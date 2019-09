جوایز اصلی امی ۲۰۱۹ به «بازی تاج و تخت» و «فلیبگ» رسید

هفتاد و یکمین دوره از جوایز امی ساعات پربیننده (Primetime Emmy Awards) یکشنبه شب برگزار شد و سریال تلویزیونی «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) برای چهارمین‌بار به عنوان بهترین سریال درام انتخاب شد تا کار خود در فصل ۸ را با جوایز امی ۲۰۱۹ به پایان ببرد. همچنین چهار جایزه از جمله جایزه بهترین کمدی به مجموعه تلویزیونی «فلیبگ» (Fleabag) رسید.

فصل هشتم مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت در شرایطی توانست جایزه بهترین سریال درام را کسب کند که از نگاه منتقدان در کنار فصل ششم یکی از بدترین فصل‌های این مجموعه ارزیابی شده بود. با پایان یافتن مجموعه بازی تاج و تخت و نگاهی به مجموعه نقدهایی که بر این سریال نوشته شد مشخص است که فصل ششم با نمره متای ۷۳ و پس از آن فصل هشتم با نمره متا ۷۴ بدترین نقدها را در پی داشتند. از نظر منتقدان فصل چهارم با نمره متا ۹۴ بهترین فصل بازی تاج و تخت ارزیابی شده است.

در کنار نگاه‌های انتقادی از سوی کارشناسان، مخاطبان هم رضایت چندانی از پایان این مجموعه نداشتند. شاید یکی از مهم‌ترین نقاط مشترک که هم در اظهارات مخاطبان و هم در نوشته‌های منتقدان به چشم می‌خورد اعتراض نسبت به فشرده‌سازی بیش از حد و جمع‌کردن تصنعی مجموعه در فرصت کوتاه باقی مانده بود؛‌ آنچه در نهایت نتوانست بسیاری از هواداران جدی این مجموعه را راضی نگه دارد.

اما فلیبگ برنده جایزه بهترین مجموعه کمدی در هفتاد و یکمین دوره از جوایز امی، یک کمدی-درام بریتانیایی است که توسط فیبی والر-بریج ساخته و نوشته شده است. این هنرمند بریتانیایی خود نقش اصلی سریال را نیز برعهده دارد و بابت ایفای این نقش جایزه بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی کمدی را به دست آورد. فلیبگ (نام شخصیت اصلی سریال) زنی است جوان، آشفته و عصبی که در لندن زندگی می‌کند.

فصل اول مجموعه فلیبگ سال ۲۰۱۶ در قالب ۶ قسمت پخش شد و تحسین گسترده آن باعث شد عوامل سازنده یک فصل جدید ۶ قسمتی از این مجموعه را سال ۲۰۱۹ روی آنتن ببرند. فصل اول این مجموعه با ۱۹ نقد مثبت از منتقدان انگلیسی‌زبان نمره متای ۸۸ گرفت و فصل دوم سریال با ۱۹ نقد مثبت نمره متای ۹۶ را دریافت کرد.

«چرنوبیل»‌ (Chernobyl) از دیگر محصولات شبکه HBO‌ موفق شد جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی کوتاه را تصاحب کند. کریگ مازن سازنده و نویسنده این مجموعه ۵ قسمتی است. اما جایزه بهترین فیلم تلویزیونی به رقیب HBO یعنی شرکت نت‌فلیکس رسید. نت‌فلیکس این جایزه را برای «آینه سیاه: بندراسنچ» (Black Mirror: Bandersnatch) به دست آورد.

آینه سیاه: بندراسنچ یک قسمت خاص و ویژه از مجموعه تلویزیونی آینه سیاه بود که در قالب یک فیلم بلند پخش شد‌. در واقع مدت‌ها بود شایعاتی درباره ساخت یک قسمت ویژه و تعاملی از مجموعه آینه سیاه به‌ گوش می‌رسید که در نهایت مشخص شد بندراسنچ همان فیلم ویژه و تعاملی وعده‌داده شده است؛ فیلمی که مخاطبان می‌توانند در یک قالب تعاملی برای آن پایان‌‌بندی‌های مختلفی انتخاب کنند. آینه سیاه: بندراسنچ در سال ۱۹۸۴ می‌گذرد و داستان یک برنامه‌نویس جوان را روایت می‌کند که قصد دارد یک‌ رمان را به یک بازی ویدیویی تبدیل کند. این تلاش با چالش‌های ذهنی عجیبی همراه است که در نهایت مرز‌های واقعیت و خیال را از میان می‌برد.

با در نظر گرفتن جوایز هنرهای خلاق امی که هفته گذشته اهدا شد در مجموع HBO‌ با ۳۴ جایزه موفق‌ترین شبکه تلویزیونی لقب گرفت. پس از HBO شبکه‌های نت‌فلیکس و آمازون به ترتیب با ۲۷ و ۱۵ جایزه قرار گرفتند.

در ادامه می‌توانید لیست کامل برندگان هفتاد و یکمین دوره از جوایز امی ساعات پربیننده را بررسی کنید:

بهترین مجموعه تلویزیونی درام: «بازی تاج و تخت»

بهترین مجموعه تلویزیونی کمدی: «فلیبگ»

بهترین مجموعه تلویزیونی کوتاه: «چرنوبیل»

بهترین فیلم تلویزیونی: «آینه سیاه: بندراسنچ»

بهترین بازیگر مرد مجموعه تلویزیونی درام: بیلی پورتر برای «پوز»

بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی درام: جودی کامر برای «کشتن ایو»

بهترین بازیگر مرد مجموعه تلویزیونی کمدی: بیل هدر برای «بری»

بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی کمدی: فیبی والر-بریج برای «فلیبگ»

بهترین بازیگر مرد مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی: ژارل ژروم برای «وقتی ما را می‌بینند»

بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی: میشل ویلیامز برای «فاسی وردون»

بهترین بازیگر مرد مکمل مجموعه تلویزیونی درام: پیتر دینکلیج برای «بازی تاج و تخت»

بهترین بازیگر زن مکمل مجموعه تلویزیونی درام: جولیا گارنر برای «اوزارک»

بهترین بازیگر مرد مکمل مجموعه تلویزیونی کمدی: تونی شالهوب برای «خانم میزل شگفت‌انگیز»

بهترین بازیگر زن مکمل مجموعه تلویزیونی کمدی: الکس بورستین برای «خانم میزل شگفت‌انگیز» آ

بهترین بازیگر مرد مکمل مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی: بن ویشاو برای «رسوایی‌ای بس انگلیسی»

بهترین بازیگر زن مکمل مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی: پاتریشیا آرکت برای «اکت»

بهترین نویسندگی برای مجموعه تلویزیونی درام: «هیچ‌کسی منتظر نیست» نوشته جسی آرمسترانگ

کارگردانی مجموعه تلویزیونی درام: «اوزارک» به کارگردانی جیسون بیتمن

نویسندگی مجموعه تلویزیونی کمدی: «فلیبگ» نوشته فوبی والر-بریج

کارگردانی مجموعه تلویزیونی کمدی: «فلیبگ» هری برادبیر

کارگردانی مجموعه تلویزیونی کوتاه: «چرنوبیل» به کارگردانی جوآن رنک

نویسندگی برای مجموعه تلویزیونی کوتاه: «چرنوبیل» نوشته کریگ مازن

The post جوایز اصلی امی ۲۰۱۹ به «بازی تاج و تخت» و «فلیبگ» رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala