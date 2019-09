«جیسون استاتهام» (Jason Statham) بازیگر مشهور بریتانیایی متولد سال ۱۹۶۷ میلادی است که از سال ۱۹۹۸ وارد عرصه‌ی هنرپیشگی شده است. در این مطلب قصد داریم فهرست کامل فیلم‌های جیسون استاتهام را به ترتیب امتیاز متاکریتیک از بهترین تا بدترین مرتب کنیم.

البته باید تاکید کرد که ملاک این رتبه‌بندی نه لزوما بهترین نقش‌آفرینی‌های استاتهام بلکه بهترین فیلم‌هایی است که استاتهام در آن‌ها بازی کرده است. این لیست شامل ۳۸ فیلم است که ۳۷ عنوان از آن‌ها در ایالات متحده اکران شده‌اند و نمره متا دارند. فیلم آخر یعنی «آشوب» (Chaos) صرفا در امارات متحده‌ی عربی اکران شد و به دلیل اکران نشدن در سینماهای آمریکا بدون نمره‌ی متا در لیست قرار گرفته است.

از میان فهرست فیلم‌های جیسون استاتهام تنها ۶ فیلم اول لیست در کل از منتقدها امتیاز مثبت گرفته‌اند. ۲۱ فیلم بعدی متوسط ارزیابی شده‌اند و ۱۰ فیلم آخر هم در میان آثار ضعیف قرار می‌گیرند.

۱. جاسوس

عنوان اصلی: Spy

امتیاز متاکریتیک: ۷۵

فیلم سینمایی «جاسوس» ساخته سال ۲۰۱۵ به کارگردانی و نویسندگی پال فیگ در میان مجموعه آثار جیسون استاتهام بالاترین امتیاز را از منتقدان گرفته است. این فیلم سینمایی که یک کمدی جاسوسی است برای اولین‌بار امکان درخشش جدی‌تر را به استاتهام در نقشی می‌دهد که جنبه‌های شوخ‌طبعانه دارد و بسیاری از منتقدان باور دارند که این بازیگر بریتانیایی به خوبی از عهده ایفای چنین نقشی برآمده است.

جاسوس داستان یک عملیات برای نفوذ به جهان دلال‌های اسلحه برای پیش‌گیری از یک فاجعه جهانی را تعریف می‌کند و استاتهام در آن نقش یک مامور سیا را دارد.

۲. دزدی بانک

عنوان اصلی: The Bank Job

امتیاز متاکریتیک: ۶۹

دزدی بانک یک فیلم جنایی است ساخته سال ۲۰۰۸ و به کارگردانی راجر دونالدسون. فیلم داستان واقعی سرقت از لویدز بانک را دست‌مایه کار خود قرار داده است.

استاتهام در فیلم سینمایی دزدی بانک نقش یک گاراژدار را ایفا می‌کند که بخاطر مشکلات مالی پیشنهاد حضور در سرقت صندوق امانات یک بانک را می‌پذیرد.

۳. کسب‌وکار ایتالیایی

عنوان اصلی: The Italian Job

امتیاز متاکریتیک: ۶۸

فیلم سینمایی کسب‌وکار ایتالیایی را اف. گری گری در سال ۲۰۰۳ کارگردانی کرد و جیسون استاتهام در کنار بازیگرانی چون مارک والبرگ، شارلیز ترون و ادوارد نورتون از جمله عوامل این اثر سینمایی بودند.

کسب‌وکار ایتالیایی که یک اثر جنایی است بازسازی فیلمی است به همین نام ساخته پیتر کالینسن در سال ۱۹۶۹. این فیلم سینمایی درباره گروهی است که در واکنش به خیانت یکی از اعضای پیشینش، یک سرقت بزرگ طلا را ترتیب می‌بیند.

۴. خشمگین ۷

عنوان اصلی: Furious 7

امتیاز متاکریتیک: ۶۷

هفتمین فیلم از مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین در نگاه منتقدان بهترین اثر این مجموعه ارزیابی شده است. استاتهام که در پایان قسمت ششم حضوری غافلگیرکننده داشت از جمله بازیگران اصلی قسمت هفتم این مجموعه پرفروش و پرمخاطب است.

استاتهام در این فیلم در نقش دکارد شاو برادر بزرگ اوون شاو ظاهرا می‌شود و به دنبال دومینیک و گرفتن انتقام است.

