خالق رمبو از فیلم جدید این مجموعه بیزار است

فیلم‌ رمبو: آخرین خون (Rambo: Last Blood) که پایان هفته گذشته در سینماهای ایالات متحده اکران شد با موجی از انتقادهای گسترده مواجه شده است.

فیلم رمبو: آخرین خون که قسمت پنجم از مجموعه فیلم‌های رمبو است را آدریان گرونبرگ کارگردانی کرده و سیلوستر استالونه نویسندگی و ایفای نقش شخصیت اصلی فیلم را برعهده دارد. در این قسمت از مجموعه رمبو برای نجات یکی از بستگانش که توسط کارتل‌های مواد مخدر مکزیک گروگان‌ گرفته شده به این کشور سفر می‌کند.

با وجود منتقدان متفاوت فیلم شاید کمتر کسی به اندازه دیوید مورل از دیدن این اثر سینمایی ابراز تنفر کرده باشد. مورل در سال ۱۹۷۲ با نگارش رمان «نخستین خون» (First Blood) شخصیت جان رمبو را آفرید. ۱۰ سال بعد فیلمی به همین نام براساس این شخصیت ساخته شد؛ فیلمی به کارگردانی تد کاچف و با بازی سیلوستر استالونه که اولین قسمت از مجموعه رمبو بود؛ فیلمی درباره جان رمبو یک کهنه سرباز جنگ ویتنام که برای دفاع از خود این بار باید در وطنش با پلیس و ارتش درگیر شود.

کیفیت مجموعه رمبو با گذر زمان افت محسوسی داشت و فیلمی که روزگاری در مجموع توسط منتقدان قابل قبول و‌ رضایت‌بخش ارزیابی شده بود در حال حاضر با نمره متای ۲۹ (صرفا دو نقد مثبت از مجموعه ۲۶ نقد ثبت‌شده در وبسایت متاکریتیک) و رضایت محدود ۲۸ درصدی منتقدان در وبسایت راتن‌تومیتوز کمتر طرفداری دارد.

از همه ناراضی‌تر اما دیوید مورل است که اخیرا به عنوان خالق این مجموعه در شبکه اجتماعی توییتر گفته‌ با منتقدان فیلم‌ موافق است و احساس شرمندگی می‌کند که نامش با چنین اثر آشفته و درهم‌ریخته‌ای همراه‌ شده است.

مورل پس از این اظهارنظر در مصاحبه‌ای با نیوزویک گفته پس از دیدن فیلم رمبو: آخرین خون، احساس تحقیر و تخریب‌شدن داشته‌ است. به گفته خالق رمبو، جدیدترین قسمت این مجموعه یک اثر بی‌روح است و هنگام ساخت آن فرض شده که مخاطب لزوما با ریشه‌های این شخصیت آشنا است در حالی که هر فرد زیر ۴۰ سالی که فیلم را ببیند هنگام تماشای آن از بسیاری مسائل حیرت‌زده خواهد شد.

سایر منتقدان فیلم این اثر را به دلیل خشونت سطحی، کلیشه‌پردازی‌های نژادپرستانه درباره مکزیکی‌ها و نداشتن خط داستانی متقاعدکننده به شکل گسترده‌ای مورد حمله قرار داده‌اند.

