«درد و شکوه»؛‌ نماینده اسپانیا در اسکار به آمریکا رسید

فیلم درد و شکوه (Pain and Glory) جدیدترین ساخته پدرو آلمودوار کارگردان مشهور اسپانیایی قرار است این آخر هفته در سینماهای ایالات متحده آمریکا اکران شود. با این وجود اکران درد و شکوه محدود خواهد بود و در عمل فیلمی که به شکل گسترده برای تسخیر گیشه‌ها اکران می‌شود فیلم سینمایی «جوکر» (Joker) اثر تاد فلیپس است.

درد و شکوه حضور خود در جشنواره‌هایی جهانی را با جشنواره کن ۲۰۱۹ آغاز کرد. با اکران درد و شکوه در کن و دریافت نقدهای مثبت، این اثر به عنوان یکی از گزینه‌های جدی دریافت نخل طلا از این جشنواره مطرح شد. با وجود اینکه جایزه‌های اصلی جشنواره کن به فیلم آلمودوار نرسید اما آنتونیو باندراس برای ایفای نقش در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

فیلم درد و شکوه از همین حالا به عنوان نماینده اسپانیا در رقابت‌های اسکار معرفی شده تا فیلمی از آلمودوار برای هفتمین‌بار از سوی اسپانیا برای آکادمی ارسال شود. این اثر سینمایی در ماه میلادی مارس در اسپانیا اکران شد و توانست فروشی ۶.۵ میلیون دلاری داشته باشد و تا این لحظه در مجموع اکران‌های جهانی‌اش به فروش ۲۷/۸ میلیون دلاری دست یافته. فیلم علاوه بر کن در جشنواره‌های مختلفی شرکت کرده که جدیدترین آن‌ها جشنواره فیلم نیویورک است.

این اثر که الهام‌گرفته از زندگی آلمودوار است داستانی است از مواجهه با درد‌ و شکوه زندگی کارگردانی به نام سالوادور مالو (با بازی باندراس)؛‌ بخشی از این رودررویی‌ها در از نظر روایی در حال و بخشی در گذشته جریان دارد. کودکی کارگردان در دهه ۶۰ میلادی زمانی که در جست‌وجوی زندگی بهتر با خانواده‌اش به دهکده‌ای در والنسیا رفت، اولین عشق دوران جوانی او در مادریدِ دهه ۸۰ میلادی،‌ درد جدایی از این رابطه، نوشتن به عنوان تنها راه درمان زخم‌های عاطفی و فراموشیِ فراموش‌نشدنی‌ها، کشف سینما و خلا عظیمی که مانع می‌شود مالو به ادامه فیلم‌سازی بپردازد.

فیلم سینمایی درد و شکوه اثری درباره آفرینش و پیچیدگی‌ها و دشواری‌های جدا کردن مسیر آفرینش هنری از مسیر زندگی عادی است. فیلمی درباره اشتیاق‌های انسان که به او امید و به زندگی‌اش معنا می‌دهند.

پدرو آلمودوار برای اولین‌بار در سال ۱۹۸۸ و برای فیلم « زنان در آستانه فروپاشی عصبی» (Women on the Verge of a Nervous Breakdown) نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شد. در سال ۱۹۹۹ با فیلم «همه‌چیز درباره مادرم» (All About My Mother) این جایزه را تصاحب کرد و در سال ۲۰۰۶ با فیلم « بازگشت» (Volver) در میان ۹ نامزد دریافت جایزه قرار گرفت.

فیلم سینمایی « با او حرف بزن» (Talk to Her) از جمله سایر آثار مطرح این کارگردان است که سال ۲۰۰۲ ساخته شد و جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی را دریافت کرد.

منبع متن: digikala