۵. ضامن، قنداق و دو لوله تفنگ شلیک شده

عنوان اصلی: Lock, Stock and Two Smoking Barrels

امتیاز متاکریتیک: ۶۶

ضامن، قنداق و دو لوله تفنگ شلیک شده اولین فیلم سینمایی بلندی است که در سال ۱۹۹۸ جیسون استاتهام را به دنیای سینما معرفی کرد. این اثر جنایی کمدی به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی گای ریچی داستان پسری را روایت می‌کند که گمان می‌کند با هوش و ترفندهای کارت‌بازی که آموخته می‌تواند شرط‌بندی بزرگی را ببرد اما پول زیادی را به سردسته بزرگترین باند خلافکار می‌بازد و برای پرداخت آن مجبور به سرقت از یک گروه خلافکار دیگر می‌شود.

۶. سریع و خشمگین ۶

عنوان اصلی: Fast & Furious 6

امتیاز متاکریتیک: ۶۱

فیلم سینمایی سریع و خشمگین ۶ نقطه ورود استاتهام به مجموعه تجاری موفق سریع و خشمگین است. او در پایان فیلم حضور کوتاهی دارد و مخاطب با دیدن او در می‌یابد که برادر بزرگ اوون شاو برای گرفتن انتقام او از راه رسیده است.

۷. هابز و شاو

عنوان اصلی: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

امتیاز متاکریتیک: ۶۰

هابز و شاو تنها فیلمی است که جیسون استاتهام در سال ۲۰۱۹ روی پرده دارد. این فیلم چهارمین فیلم از مجموعه است که با حضور این بازیگر همراه بوده. داستان فیلم همکاری و همراهی میان لوک هابز و رقیب قدیمی‌ او دکارد شاو برای مبارزه با خلافکاری به نام بریکستون را روایت می‌کند.

۸. کرانک

عنوان اصلی: Crank

امتیاز متاکریتیک: ۵۷

کرانک مصحول سال ۲۰۰۶ یک فیلم اکشن به کارگردانی مارک نولدین و برایان تیلور است. کرانک اولین تجربه این دو کارگردان بود که در کنار یکدیگر به ساخت آثار سینمایی می‌پردازند. استاتهام در کرانک ایفاگر نقش چو چلیوس، یک قاتل حرفه‌ای است که برای یک گروه خلافکاری بزرگ کار می‌کند و در گیرودار یک ماموریت پی می‌برد رییس همین گروه قصد از بین بردنش را دارد.

استاتهام در همه صحنه‌های اکشن مربوط به این اثر بدون بدلکار حضور پیدا کرده و خود به ایفای حرکات بعضا دشوار بدلکارانه دست زده است.

۹. مامور انتقال ۲

عنوان اصلی: Transporter 2

امتیاز متاکریتیک: ۵۶

در قسمت دوم از مجموعه مامور انتقال فرانک مارتین فارغ از درگیری‎های پیشین زندگی آرامی در میامی دارد و راننده یک خانواده ثروتمند است. اما چیزی نمی‌گذرد که یک ماجرای گروگان‌گیری دوباره او درگیر وقایعی پیچیده می‌کند.

مامور انتقال ۲ را لویی لتریر کارگردان فرانسوی جلوی دوربین برده است. کارگردانی که با ساخت دو قسمت اول مجموعه مامور انتقال و فیلم‌هایی چون هالک شگفت‌انگیز و برخورد تایتان‌ها شناخته می‌شود.

۱۰. سرنوشت خشمگین

عنوان اصلی: The Fate of the Furious

امتیاز متاکریتیک: ۵۶

سرنوشت خشمگین که تحت عنوان سریع و خشمگین ۸ یا خشن ۸ هم شناخته می‌شود یک اکشن آمریکایی است به کارگردانی اف گری. گری. استاتهام در هشتمین قسمت از مجموعه سریع و خشمگین مجددا در نقش دکارد شاو ظاهر شده و برای یافتن تورتو و سایفر با گروه تورتو همکاری می‌کند.

۱۱. گاوصندوق

عنوان اصلی: Safe

امتیاز متاکریتیک: ۵۵

گاوصندوق یک فیلم اکشن به کارگردانی بوآز یاکین است که سال ۲۰۱۲ تولید شده. یاکین کارگردانی آثاری چون فیلم سینمایی مجازاتگر ساخته سال ۱۹۸۹ را در کارنامه دارد.

داستان گاوصندوق درباره افسری پلیسی به نام لوک رایت است که به دلایلی باید از یک دختر کوچک دربرابر خلافکاران روسی و چینی و پلیس‌های فاسد آمریکایی مراقبت کند.

