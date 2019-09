هفته‌ی گذشته کمپانی یونیورسال توانست به صدر باکس آفیس راه پیدا کند. اتفاقی که سال گذشته همین موقع هم افتاده بود اما این‌بار برگ برنده‌شان یک انیمیشن بود. فیلم نفرت انگیز (Abominable) بیشترین فروش را داشت و فیلم «دانتون ابی» از کمپانی فوکوس در دومین هفته‌ی اکرانش در رده‌ی دوم جدول قرار گرفت. در همین حال کمپانی رودساید با پخش فیلم «جودی» توانست حضور قدرتمندی داشته باشد و با یک اکران متوسط به جمع ده فیلم پرفروش راه پیدا کند. فیلم‌های «شیادان» و «آن: قسمت دوم» هم در سومین و چهارمین هفته‌ی اکران‌شان همچنان قدرتمند بودند.

انیمیشن «نفرت‌انگیز» محصول کمپانی دریم‌ورکز است که یونیورسال آن را پخش می‌کند. فروش افتتاحیه‌ی فیلم معادل ۲۰.۵۸ میلیون دلار بود. در شرایطی که امسال انیمیشن‌های اریجینال حرف چندانی برای گفتن نداشتند «نفرت‌انگیز» بزرگترین افتتاحیه را برای یک فیلم انیمیشن اریجینال در سال ۲۰۱۹ رقم زد و به دیگر محصولات یونیورسال از جمله فیلم‌ «ما» و «پسران خوب» پیوست که تنها فیلم‌های اریجینال سال بودند که سال ۲۰۱۹ در جدول فروش توانستند صدرنشین شوند.

علاوه بر این «نفرت‌انگیز» هفتمین فیلمی است که یونیورسال عرضه کرده و در گیشه‌ی آمریکای شمالی صدرنشین شده است. به این ترتیب یونیورسال با این عناوین موفق‌ترین کمپانی پخش‌کننده‌ی سال ۲۰۱۹ می‌شود.

البته «نفرت‌انگیز» با بودجه‌ی ۷۵ میلیون دلاری ساخته شده و هنوز کار دارد تا به سوددهی برسد و با توجه به این که اکران انیمیشن «خانواده‌ی آدامز» (The Addams Family) هم به زودی فرا می‌رسد باید خیلی زود عمل کند.

این انیمیشن ماجراجویانه داستان نوجوانی به نام یی است که با یک پاگنده، از همان غول‌های معروف مواجه می‌شود. کجا؟ روی پشت بام آپارتمانش در شانگهای. یی و دوستانش اسم پاگنده را اورست می‌گذارند و دست به سفر می‌زنند تا این موجود جادویی را به خانواده‌اش در بالاترین نقطه‌ی زمین برسانند.

فیلم امتیاز A را از تماشاگران در افتتاحیه‌اش در سایت سینمااسکور دریافت کرد و ۹۶ درصد کاربران هم در سایت روتن تومیتوز به فیلم امتیاز مثبت دادند. فیلم برای جمعیتی به نمایش درآمد که ۵۶ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند. منتقدان هم به نسبت از فیلم راضی بودند و امتیاز ۶۲ از ۱۰۰ را به آن دادند. آن‌ها معتقدند این انیمیشنی است که بیشتر دل بچه‌ها را می‌تواند به دست آورد. منتقد سانفرانسیسکو کرونیکل می‌نویسد: «فیلم همه‌ی انتظاراتی را که شما این روزها از یک انیمیشن خانواده‌پسند دارید برآورده می‌کند و خوشبختانه حتی چیزهای بیشتری هم به آن اضافه کرده است. طبیعت گرم و برنده‌ی خانواده‌ی چینی قهرمان فیلم را نمی‌شود انکار کرد و با وجود این که انیمیشنی با عناصر قابل پیش‌بینی است ارزش دیدن دارد.»

در بازارهای بین‌المللی بعد از این که فیلم هفته‌ی گذشته در چند کشور اکران شد «نفرت‌انگیز» حالا در ۳۰ کشور جهان به نمایش درآمده است و حدود ۸.۸ میلیون دلار توانسته این آخر هفته در بازارهای جهانی بفروشد. در صدر این کشورها مکزیک با فروش با فروش ۱.۹۸ میلیون دلاری قرار دارد. به دنبال آن فیلم در برزیل هم ۱.۴۵ میلیون دلار فروخته است. هنوز کشورهایی مثل روسیه و ایتالیا مانده‌اند که فیلم باید در آن‌ها اکران شود و احتمالا برخی معادلات را تغییر بدهد.

«نفرت‌انگیز» فعلا روی بورس است اما منتظر هفته‌ی آینده هستیم که قرار است جوکر تاد فیلیپس اکران شود.

یونیورسال از رتبه‌ی دوم جدول فروش هم با فیلم «دانتون ابی» تولید فوکوس لذت می‌برد. فیلمی که فروش قدرتمندانه‌ی هفته‌ی اولش را با ۱۴.۵ میلیون دلار ادامه داد و درآمد کلی فیلم از گیشه‌ی سینماهای آمریکا به ۵۸.۵ میلیون دلار رسیده است. این فروش باعث شد که «دانتون ابی» تبدیل به پنجمین فیلم پرفروش تاریخ استودیوی فوکوس شود آن هم در حالی که فقط ده روز از اکرانش گذشته است.

به علاوه در بازارهای بین‌المللی هم ده میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شده است. فروش فیلم در آن سوی آب‌ها به ۴۸.۶ میلیون دلار رسیده است.

