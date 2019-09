مدتی است خبردار شده‌ایم که قسمت جدیدی از مجموعه سینمایی ماتریکس در دست ساخت است؛ قسمتی که فعلا تحت عنوان ماتریکس ۴ (Matrix 4) شناخته می‌شود. ماتریکس یک مجموعه علمی-تخیلی است که در قالب سه قسمت «ماتریکس»، «ماتریکس: بارگذاری مجدد» و «انقلاب‌های ماتریکس» از سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ در سینماهای جهان اکران شد و توانست محبوبیت گسترده‌ای میان هواداران آثار علمی-تخیلی کسب کند.

کیانو ریوز در میان مهره‌های کلیدی قرار دارد که برای ایفای نقش به پروژه ماتریکس باز خواهند گشت. ریوز که برای ایفای نقش نئو در قسمت چهارم حضور خواهد داشت در مصاحبه‌ای مدعی شده فیلم‌نامه قسمت چهارم را خوانده است. او درباره فیلم‌نامه گفته: «بسیار جاه‌طلبانه است، همانطور که باید باشد». همچنین کری-ان ماس بازیگر نقش ترینیتی از جمله سایر بازیگرانی است که در قسمت چهارم حضور خواهد داشت.

لانا واچوفسکی که به همراه لی لی واچوفسکی کارگردانی سه قسمت اول را برعهده داشت این‌بار به تنهایی قسمت چهارم را کارگردانی خواهد کرد. او نوشتن فیلم‌نامه ماتریکس ۴ را هم برعهده داشته. لانا واچوفسکی درباره پروژه جدیدش در جهان سینمایی ماتریکس گفته: بسیاری از ایده‌هایی که من و لی لی ۲۰ سال پیش درباره واقعیت مورد بررسی قرار دادیم این روزها حتی مربوط‌تر و مرتبط‌تر از قبل به نظر می‌رسند.

فروش خوب قسمت اول مجموعه ماتریکس در سال ۱۹۹۹، نقدهای عمدتا مثبت و ۴ جایزه اسکار (بهترین تدوین، بهترین میکس صدا، بهترین تدوین صدا و بهترین جلوه‌های تصویری) از جمله عواملی بودند که تولیدکنندگان فیلم را به ساخت قسمت‌های بعدی تشویق کردند. گرچه قسمت‌های بعد از نظر تجاری آثار ناموفقی نبودند اما از نظر منتقدان و برخی از طرفداران مجموعه نسبت به قسمت اول ضعیف‌تر ظاهر شدند. حال باید دید قسمت چهارم مجموعه می‌تواند کیفیتی هم‌تراز با قسمت اول از خود عرضه کند یا روند قبلی را تکرار خواهد کرد؟

ساخت ماتریکس ۴ اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز می‌شود. به این ترتیب بسیار بعید است که زودتر از تابستان سال ۲۰۲۱ خبری از اکران این فیلم سینمایی بشنویم.