۱۲. قاپ‌زنی

عنوان اصلی: Snatch

امتیاز متاکریتیک: ۵۵

قاپ‌‎زنی از جمله سایر آثار گای ریچی است که استاتهام در سال‌های آغازین کارنامه کاری خود در آن حضور یافته است. این فیلم که دومین فیلم این بازیگر است در سال ۲۰۰۰ ساخته شد. قاپ‌زنی عناصر مشترکی با فیلم قبلی این کارگردان یعنی ضامن، قنداق و دو لوله تفنگ شلیک شده و تعدادی از بازیگران هر دو اثر مشترکند.

در این کمدیِ جنایی جیسون استاتهام نقش یک دلال مسابقات بوکس را بازی می‌کند که در یک جریان جنایی مرتبط با سرقت الماس درگیر می‌شود.

۱۳. نومئو و ژولیت

عنوان اصلی: Gnomeo & Juliet

امتیاز متاکریتیک: ۵۳

نومئو و ژولیت یک انیمیشن خیال‌پردازانه کمدی رمانتیک است که کم و بیش باید آن را اقتباسی آزاد از نمایشنامه معروف رومئو و ژولیت نوشته‌ ویلیام شکسپیر به حساب آورد.

استاتهام در نومئو و ژولیت صداپیشه نقش تیبلز است. تیبلز یادآور شخصیت تیبالت عموزاده ژولیت و برادرزاده بانو کپیولت در نمایشنامه اصلی است.

۱۴. مامور انتقال ۳

عنوان اصلی: Transporter 3

امتیاز متاکریتیک: ۵۱

فیلم سینمایی مامور انتقال ۳ سال ۲۰۰۸ و به کارگردانی الیویر مگاتن ساخته شد. مگاتن کارگردان فیلم‌هایی چون کلمبیانا، ربوده شده ۲ و ربوده شده ۳ است.

استاتهام برای ایفای نقش فرانک مارتین بار دیگر به این مجموعه بازگشت و نقش معروف راننده و انتقال‌دهنده را دوباره بازی کرد. در مامور انتقال ۳ مارتین به فرانسه بازگشته و وارد ماموریتی برای انتقال دختر گروگان‌گرفته شده مقامات دولت اکراین از مارسی به اودسا شده است. همانطور که احتمالا انتظارش را دارید در این مسیر موانع بسیاری سر راه فرانک مارتین قرار گرفته و خیلی‌ها نمی‌خواهند دختر سالم به مقصد برسد.

۱۵. مامور انتقال

عنوان اصلی: The Transporter

امتیاز متاکریتیک: ۵۱

اولین فیلم مجموعه مامور انتقال از نظر منتقدان بدترین فیلم این مجموعه است که جیسون استاتهام در آن به ایفای نقش پرداخته. این اکشن آمریکایی-فرانسوی که اولین بار سال ۲۰۰۲ روی پرده رفت درباره یک سرباز سابق ارتش است که با مهارت‌های متنوعش به عنوان یک انتقال‌دهنده مشغول کار شده.

فرانک مارتین عموما عادت ندارد درباره مسائل حاشیه‌ای کنجکاوی کند و اگر قصد انتقال بسته‌ای داشته باشد آن را باز نمی‌کند اما این بار بسته را باز کرده و متوجه می‌شود درون آن یک انسان است. درگیری‌های مامور انتقال از همین نقطه آغاز می‌شود.

۱۶. بی‌مصرف‌ها ۲

عنوان اصلی: The Expendables 2

امتیاز متاکریتیک: ۵۱

دو سال پس از عرضه اولین قسمت از مجموعه سینمایی اکشن بی‌مصرف‌ها، دومین قسمت این مجموعه در سال ۲۰۱۲ اکران شد. استاتهام که در قسمت اول حضور داشت در این قسمت نیز به ایفای نقش لی کریسمس پرداخته است.

قسمت دوم مجموعه را سیلوستر استالونه کارگردانی نکرده و این بار کار به سایمون وست سپرده شده. بی‌مصرف‌ها ۲ ماجرای تلاش برای گرفتن انتقام کشته‌شدن یکی از اعضای گروه بی‌مصرف‌ها از گروه رقیب را روایت می‌کند. استاتهام در این گروه متخصص کار با چاقو است.

۱۷. مکانیک

عنوان اصلی: The Mechanic

امتیاز متاکریتیک: ۴۹

از دیگر همکاری‌های بازیگر بریتانیایی و سایمون وست می‌توان به فیلم سینمایی مکانیک اشاره کرد. این اثر اکشن بازسازی فیلمی است به همین نام ساخته سال ۱۹۷۲ که توسط مایکل وینر کارگردانی شده بود و بازیگرانی چون چارلز برانسون و یان-مایکل وینسنت را در خدمت خود داشت.