فیلم «شیادان» از سومین هفته‌ی فروش‌اش لذت می‌برد و فقط ۳۲ درصد افت فروش داشته است و تقریبا ۱۱.۴۷ میلیون دلار فروش داشته است و فروش آن در آمریکا به بالای ۸۰ میلیون دلار رسیده است. «شیادان» در حال حاضر سومین فیلم پرفروش کمپانی STX است و به زودی تبدیل به سومین فیلم این استودیو می‌شود که فروش آن در گیشه‌ی آمریکا به بالای ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد. در بازارهای بین‌المللی فقط سه میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شده است. فروش کل فیلم در بازارهای جهانی به ۹۵ میلیون دلار رسیده است.

در جایگاه چهارم جدول «آن: قسمت دوم» محصول مشترک برادران وارنر و نیولاین، آخر هفته‌ی فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشت. فیلم در هفته‌ی چهارم اکرانش فقط ۳۲ درصد افت فروش داشت و حدود ۱۰.۴ میلیون دلار فروخت. این رقم باعث شد که فیلم به فروش داخلی ۱۹۳.۹ میلیون دلار برسد و یک گام دیگر به فروش ۲۰۰ میلیون دلاری نزدیک شود. در بازارهای بین‌المللی هم ۱۱ میلیون دلار دیگر به فروش فیلم اضافه شد تا فروش جهانی آن به ۲۲۳.۵ میلیون دلار برسد.

اگر بخواهیم پنج فیلم اول جدول را بررسی کنیم رتبه‌ی پنجم در اختیار «به سوی ستارگان» است که در هفته‌ی دوم فروش‌اش ۴۷ درصد افت فروش داشته است. فیلم در عرض هفته‌ی گذشته ۱۰.۱ میلیون دلار فروخت و فروش کلی آن به ۳۵.۵ میلیون دلار رسیده است. فیلم در ۵۰ کشور ۱۸ میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی فروخت.

این فیلم ماجراجویانه‌ی علمی-تخیلی بعد از «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو دومین برگ برنده‌ی برد پیت در فصل جوایز امسال است تا بتواند راهش را به سوی اسکار باز کند. جیمز گری درباره‌ی این فیلم گفته بود که می‌خواهد واقع‌گراترین تصویر از یک سفر فضایی را در فیلمش تصویر کند. داستان یک فضانورد به اسم روی مک‌براید (با بازی برد پیت) که به خارج از منظومه‌ی شمسی سفر می‌کند تا پدر گمشده‌اش (تامی لی جونز) را پیدا کند و رازی را حل کند که در حال حاضر بقای بشر روی کره‌ی زمین را تهدید می‌کند. سفر او باعث کشف رازهایی می‌شود که طبیعت بشر و جایگاهش در کهکشان‌ها و فضا را به چالش می‌کشد.

از پنج فیلم پرفروش که بگذریم در جایگاه هفتم فیلم «جودی» را داریم. فیلم روپرت گولد که در آن رنه زلوگر نقش جودی گارلند بازیگر و خواننده‌ی مشهور را بازی می‌کند. فقط در ۴۶۱ سالن سینما به نمایش درآمد و ۳.۰۹ میلیون دلار فروخت. به علاوه در سایت سینمااسکور هم امتیاز A- را دریافت کرده است. ۶۰ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل می‌دادند و ۷۹ درصد از آن‌ها بالای ۳۵ سال داشتند. فیلم در هفته‌های آتی اکران گسترده‌ترش را تجربه می‌کند.

قصه‌ی فیلم در حقیقت داستان زمانی است که گارلند افول کرده و به همین دلیل به یک سری کنسرت در زمستان سال ۱۹۶۸ تن می‌دهد. کنسرت‌هایی که بلیت‌هایشان در پیش‌فروش تمام می‌شود و گارلندی که تمام تلاش‌اش را می‌کند مثل همیشه بدرخشد.

منتقدان به فیلم امتیاز ۶۵ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها به خصوص بازی رنه زلوگر را ستایش کرده‌اند. زلوگر به همراه روپرت گولد چیزی تاثیرگذار و غیرمعمول از فیلم «جودی» بیرون کشیده‌اند: تصویری بیوگرافیک که در آن سوژه و اجراکننده نیمه‌ی راه به یکدیگر می‌رسند و در این پروسه هر کدام دیگری را توضیح می‌دهد.

در اکران محدود هم فیلم «چیزی برای از دست دادن نیست ۲» (Nothing to lose 2) را داریم که از نمایش در ۹۷ سالن حدود ۵۸۱ هزار دلار فروش داشت.

هفته‌ی آینده فیلم «جوکر» با اکران در ۴ هزار سالن سینما کارش را شروع می‌کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی نفرت‌انگیز ۱ ۲۰.۹ ۲۰.۹ دانتون ابی ۲ ۱۴.۵ ۵۸.۵ شیادان ۳ ۱۱.۵ ۸۰.۶ آن: قسمت دوم ۴ ۱۰.۴ ۱۹۳.۹ به سوی ستارگان ۲ ۱۰.۱ ۳۵.۵ رمبو: آخرین خون ۲ ۸.۶ ۳۳.۲ جودی ۱ ۳.۱ ۳.۱ پسران خوب ۷ ۲ ۸۰.۴ شیر شاه ۱۱ ۱.۶ ۵۴۰ انجل سقوط کرده است ۶ ۱.۵ ۶۷.۲

