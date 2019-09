باکس آفیس هفته؛ دلقک ترسناکی که سینماروها دوستش دارند

هفته‌ی گذشته برای کمپانی برادران وارنر باکس آفیس عجیب و غریبی رقم خورد. فیلم آن: قسمت دوم (It: chapter two) که دنباله‌ی فیلم ترسناک «آن» (It) است، توانست با قدرت صدر جدول را از آن خودش کند اما فیلم دیگر کمپانی به نام «گلدفینچ» یکی از بدترین افتتاحیه‌های تاریخ استودیو را رقم زد. در نهایت فیلم «شیادان» (Hustlers) گیشه‌ی سینماها را منفجر کرد و تبدیل به بزرگترین افتتاحیه‌ی فیلمی از استودیوی STXfilms شد که پنج سال است وارد چرخه‌ی پخش‌کننده‌های سینما شده است و بزرگترین افتتاحیه‌ی فیلمی از جنیفر لوپز هم به حساب می‌آید.

فیلم «آن: قسمت دوم» اقتباسی از رمان ترسناک استیفن کینگ است که قسمت اول آن هم با اقبال تماشاگران روبه‌رو شد. فیلم داستان دلقکی است که در حقیقت از ترس‌های آدم‌ها تغذیه می‌کند. در قسمت دوم ۲۷ سال از ماجراهای آن بچه‌های قسمت اول می‌گذرد. دلقک دوباره برگشته و آن‌ها هنوز هم با ترس‌هایشان دست به گریبان‌اند.

فیلم با فروش ۴۰.۷ میلیون دلاری برای دومین هفته‌ی پیاپی در صدر جدول فروش ایستاد. نسبت به هفته‌ی اول اکران فیلم فقط ۵۵ درصد افت فروش داشت. درآمد کل فیلم در گیشه‌ی داخلی سینماهای آمریکای شمالی بعد از ده روز اکران به ۱۵۳ میلیون دلار رسید.

به علاوه در بازارهای بین‌المللی هم فیلم این هفته ۴۷ میلیون دلار به فروش‌اش اضافه کرد و حالا فروش جهانی‌اش به ۳۲۳.۳ میلیون دلار رسیده است. در صدر کشورهای بازار جهانی انگلستان با فروش ۱۶.۵ میلیون دلاری قرار گرفت و فیلم در فرانسه با فروش ۴.۷ میلیون دلاری افتتاح شد. از میان کشورهای مهمی که اکران این فیلم در آن اهمیت زیادی دارد باید به ژاپن اشاره کرد که فیلم یک ماه دیگر در آن جا اکران خواهد شد.

منتقدان به نسبت قسمت اول خیلی از فیلم راضی نبودند و امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. آن‌ها معتقدند هر چند کارگردان تلاش خودش را کرده اما داستان‌های کاراکترهای مختلف به هم نمی‌چسبد.

به هر حال «آن» فعلا مهم‌ترین فیلم ترسناک جهان است و دو فیلم آن در مجموع ۱.۰۲ میلیارد دلار در جهان فروخته‌اند.

در جایگاه دوم فیلم «شیادان» را با فروش عالی ۳۳.۲ میلیون دلار داریم. فیلم «شیادان» اولین‌بار در جشنواره‌ی تورنتوی امسال به نمایش درآمد و با قدرت توانست امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ را در سایت روتن تومیتوز کسب کند. ۶۷ درصد تماشاگران فیلم زنان بوده‌اند و ۶۹ درصد تماشاگران ۲۵ سال به بالا داشتند. تماشاگران در سایت سینمااسکور به فیلم امتیاز B- داده‌اند.

«شیادان» در بازارهای بین‌المللی در ۱۵ بازار جهانی ۴.۴۶ میلیون دلار فروش کرد.

فیلم «انجل سقوط می‌کند» این هفته با فروش ۴.۴ میلیون دلار همچنان در جدول فروش جایگاه خوبش را حفظ کرده است و فروش قسمت‌های قبلی این فیلم را پشت سر می‌گذارد.

فیلم «پسران خوب» یونیورسال با فروش ۴.۲۶ میلیون دلاری در جایگاه چهارم قرار دارد و فیلم «شیر شاه» کمپانی دیزنی هم توانسته جزو پنج فیلم پرفروش جدول باشد. با احتساب فروش این هفته فیلم «شیر شاه» توانست در جایگاه دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما در آمریکای شمالی قرار بگیرد.

تنها فیلم تازه‌وارد باکس آفیس «گلدفینچ» درامی به کارگردانی جان کراولی است که نیکول کیدمن هم در آن بازی می‌کند. فیلم در جایگاه هشتم فروش قرار گرفت و موفق ظاهر نشد. به علاوه نظر منتقدان را هم نتوانست به خودش جلب کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی آن: قسمت دوم ۲ ۳۹.۶ ۱۵۲.۷ شیادان ۱ ۳۳.۲ ۳۳.۲ انجل سقوط کرده است ۴ ۴.۵ ۶۰.۵ پسران خوب ۵ ۴.۲ ۷۳.۳ شیر شاه ۹ ۳.۶ ۵۳۴.۱ سریع و خشمگین: هابز و شاو ۷ ۲.۸ ۱۶۸.۳ overcomer 4 2.7 29 گلدفینچ ۱ ۲.۷ ۲.۷ The Peanut Butter Falcon 6 1.8 15 دورا و شهر گمشده‌ی طلا ۶ ۱.۸ ۵۶.۷