استاتهام در این فیلم نقش آرتور ییشاپ را ایفا می‌کند؛ یک قاتل حرفه‌ای که در صحنه‌سازی قتل‌هایی که انجام می‌شود مهارت ویژه‌ای دارد. او قتل‌های برنامه‌ریزی شده را تصادف، خودکشی یا درگیری با دزدان و جنایتکاران خرده‌پا جلوه می‌دهد.

۱۸. مگ

عنوان اصلی: The Meg

امتیاز متاکریتیک: ۴۶

فیلم سینمایی مگ یک اکشن علمی-تخیلی است به کارگردانی جان ترتل‌تاب که سال ۲۰۱۸ اکران شد. در این اثر سینمایی جیسون استاتهام در نقش جوناس تیلور ظاهر شده. تیلور یک کاپیتان نیروی دریایی است که برای کمک به یک پروژه تحقیقاتی به درازگودال ماریانا-ژرفترین درازگودال اقیانوس‌های جهان- می‌رود. دانشمندان در این منطقه کوسه‌ای غول پیکر که سال‌ها تصور می‌شد منقرض شده را پیدا کرده‌اند. داستان فیلم با فرار هیولا مهیج‌تر از قبل می‌شود.

۱۹. مین ماشین

عنوان اصلی: Mean Machine

امتیاز متاکریتیک: ۴۵

ماشین مین یک کمدی ورزشی است؛ اثری محصول سال ۲۰۰۱ به کارگردانی بری اسکلنیک که با مد نظر قراردادن فیلم سینمایی «طولانی‌ترین فاصله» (The Longest Yard) محصول سال ۱۹۷۴ ساخته شده است.

این فیلم سینمایی درباره یک بازیکن حرفه‌ای سابق فوتبال است که به زندان افتاده و در زندان یک تیم فوتبال تشکیل می‌دهد. استاتهام در این اثر نقش یک زندانی خطرناک که تحت تدابیر امنیتی شدیدتر از سایر زندانیان نگه‎‌داری می‌شود را بازی می‌کند.

۲۰. بی‌مصرف‌ها

عنوان اصلی: The Expendables

امتیاز متاکریتیک: ۴۵

مجموعه بی‌مصرف‌ها سال ۲۰۱۰ با اکران اولین فیلم این مجموعه آغاز به کار کرد. این اثر را سیلوستر استالونه کارگردانی کرد و خود نقش اصلی و رهبر گروه را در فیلم ایفا کرد.

بی‌مصرف‌ها یک گروه حرفه‌ای از سربازان اجیرشده هستند که برای مقابله با یک ژنرال دیکتاتور در آمریکای جنوبی به این منطقه سفر می‌کنند. بی‌مصرف‌ها از رهبر گروه (با بازی استالونه) که راهبردهای اصلی جنگی را تنظیم می‌کند و سایر نیروهای حرفه‌ای تشکیل شده که هر کدام در یک بخش مشخص تخصص دارند. از جمله آن‌ها لی کریسمس است با بازی استاتهام که در کار با چاقو خبره است و از اعضای مرکزی و کلیدی گروه به حساب می‌آید.

۲۱. نخبگان قاتل

عنوان اصلی: Killer Elite

امتیاز متاکریتیک: ۴۴

نخبگان قاتل یک اکشن جنایی است به کارگردانی گری مکندری. فیلم محصول سال ۲۰۱۱ است و بازیگرانی چون رابرت دنیرو و جیسون استاتهام را به خدمت گرفته. طبق معمول و مثل بسیاری دیگر از فیلم‌های بازیگر بریتانیایی او نقش یک قاتل حرفه‌ای (دنی برایس) را بازی می‌کند.

دنی باید به خواسته یک شیخ عمانی چند تن از اعضای سرویس هوایی ویژه بریتانیا را بکشد؛‌ افسرانی که هنگام شورش ظفار مسئول قتل فرزندان شیخ بوده‌اند. در عین حال نجات جان دوست و همکار دنی نیز به نتیجه این عملیات وابسته است.

۲۲. رستگاری / مرغ مگس‌خوار/ جو دیوانه

عنوان اصلی: Hummingbird/ Redemption/ Crazy Joe

امتیاز متاکریتیک: ۴۳

یک کهنه سرباز بریتانیایی به نام جویی جونز (با بازی استاتهام) که در افغانستان حضور داشته حالا تحت تعقیب پلیس انگلستان است. دلیل فراری بودن او کشتن پنج شهروند عادی افغانستانی توسط او است؛ ۵ نفری که او به بهانه کشته شدن پنج دوستش توسط طالبان به قتل رسانده.

