باکس آفیس این هفته درباره‌ی یک فیلم به شدت انگلیسی است که توانسته صدرنشین جدول فروش شود: فیلم دانتون ابی.

این هفته برای کمپانی فوکوس یک رکورد در گیشه‌ی سینماها ثبت شد. فیلم «دانتون ابی» نه تنها در صدر جدول فروش قرار گرفت که بزرگترین افتتاحیه‌ی تاریخ این استودیو را رقم زد و فروش آن از ۳۰ میلیون دلار هم عبور کرد. فیلم‌های جدید دیگر این هفته «به سوی ستارگان» (Ad astra) و «رمبو: آخرین خون» بودند. آن‌ها هم توانستند انتظارها را برآورده کنند و رقابت تنگاتنگی بین‌شان برای رسیدن به جایگاه دوم برقرار بود.

پیش از «دانتون ابی» فیلم «موذی قسمت سوم» (Insidious) با ۲۲.۷ میلیون دلار بهترین افتتاحیه‌ را در میان محصولات فوکوس داشت. در طول ۲۰ سالی که این استودیو پخش فیلم‌ها برعهده داشت «لندن سقوط می‌کند» اولین فیلم آن‌ها بود که در هفته‌ی اول فروش‌اش به بالای ۳۰ میلیون دلار رسید. فیلم «دانتون ابی» به وضوح بیشتر محبوب زنان است و ۷۴ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل می‌دادند و ۶۰ درصدشان بالاتر از ۳۵ سال داشتند. این یعنی آدم‌هایی که مخاطب این فیلم هستند اکثرا بزرگسالانی‌اند که به درام‌های تاریخی-عاشقانه علاقه دارند.

بعد از موفقیت فوق‌العاده‌ی سریال «دانتون ابی» که در شش فصل ساخته شد و رتبه‌ی صد و هفتم را میان بهترین سریال‌های تاریخ در imdb کسب کرد سینما هم به فکر افتاد که از این سریال درام دوست‌داشتنی استفاده کند. مایکل انگلر که از نویسندگان و کارگردانان سریال بود نسخه‌ی سینمایی آن را ساخته است. فیلم همان کاراکترهای سریال‌ را دنبال می‌کند. داستان خانواده‌ی کراولی که مالکانی ثروتمند در یکی از ییلاق‌های انگلستان در اوایل قرن بیستم هستند.

مخاطبان به فیلم در سایت سینمااسکور امتیاز A را داده‌اند و در imdb امتیاز فیلم ۷.۸ از ۱۰ شده است. امتیاز متاکریتیک فیلم هم ۶۴ از ۱۰۰ است و یعنی منتقدان هم به آن روی خوش نشان داده‌اند. منتقد اسلیت نوشته است: «طرح داستانی «دانتون ابی» درخشان است. نه به این دلیل که شگفت‌زده‌تان می‌کند بلکه به این خاطر که هر کدام از بازیگران دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که از آن‌ها انتظار می‌رود. این فیلم پاداشی برای طرفداران پروپا قرص سریال «دانتون ابی» است و جزییات زیبا و دقیقی را از سریال برداشته و در فیلم هم رعایت کرده است.»

در بازارهای بین‌المللی فیلم بعد از نمایش در ۱۷ کشور این هفته در ۱۵ بازار دیگر هم به نمایش درآمد و در حال حاضر در ۳۲ کشور جهان در حال پخش است. از این بازارهای جهانی ۱۰ میلیون دلار درآمد به دست آمده است. بیشترین فروش در کشورهای جدید با ۱.۳ میلیون دلار در آلمان بوده اما طبعا همان‌طور که انتظار می‌رود فروش کلی فیلم در انگلستان بیشتر از بقیه‌ی کشورها بوده است.

در رده‌ی دوم جدول فیلم «به سوی ستارگان» جیمز گری را داریم که امید دارد در فصل جوایز موفق ظاهر شود. به خصوص که در جشنواره‌ی ونیز هم حضور مثبتی داشت. این فیلم علمی-تخیلی محصول فاکس با اختلاف کمی توانست فیلم «رمبو: آخرین خون» محصول لاینزگیت و میلنیوم را پشت سر بگذارد. هر دو فیلم بالای ۱۹ میلیون دلار فروش کردند و «به سوی ستارگان» با فروش ۱۹.۲ میلیون دلاری در ۳۴۶۰ سالن سینما در رده‌ی دوم قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که عوامل فروش فیلم را در آمریکای شمالی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته‌اند. در نتیجه این افتتاحیه شاید خیلی هم برایشان امیدبخش نباشد.

در کل نظرات نسبت به فیلم متوسط بوده است و امتیاز B را از سایت سینمااسکور دریافت کرده است. ۵۴ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل دادند و ۷۳ درصد از تماشاگرانش بالای ۲۵ سال داشته‌اند.

این فیلم ماجراجویانه‌ی علمی-تخیلی بعد از «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو دومین برگ برنده‌ی برد پیت در فصل جوایز امسال است تا بتواند راهش را به سوی اسکار باز کند. جیمز گری درباره‌ی این فیلم گفته بود که می‌خواهد واقع‌گراترین تصویر از یک سفر فضایی را در فیلمش تصویر کند. داستان یک فضانورد به اسم روی مک‌براید (با بازی برد پیت) که به خارج از منظومه‌ی شمسی سفر می‌کند تا پدر گمشده‌اش (تامی لی جونز) را پیدا کند و رازی را حل کند که در حال حاضر بقای بشر روی کره‌ی زمین را تهدید می‌کند. سفر او باعث کشف رازهایی می‌شود که طبیعت بشر و جایگاهش در کهکشان‌ها و فضا را به چالش می‌کشد.

