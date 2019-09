گرچه خیلی‌ها گمان می‌کردند با اتهامی که متوجه وودی آلن شده پایان دوره فیلم‌سازی او فرا رسیده است اما به نظر می‌آید آلن ِ ۸۳ ساله ابدا قصد ندارد خود را بازنشسته کند.

ابتدا در سال ۱۹۹۲ بود که میا فارو همسر وودی آلن پس از ۱۲ سال زندگی مشترک از او جدا شد و ادعا کرد آلن از «دخترش» دیلن که آن زمان هفت ساله بود،‌ سو استفاده کرده است. گرچه فارو نتوانست این ادعا را در دادگاه ثابت کند اما در این سال‌ها ادعای خود را علیه آلن بارها تکرار کرده است. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دیلن در سال ۲۰۱۳ در یک مصاحبه ادعای مادرش را تکرار کرد. او در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ در اظهاراتی دیگر صحت این واقعه را تایید کرد.

با پاگرفتن جنبش «من_هم» (Me_Too) کار برای وودی آلن از هر زمان دیگری دشوارتر شد. قرارداد او با آمازون برای فیلم «یک روز بارانی در نیویورک» (A Rainy Day in New York) لغو شد و فیلم آلن بلاتکلیف ماند. او در واکنش برای دریافت غرامت ۶۸ میلیون دلاری از آمازون شکایت کرد.

تیموتی شلمی، ال فانینگ و ربکا هال از بازیگران یک روز بارانی در نیویورک علیه آلن مصاحبه کردند و گفتند دیگر هرگز در هیچ یک از فیلم‌های وودی آلن به ایفای نقش نخواهند پرداخت. آن‌ها دستمزد حضور در این اثر سینمایی را هم به خیریه‌های مرتبط با جنبش من_هم واریز کردند. با این وجود آلن از تلاش برای اکران فیلمش و ساخت آثار جدید دست برنداشته است.

یک روز بارانی در نیویورک با وجود چند نقد منفی از طرف منتقدان انگلیسی‌زبان در لهستان، فرانسه، لیتوانی، یونان، هلند و ترکیه اکران شده و به زودی در ایتالیا،‌ اسپانیا،‌ مکزیک و جمهوری چک روی پرده خواهد رفت. آلن اخیرا گفته اگر مردم فیلم را دوست داشته باشند، فیلم در ایالات متحده هم اکران خواهد شد.

یک توزیع‌کننده مستقل در مصاحبه‌ای با نشریه پُست گفته است: چه با وجود جریان من_هم و چه بدون وجود آن، وودی همواره می‌تواند در اروپا سرمایه‌گذار پیدا کند. در عین حال برخی چهره‌های آشنا با ساختار هالیوود معتقدند آنچه موجب می‌شود صنعت سینمای آمریکا با آلن آشتی کند صرفا «موفقیت» است. برای مثال یک فعال شاخص صنعت سینمای آمریکا در حوزه انتخاب عوامل فیلم که خواسته نامش افشا نشود می‌گوید: به من اعتماد کنید. اگر آلن یک فیلم موفق دیگر بسازد یا نامزد اسکار شود، هالیوود هم برخوردش را تغییر خواهد داد.

یک منبع دیگر در شرکت سونی کلاسیک (شرکتی که توزیع‌کننده بسیاری از آثار سینمایی کارگردان‌های شاخص در آمریکا است) معتقد است ساختن یک «نیمه‌شب در پاریس» (Midnight in Paris) دیگر کافی است تا همه اتهامات علیه آلن بخشیده شود.

شاید وودی آلن آنقدرها هم که به نظر می‌رسد تنها نباشد. اسکارلت جوهانسون که در فیلم‌هایی چون «امتیاز نهایی» (Match Point)، «اسکوپ» (Scoop) و «ویکی کریستینا بارسلونا» (Vicky Cristina Barcelona) با آلن همکاری داشته چندی پیش از او حمایت کرد و نشان داده نگاهی همدلانه به وضعیت فعلی این کارگردان دارد. جوهانسون در مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر گفت: من هر زمان که لازم باشد با او کار می‌کنم … درباره ماجرا هم به شکل مفصل با او گفت‌وگو کرده‌ام. او مدعی است بی‌گناه است و من باورش دارم.

خود وودی آلن اما تلاش می‌کند نسبت به اتفاقات پیش آمده بی‌تفاوت باشد. او به هالیوود ریپورتر گفته برایم چیزی کم‌اهمیت‌تر از این نیست که بتوانم در هالیوود کار کنم. من همواره کار خواهم کرد.

آلن، کارگردانی که در ۶ دهه گذشته بیش از ۵۰ فیلم ساخته همین حالا ساخت فیلم جدیدی را در دست دارد. «جشنواره ریفکین» (Rifkin’s Festival) نام اثر جدید او است که با حضور بازیگرانی چون کریستف والتس و جینا گرشان همراه است. سرمایه‌گذار این فیلم شرکت اسپانیایی مدیاپرو است که سرمایه‌گذار آثاری چون ویکی کریستینا بارسلونا و نیمه‌شب در پاریس نیز بوده است.

به هر حال به نظر می‌رسد آلن قصد ندارد از کار دست بکشد. گرچه برخی از بازیگران شاخص گفته‌اند دیگر با او همکاری نخواهند کرد اما هستند ستاره‌های مشهوری که چنین موضعی نسبت به وودی آلن ندارند. در عین حال سرمایه‌گذاران اروپایی در دسترس این کارگردان قرار دارند و از این جهت نیز مشکلات غیرقابل حل به نظر نمی‌رسند. شاید تنها مانعی که در راه این کارگردان مشهور وجود دارد و البته مانع بزرگی هم هست سن و سال او باشد. آلن ۸۳ ساله است و مشخص نیست برای فیلم‌سازی چند سال دیگر فرصت دارد.