این فیلم در ایالات متحده آمریکا با نام رستگاری، در فرانسه به نام جو دیوانه و در بریتانیا با نام مرغ مگس‌خوار اکران شد و اولین اثر بلند سینمایی استیون نایت به حساب می‌آید. نایت پیش از شروع دوران کارگردانی در سال ۲۰۱۳ به فیلم‌نامه‌نویسی می‌پرداخت و پس از ساخت چند فیلم دوباره همین حرفه را ادامه داد؛ او از جمله نویسندگان مجموعه تلویزیونی پیکی بلایندرز است.

۲۳. مسابقه مرگ

عنوان اصلی: Death Race

امتیاز متاکریتیک: ۴۳

یک اثر اکشن به کارگردانی پل دبلیو. اس. اندرسون و محصول سال ۲۰۰۸ که بازسازی فیلم سینمایی مسابقه مرگ ۲۰۰۰ ساخته سال ۱۹۷۵ است. مسابقه مرگ ۲۰۰۰ را پال بارتل کارگردانی کرده بود و استالونه نقش اصلی آن را برعهده داشت.

روایت فیلم مسابقه مرگ در سال ۲۰۱۲ می‌گذرد؛ شرایط اقتصادی آمریکا باعث ایجاد زندان‌های خصوصی ویژه‌ای شده که از طریق پخش برنامه‌های خاص به درآمدزایی می‌پردازند. از جمله این برنامه‌ها مسابقات اتوموبیل‌رانی مرگباری است که در یک مسیر بسته بین زندانیان برگزار می‌شود و هر زندانی که بتواند ۵ مسابقه را ببرد از زندان آزاد خواهد شد. در واقع این مسابقات شبیه نوعی مسابقات گلادیاتوری مدرن است.

استاتهام در این فیلم سینمایی نقش یک زندانی را بازی‌ می‌کند که در حقیقت بی‌گناه به زندان افتاده و به اجبار وارد این مسابقات می‌شود.

۲۴. پارکر

عنوان اصلی: Parker

امتیاز متاکریتیک: ۴۲

فیلم سینمایی پارکر همچون عموم آثار استاتهام یک اکشن جنایی است. فیلمی ساخته تیلور هاکفورد محصول سال ۲۰۱۳ که داستان یک سرقت بزرگ و خیانت اعضای گروه به رهبر گروه را روایت می‌کند.

پارکر نام شخصیت اصلی فیلم است و با بازی جیسون استاتهام همراه است. او در کنار جنیفر لوپز از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی است.

۲۵. کرانک: ولتاژ بالا

عنوان اصلی: Crank: High Voltage

امتیاز متاکریتیک: ۴۱

سه سال پس از اکران فیلم سینمایی کرانک در سال ۲۰۰۶، دنباله آن تحت عنوان کرانک: ولتاژ بالا در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. این اثر اکشن را همچون قسمت قبل مارک نولدین و برایان تیلور کارگردانی کردند.

استاتهام این بار هم به ایفای نقش چو چلیوس که یک قاتل حرفه‌ای است حضور داشته و قصه فیلم را پیش می‌برد. کرانک: ولتاژ بالا در نگاه منتقدان به خوبی فیلم اول این مجموعه نبود.

۲۶. وایلد کارد

عنوان اصلی: Wild Card

امتیاز متاکریتیک: ۴۰

ورق وایلد سومین و تا به حال آخرین همکاری‌ استاتهام و سایمون وست به حساب می‌آید. این بازیگر در دو فیلم دیگر ساخته وست یعنی مکانیک و بی‌مصرف‌ها ۲ حضور داشت. ورق وایلد هم مثل بعضی دیگر از فیلم‌هایی که استاتهام در آن‌ها حضور داشته و در این لیست مورد اشاره قرار گرفته‌اند بازسازی یک فیلم قدیمی‌تر است.

در این مورد باید اشاره کرد که ورق وایلد بازسازی فیلم سینمایی Heat ساخته سال ۱۹۸۶ است. فیلمی به کارگردانی دیک ریچاردز و جری جیمسون که نباید با فیلم سینمایی Heat ساخته ۱۹۹۵ به کارگردانی مایکل مان (با حضور رابرت دنیرو و آل پاچینو) اشتباه گرفته شود.

