنان خریداری کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان باکس‌‌آفیس یکی از دلایل کاهش فروش قسمت دوم مجموعه «آن» (It) نسبت به قسمت قبل را کاهش استقبال مخاطبان زن از این اثر سینمایی ارزیابی کردند. در آخر هفته گذشته اغلب مخاطبان زن ترجیح دادند به دیدن شیادان بروند و این موضوع باعث شد فروش بلاک‌باستری چون «آن: بخش دوم» در دومین هفته اکرانش تنها ۶ میلیون دلار بیشتر از شیادان باشد.

در عین حال در یک تحلیل کلی‌تر و براساس آمار و ارقام منتشر شده از مخاطبان سینمای آمریکا مشخص شده است که زنان ۵۱ درصد از مخاطبان کل آثار سینمایی در ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. اما چه چیزی این مخاطبان زن را به سینما می‌کشاند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از تاثیرگذارترین عوامل در حضور بیشتر مخاطبان زن وجود قهرمانان زن در فیلم است. برای مثال از میان ۵ فیلمی که سال گذشته بیشترین فروش را در گیشه‌های آمریکا داشته‌اند تنها یک فیلم موفق شده درصد برابری زن و مرد را به سینما بکشاند و سایر فیلم‌ها مخاطبان زن کمتری داشته‌اند. فیلم مذکور شگفت‌انگیزان ۲ (The Incredibles 2) است که بر یک خط داستانی با محوریت یک زن تمرکز دارد (هالی هانتر در نقش هلن پار).

گوناگونی سنی و نژادی

بررسی‌های فوربز از مخاطبان افتتاحیه فیلم شیادان نشان می‌دهد ۷۳ درصد مخاطبان بیش از ۲۵ سال سن داشته‌اند. همچنین از این جمعیت ۳۳ درصد سفیدپوست، ۲۸ درصد آفریقایی- آمریکایی، ۲۷ درصد لاتین‌تبار، ۸ درصد آسیایی و ۴ درصد سرخ‌پوست بوده‌اند.

بررسی‌های کلی‌تر موسسات تحقیقاتی نشان ‌می‌دهد در سال‌های گذشته موفقیت‌ فیلم‌هایی که گروه‌های سنی مختلف را در برگرفته‌اند و لزوما بر مخاطبان جوان تمرکز نکرده‎اند، همچنین از نظر حضور نژادها و جنسیت‌ها تنوع گسترده‌تری را مد نظر قرار داده‌اند بیش از گذشته بوده. در شیادان نیز همین موضوع به وضوح به چشم می‌آید. فیلمی که ستاره‌هایی از سنین مختلف و نژادهای گوناگون را روی پرده آورده است.

تاثیر کلیدی جشنواره‌ها

گرچه بلاک‌باسترها و آثار تجاری بزرگ چندان نیازی به حضور در جشنواره‌های جهانی ندارند اما حضور در جشنواره‌های جهانی و هیاهوی خبری درباره آثار کم‌بودجه می‌تواند تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.

شیادان در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو که اخیرا به پایان رسید مورد توجه مخاطبان، رسانه‌ها و منتقدان قرار گرفت. بحث‌هایی که پیرامون کیفیت فیلم و احتمال نامزدی جنیفر لوپز برای جایزه اسکار مطرح شد باعث جلب توجه بیشتر به فیلم شد. با این اوصاف شیادان برای مخاطبان نه یک اثر ِ کسالت‌بار که قرار است برنامه اکران آخر تابستان سینماها را پرکند، بلکه فیلمی جلوه کرد که باید جدی گرفته شود.

نمره متای ۸۰ فیلم در وبسایت متاکریتیک که محصول ۴۰ نقد (۳۸ نقد مثبت و ۲ نقد میانه) است و رضایت ۸۷ درصدی منتقدان در وبسایت راتن‌تومیتوز از دیگر عواملی بودند که در موفقیت آخرین ساخته لورین اسکافاریا تاثیر قابل‌توجهی داشتند.