گری پیش‌تر داستان «به سوی ستارگان» را با «قلب تاریکی» جوزف کنراد مقایسه کرده بود. منتقدان گفته‌اند این یکی از بهترین فیلم‌هایی است که درباره‌ی فضا ساخته شده است و کنار «سولاریس» یکی از مثبت‌اندیش‌ترین حماسه‌های فضایی و عمیق‌ترین‌هایشان است. فیلمی که قلب آن پیوند میان پدر و فرزند است و در عین حال فیلم بسیار جاه‌طلبانه‌ای است. رابین کالین منتقد تلگراف که به فیلم نمره ۱۰۰ داده فیلم را اثری می‌داند که از نظر عاطفی در میان فیلم‌های کلاسیکِ جیمز گری قرار می‌گیرند؛ مثل جریانی که از گردابه‌هایی کوچک شروع شده و به پیچ و تاب‌های قدرتمند اگزیستانسیال می‌رسد و البته کل این جریان بر شانه‌های یک نفر استوار شده و آن هم برد پیت است.

در بازارهای بین‌المللی فیلم در ۴۴ کشور اکران شده و ۲۶ میلیون دلار فروش کرده است. پیشتاز کشورها کره و انگلستان هستند که در هر دوی آن‌ها ۲.۸ میلیون دلار فروخته است. به دنبال آن‌ها فرانسه با ۲.۷ میلیون دلار و اسپانیا با ۲.۲ میلیون دلار قرار دارد. فیلم هفته‌ی آینده در ایتالیا و روسیه و برزیل اکران خواهد شد.

درست بلافاصله بعد از فیلم «به سوی ستارگان» فیلم «رمبو: آخرین خون» قرار دارد که ۱۹ میلیون دلار فروش کرده است. افتتاحیه‌ی قسمت قبلی «رمبو» یازده سال پیش بود که فروش ۱۸ میلیون دلاری داشت. در شرایطی که تقریبا هزار سالن سینما کمتر از فیلم فعلی در اختیار داشت. تماشاگران به فیلم امتیاز B را در سایت سینمااسکور داده‌اند و ۶۶ درصد مخاطبان فیلم را هم مردان تشکیل داده‌اند. اما برعکس تماشاگران منتقدان از فیلم بیزار شده‌اند.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۲۹ از ۱۰۰ است. فیلم این‌بار رمبو را در حالی نشان می‌دهد که با گذشته‌اش دست به گریبان است و توانایی‌های مبارزه‌های جسورانه‌اش را از زیر خاک بیرون می‌کشد تا در ماموریت نهایی انتقام بگیرد.

البته که دیدن سیلوستر استالونه در نقش رمبو همیشه دلپذیر است اما آدریان گرانبرگ، کارگردان این قسمت به جز استالونه در حقیقت هیچ سلاح دیگری برای تسخیر دل مخاطبان در دست ندارد. منتقدان می‌گویند که در یک نگاه سطحی ممکن است فکر کنید که این یک بی مووی است اما در حقیقت فیلمی است که همه‌ی منطق داستانی‌اش را از دست داده و حتی صحنه‌های اکشن خوب هم ندارد. به جای اکشن در این فیلم شاهد خشونت هستید. فیلمنامه‌ی فیلم احمقانه نوشته شده و کارگردانی‌اش هم ضعیف و زمخت است.

در میان پنج فیلم صدر جدول «آن: قسمت دوم» و «شیادان» هم حضور دارند. اولی در سومین هفته‌ی اکرانش ۵۶ درصد افت فروش داشته و با این حساب می‌تواند تبدیل به سومین فیلم ترسناک پرفروش جهان با درجه‌ی R شود.

در اکران محدود سینماها انیمیشن «Promare» در ۳۱ سالن سینما اکران شد و بیش از ۸۸ هزار دلار فروش کرد. این انیمه‌ی علمی-تخیلی را هیرویوکی ایمویاشی ساخته و امتیاز خوبی هم از منتقدان گرفته است. آن‌ها عاشق جهان فانتزی و پالت رنگی فیلم شدند. فیلمی که به عقیده‌شان از لحاظ بصری شگفت‌آور و البته از لحاظ داستانی قابل پیش‌بینی است.

اما هفته‌ی آینده قرار است یک هفته‌ی جنجالی باشد. هفته‌ای که فیلم «جوکر» اکران می‌شود و احتمالا این اثر تاد فیلیپس صدرنشین گیشه‌ی سینماها هم خواهد شد. فیلمی که در جشنواره‌ی ونیز موفق ظاهر شده و می‌رود که اولین فیلم ابرقهرمانی مهم فصل جوایز سینمایی شود.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دانتون ابی ۱ ۳۱ ۳۱ به سوی ستارگان ۱ ۱۹.۲ ۱۹.۲ رمبو: آخرین خون ۱ ۱۹ ۱۹ آن: قسمت دوم ۳ ۱۷.۲ ۱۷۹.۲ شیادان ۲ ۱۷ ۶۲.۶ شیر شاه ۱۰ ۲.۶ ۵۳۷.۶ پسران خوب ۶ ۲.۵ ۷۷.۳ انجل سقوط کرده است ۵ ۲.۴ ۶۴.۷ overcomer 5 1.5 31.6 سریع و خشمگین: هابز و شاو ۸ ۱.۵ ۱۷۰.۶