ورق وایلد درباره فردی به نام نیک وایلد است؛ یک قمارباز که در عمل به قمار اعتیاد دارد و برای این قمار دست به رفتارهای عجیب و غریبی می‌زند. ورق وایلد از نظر تجاری شکست سختی خورد و در حالی که با بودجه ۳۰ میلیون دلاری تولید شده بود صرفا ۶.۷ میلیون دلار فروخت تا حتی نتواند بودجه اولیه ساخت خود را بازگرداند.

۲۷. جبهه خودی

عنوان اصلی: Homefront

امتیاز متاکریتیک: ۴۰

جبهه خودی را گری فلدر کارگردانی کرده و در سال ۲۰۱۳ شاهد اکران این اثر سینمایی بودیم. در جبهه خودی یک عضو سابق اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا با خانواده‌اش به یک شهر کوچک مهاجرت می‌کند اما چیزی نمی‌گذرد که با یک موادفروش محلی درگیر می‌شود.

۲۸. مکانیک: رستاخیز

عنوان اصلی: Mechanic: Resurrection

امتیاز متاکریتیک: ۳۸

فیلم سینمایی مکانیک: رستاخیز یک اکشن آمریکایی است که توسط دنیس گانزل کارگردان آلمانی در سال ۲۰۱۶ ساخته شده است. این اثر سینمایی دنباله‌ای است بر فیلم مکانیک که سال ۲۰۱۱ تولید شده بود.

مکانیک: رستاخیز آرتور بیشاپ را در شرایطی نشان می‌دهد که به ریو دو ژانیرو رفته و زندگی آرامی دارد. در این شرایط از بیشاپ خواسته می‌شود که مرگ ۳ نفر را صحنه‌سازی کند. به روال فیلم‌نامه‌های تکراری این نوع فیلم‌های اکشن بیشاپ اعلام می‌کند که حاضر نیست این کار را بکند و نهایتا طرف مقابل برای مجبور کردن او زنی را به گروگان می‌گیرد که با آرتور رابطه عاطفی دارد.

۲۹. جنگ

عنوان اصلی: War

امتیاز متاکریتیک: ۳۶

یک فیلم اکشن دیگر در کارنامه کاری جیسون استاتهام؛ این بار با حضور جت لی. در فیلم سینمایی جنگ بازیگر بریتانیایی در نقش جک کرافورد مامور FBI ظاهر شده که قصد دارد انتقام قتل همکارش را از یک قاتل اسرارآمیز آسیایی به نام روگ (با بازی جت لی) بگیرد.

جنگ که سال ۲۰۰۷ توسط فیلیپ اتول کارگردانی شده دومین همکاری میان استاتهام و جت لی بود. این دو یک‌بار دیگر در فیلم سینمایی یکه‌تاز در کنار هم قرار گرفته بودند و پس از فیلم جنگ هم در مجموعه بی‌مصرف‌ها هم‌بازی شدند. باید اشاره کرد که همه همکاری‌های این دو بازیگر از نظر منتقدان به فیلم‌های بسیار ضعیفی انجامیده است.

۳۰. ارواح مریخ

عنوان اصلی: Ghosts of Mars

امتیاز متاکریتیک: ۳۵

ارواح مریخ ساخته سال ۲۰۰۱ و به کارگردانی جان کارپنتر از جمله آثار اولیه‌ کارنامه کاری جیسون استاتهام است. در آن دوران استاتهام هنوز مهره ثابت اکشن‌ها و فیلم‌های جنایی نشده بود و کار خود را در ژانرهای متنوع‌تری پی می‌گرفت.

کارپنتر که فیلم‌ساز نام‌آشنایی است ساخت آثار ترسناکی چون هالووین را در کارنامه دارد؛ یک اسلشر بسیار شناخته شده که یک مجموعه فیلم را در پی داشت. ارواح مریخ هم یک فیلم ترسناک علمی-تخیلی بود اما استاتهام از همکاری با کارپنتر نفع ملموس چندانی نبرد. نقدهای بسیار بدی درباره فیلم نوشته شد و ارواح مریخ فروش خوبی را هم تجربه نکرد. این اثر سینمایی بودجه‌ای ۲۸ میلیون دلاری داشت اما نصف بودجه‌اش یعنی حدود ۱۴ میلیون دلار فروخت.

۳۱. بی‌مصرف‌ها ۳

عنوان اصلی: The Expendables 3

امتیاز متاکریتیک: ۳۵

باز هم قسمت دیگری از بی‌مصرف‌ها و البته بی‌مصرف‌تر از همه قسمت‌های قبل. فیلمی که نسبت به قسمت‌های قبلی ضعیف‌ترین عملکرد تجاری را در ایالات متحده آمریکا و در سطح جهان داشت. برای نمونه در حالی که قسمت اول این مجموعه (با بودجه ۸۰ میلیون دلاری) در ایالات متحده ۱۰۳ میلیون دلار فروخت قسمت سوم (با بودجه ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری) نتوانست بیش از ۳۹ میلیون دلار فروش داشته باشد.

