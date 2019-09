The post «بدآموزی» نیامده از رقابت‌های اسکار کنار می‌رود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

فیلم بدآموزی (Bad Education) از جمله آثاری بود که در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش درآمد و در میان رسانه‌های انگلیسی‌زبان‌ مورد توجه قرار گرفت. با این وجود هنوز مدت چندانی از سر و صداهای مربوط به فیلم نگذشته که شبکه HBO در مراحل پایانی خرید این اثر سینمایی قرار گرفته است.

شبکه HBO برای خرید فیلم بدآموزی رقمی در حدود ۲۰ میلیون دلار پیشنهاد کرده و اینطور که به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان فیلم قصد پذیرش این پیشنهاد را دارند. طبق گزارش‌ها عوامل تولید این اثر ابتدا قصد اکران فیلم در سینماها را داشته‌اند اما فقدان یک پیشنهاد راضی‌کننده از سوی استودیوهای معتبر و پیشنهاد وسوسه‌برانگیز HBO نظر آن‌ها را تغییر داده.

پذیرش پیشنهاد این شبکه به معنای خارج شدن فیلم از رقابت‌های اسکار خواهد بود چرا که این مراسم مخصوص آثار سینمایی است و بدون اکران فیلم‌، بدآموزی باید به مراسم امی (مراسمی ویژه تولیدات تلویزیونی) سال آینده دلخوش باشد.

فروش فیلم سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی البته امری نامتعارف نیست اما گاهی اوقات نوعی قمار به حساب می‌آید. اگر سازندگان بتوانند زمان مناسب و توزیع‌کننده مناسب برای اکران را پیدا کنند ممکن است فیلم‌شان فروشی بیش از ۲۰ میلیون دلار داشته‌ باشد اما هم‌زمان شکست بسیاری از آثار مستقل که در گیشه‌ها برخلاف جشنواره‌ها عملکرد موفقی نداشته‌اند از جمله عوامل بازدارنده در راه چنین تصمیمی است.

فیلم سینمایی بدآموزی را کوری فینلی کارگردانی کرده و بازیگرانی چون هیو جکمن و الیسون جنی در آن حضور دارند. فیلم یک کمدی سیاه است که ماجرای واقعی یک رسوایی مالی بزرگ (۱۱.۲ میلیون دلاری) در یک دبیرستان را روایت می‌کند. در واقعیت زمانی که پرده از این رسوایی مالی برداشته شد حقایقی درباره مدیر عجیب این مدرسه در رسانه‌ها پیچید که برای بسیای حیرت‌‌انگیز بود. مایک ماکوفسکی فیلم‌نامه‌نویس و از تهیه‌کنندگان فیلم بدآموزی خود از شاگردان این مدرسه بوده و روایت فیلم‌ به نوعی سرچشمه گرفته از تجربیات او است.

نهایتا باید اشاره کرد که شاید خرید فیلم توسط HBO بیش از همه به مذاق هیو جکمن تلخ بیاید. گرچه فیلم در مجموع با رضایت منتقدان همراه بود اما بسیاری از نقدها با تاکید ویژه‌ روی بازی این هنرپیشه همراه بود و حتی در مواردی برخی از منتقدان بازی جکمن را بهترین ایفای نقش دوران کاری‌اش ارزیابی کردند. هیو جکمن می‌توانست یکی از نامزدهای جایزه اسکار در رشته بازیگری باشد اما با سرنوشتی که برای بدآموزی رقم‌ خورده این اتفاق حالا دیگر بعید به نظر می‌رسد.

منبع متن: digikala