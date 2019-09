در حالی که تا دو روز دیگر شاهد آغاز اکران فیلم به سوی ستارگان (Ad Astara) در سطح جهان خواهیم بود برد پیت در قالب بخشی از کمپین تبلیغاتی مربوط به فیلم با ایستگاه فضایی بین‌المللی تماس گرفت و با یک فضانورد آمریکایی به نام «نیک هاگ» درباره فیلم صحبت کرد.

به سوی ستارگان یک فیلم علمی- تخیلی است که توسط جیمز گری آمریکایی کارگردانی شده و برد پیت را در کنار تامی لی جونز، روث نگا و دونالد ساترلند به عنوان بازیگران اصلی به خدمت گرفته است. فیلم داستان یک سفر فضایی به آنسوی منظومه شمسی را روایت می‌کند؛ سفری که از یک سو جنبه‌ای عمومی دارد و برای پی بردن به رازی که زندگی بشر در کره زمین را تهدید می‌کند انجام می‌شود و از سوی دیگر جست‌وجویی است شخصی برای قهرمان تا به جست‌وجوی پدرش بپردازد.

فیلم به سوی ستارگان که اخیرا در جشنواره ونیز به نمایش درآمده و مورد علاقه منتقدان آمریکایی قرار گرفته (نمره ۷۷ حاصل ۲۲ نقد مثبت و ۳ نقد میانه) چندی پیش برای فضانوردان ایستگاه فضایی به شکل زودهنگام به نمایش درآمده است. پیت در این گفت‌وگو از نیک هاگ درباره فرایند کار و زندگی در ایستگاه پرسید. هاگ در پاسخ گفت آن‌ها در ایستگاه یک برنامه کاری ۱۲ ساعته دارند و از ۷:۳۰ صبح تا ۷:۳۰ شب را به کار می‌پردازند.

در بخش دیگری از صحبت‌ها برد پیت نظر فضانورد آمریکایی را درباره فیلم جویا شد. او پرسید: «کارمان چطور بود؟ جاذبه صفرمان چطور بود؟». هاگ پاسخ داد: «باید بگویم واقعا خوب بود. بازنمایی‌ها و تصاویر، محیط، همه چیز کاملا شبیه محیطی بود که اطراف من است».

باقی این گفت‌وگوی حدودا ۱۷ دقیقه‌ای صرف صحبت درباره فضا و احساسات و مسائل روزمره‌ای که یک فضانورد با آن‌ها درگیر است شد اما در پایان برد پیت خطاب به نیک هاگ گفت باید سوالی بپرسد که کاملا در حوزه تخصص او است. اینکه چه کسی، برد پیت یا جرج کلونی بهتر توانسته نقش یک فضانورد را بازی کند. هاگ در حالی که می‌خندید پاسخ داد: «قطعا تو».