از نگاه منتقدان هم قسمت سوم مجموعه بی‌مصرف‌ها فیلمی کاملا ضعیف و بی‌ در و پیکر ارزیابی شد. البته همکاری سیلوستر استالونه و پاتریک هیوز هم در بد بودن فیلم بی‌تاثیر نبود. استالونه که به نوشتن فیلم‌نامه‌های ضعیف مشهور است و هیوز ساخت آثاری چون محافظ مزدور را در کارنامه دارد که اصلا مورد علاقه منتقدان نیست.

در این قسمت بنیان‌گذار گروه بی‌مصرف‌ها که یک دلال سلاح است برای نابودکردن این گروه آمده و با آن‌ها درگیر می‌شود. استاتهام کماکان در نقش لی کریسمس در فیلم حضور دارد.

۳۲. ۱۳

عنوان اصلی: ۱۳

امتیاز متاکریتیک: ۲۹

فیلم سینمایی ۱۳ یک اثر جنایی محصول سال ۲۰۱۰ به کارگردانی گلا بابلوانی است. بابلوانی یک کارگردان فرانسوی-گرجستانی است که بخاطر ساخت فیلمی به همین نام در کشور فرانسه و با زبان فرانسوی و گرجی در سال ۲۰۰۵ مورد توجه قرار گرفت.

گرچه فیلم سال ۲۰۰۵ منتقدپسند بود و در جشنواره‌های جهانی بازخورد مثبتی دریافت کرد اما هنگامی که این کارگردان فیلمش را با مجموعه عواملی چون سم رایلی، ری وینستون، فیفتی سنت و استاتهام بازسازی کرد ابدا نتوانست موفقیت‌های قبلی را تکرار کند. فیلم جدید بابلوانی به اثری تبدیل شد که عموما نقدهای منفی دریافت کرد و فروش قابل توجهی نیز نداشت.

۳۳. یکه‌تاز

عنوان اصلی: The One

امتیاز متاکریتیک: ۲۵

فیلم سینمایی یکه‎تاز یک اکشن علمی-تخیلی است به کارگردانی جیمز وانگ که از جمله موفق‌ترین آثار تجاری او می‌توان به فیلم ترسناک مقصد نهایی ۳ اشاره کرد.

یکه‌تاز که محصول سال ۲۰۰۱ است پنجمین فیلم کارنامه کاری استاتهام و اولین همکاری او با جت لی را رقم زد. فیلم داستانی تخیلی دارد و درباره مردی است به نام گابریل که در سیاره‌های مختلف همه همزادهای خود را کشته و حال برای کشتن آخرین همزادش و رسیدن به یک قدرت بی‌حد و حصر باید گیب را بکشد؛ آخرین‌ همزاد او که در زمین زندگی می‌کند.

جت لی هر دو نقش گابریل و گیب را ایفا می‌کند و استاتهام در کنار دلروی لیندو نقش مامورانی را ایفا می‌کنند که باید با گابریل مبارزه کنند. یکه‌تاز از نظر تجاری درخشش چندانی نداشت و فقط تا حدی بیش از بودجه اولیه‌اش فروخت. همچنین عموم نوشته‌های منتقدان درباره این اثر منفی بود.

۳۴. هفت‌تیر

عنوان اصلی: Revolver

امتیاز متاکریتیک: ۲۵

جیسون استاتهام با حضور در دو فیلم گای ریچی به سینما وارد شد اما مدتی بعد یعنی در سال ۲۰۰۵ یک پیشنهاد دیگر از ریچی را پذیرفت.

هفت‌تیر درباره فردی است به نام جیک گرین که پس از هفت سال از زندان آزاد می‌شود و بعد از آزادی در مدتی کوتاه از طریق قمار ثروت گسترده‌ای بهم زده و آماده انتقام گرفتن از کسی می‌شود که عامل به زندان افتادنش بوده.

هفت‌تیر نتوانست موفقیت فیلم‌های قبلی ریچی و بویژه دو فیلمی که با همکاری استاتهام ساخته شده بود را تکرار کند. علاوه براینکه فیلم مثل دو اثر قبلی مخاطبان چندانی نیافت، از نظر تجاری هم شکست خورد و نقدهایی یک‌سره منفی درباره آن نوشته شد.

