در حالی که چندی پیش خبردار شدیم توافق و همکاری مارول/دیزنی و سونی درباره آثار مرتبط با شخصیت مرد عنکبوتی (Spider-Man) از میان رفته اما اخبار جدید از توافق مجدد این دو استودیو حکایت می‌کند.

طبق توافق جدید مارول و سونی که احتمالا برای هواداران مرد عنکبوتی خبر خوشایندی است، مارول تهیه یک فیلم دیگر از آثار مربوط به این شخصیت را برای سونی به عهده خواهد گرفت. باید این را هم اضافه کنیم که این فیلم سینمایی یک تاریخ عرضه مشخص دارد و از همین حالا می‌دانیم باید ۱۶ ژوئیه سال ۲۰۲۱ (۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۰) منتظر اکران این اثر ابرقهرمانی باشیم.

ظاهرا برای کارگردانی این فیلم جدید با جان واتس کارگردان دو فیلم قبلی مجموعه مذاکره شده است. کوین فایگی رییس استودیوی مارول درباره توافق جدید صورت گرفته اظهار داشته که او و همه اعضای استودیوی مارول از ادامه‌دار شدن حضور مرد عنکبوتی در جهان سینمایی مارول بسیار هیجان‌زده هستند. به گفته فایگی مرد عنکبوتی شمایلی قدرتمند و قهرمانی است که داستان‌هایش گروه‌های سنی متفاوتی را در سراسر جهان در برمی‌گیرد.

طبق توافق میان مارول و سونی قرار شده که در آینده اسپایدرمن در یکی از آثار جهان سینمایی مارول نیز حضور پیدا کند. پیش از این در سال ۲۰۱۵ مارول و سونی از طریق نوعی تفاهم میان‌استودیوییِ نه چندان سابقه‌دار همکاری را آغاز کردند که به چندین فیلم پرفروش در گیشه همچون «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) و دنباله آن «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) ختم شد. همچنین طبق توافق قبلی این شخصیت وارد جهان سینمایی مارول شد.

با این وجود همکاری میان این دو استودیو چندان طولانی مدت نبود و پس از عرضه فیلم سینمایی مرد عنکبوتی: دور از خانه شاهد جدایی و از میان رفتن این شراکت بودیم. گرچه فعلا سایر جزییات توافق میان مارول و سونی مشخص نشده اما بنابر آنکه تولید فیلم جدید به تهیه‌کنندگی مارول چطور پیش برود ممکن است در آینده شاهد ساخت تعداد بیشتری فیلم با محوریت شخصیت مرد عنکبوتی باشیم.

منبع متن: digikala