۳۵. لندن

عنوان اصلی: London

امتیاز متاکریتیک: ۲۴

فیلم سینمایی لندن در سال ۲۰۰۵ توسط هانتر ریچاردز ساخته شد. ریچاردز سال‌ها به فیلم‌نامه‌نویسی پرداخت تا بالاخره با فیلم لندن اولین و آخرین اثرش تا به امروز را بسازد.

لندن از معدود آثاری است که استاتهام در آن‌ها به ایفای نقش پرداخته و برای نامیدنش لازم نیست از کلماتی چون اکشن و جنایی استفاده کنیم. این اثر سینمایی که یک درام عاشقانه است داستان پسری جوان را روایت می‌کند که خبردار می‌شود زنی که پیشتر با هم رابطه عاطفی داشته‌اند و با خیانت از او جدا شده قصد دارد با مردی دیگر پس از برگزاری یک مهمانی شهر را ترک کند.

پسر جوان به همراه مردی میان‌سال که از یک خرده داستان دیگر وارد بستر اصلی قصه شده به شکل ناگهانی به این مهمانی می‌روند. لندن اکرانی بسیار محدود داشت و در سینماها بیش از ۲۰ هزار دلار نفروخت. نمره متای ۲۴ فیلم هم نشان می‌دهد این اثر سینمایی با نارضایتی عموم منتقدان همراه بوده است.

۳۶. زیادش کن

عنوان اصلی: Turn It Up

امتیاز متاکریتیک: ۱۸

این اثر سینمایی را رابرت آدتویی در سال ۲۰۰۰ کارگردانی کرد. ثمره همکاری این کارگردان با جیسون استاتهام و عواملی چون پراز (خواننده آمریکایی)، واندی کرتیس-هال و جا رول به یک فاجعه تجاری و سینمایی انجامید. فیلم داستانی در ارتباط با موسیقی رپ،‌ مواد مخدر و از این دست عناصر آشنا دارد.

این فیلم سینمایی شروع کار استاتهام در ایالات متحده بود؛ شروعی البته بسیار غم‌انگیز. فیلم با بودجه ۱۳ میلیون دلاری تولید شد و برای سودآوری باید دست کم چندین برابر این مبلغ می‌فروخت اما فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزاردلاری‌اش شکست دردناک و تلخی بود. همچنین نقدهایی که بر فیلم نوشته شد حاکی از ضعف شدید اثر در بخش‌های مختلف بود.

۳۷. به نام پادشاه: داستان محاصره سیاه‌چاله

عنوان اصلی: In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

امتیاز متاکریتیک: ۱۵

در میان منتقدان اتفاق نظر وجود دارد که فیلم سینمایی به نام پادشاه: داستان محاصره سیاه‌چاله فیلمی بسیار ضعیف و بی‌کیفیت است. در عین حال با در نظر داشتن مجموع آثاری که جیسون استاتهام در آن‌ها به ایفای نقش پرداخته، در می‌یابیم که این فیلم سینمایی ضعیف‌ترین حضور او روی پرده نقره‌ای بوده است.

به نام پادشاه: داستان محاصره سیاه‌چاله یک اثر فانتزی اکشن به کارگردانی اووه بول فیلم‌ساز آلمانی است. فیلم در سال ۲۰۰۷ و با الهام از بازی ویدیویی محاصره سیاه‌چاله ساخته شده. تا به امروز بسیاری از فیلم‌هایی که با الهام یا براساس یک بازی ویدیویی ساخته شده‌اند تجربه‌های فاجعه‌باری را رقم زده‌اند و این اثر سینمایی هم در میان چنین تجربه‌هایی قرار دارد. علاوه بر کیفیت پایین سینمایی، فیلم از نظر تجاری هم شکست سختی خورد و با بودجه ۶۰ میلیون دلاری تنها ۱۳ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت.

فیلم درباره کشاورزی است که روزگار خوشی را در کنار زن و فرزندش می‌گذراند اما با حمله بیگانگان مجبور به دفاع از دهکده می‌شود؛ او در این مسیر به هویت واقعی‌اش پی می‌برد که نقش پررنگی در ادامه ماجرای فیلم دارد.

۳۸. آشوب

عنوان اصلی: Chaos

امتیاز متاکریتیک: –

آشوب سال ۲۰۰۵ به کارگردانی تونی جیگلیو ساخته شد. با این وجود هرگز شاهد اکران آن در ایالات متحده آمریکا نبودیم. حدود ۳ سال بعد فیلم در قالب دی‌وی‌دی در ایالات متحده توزیع شد.

با توجه به عدم اکران، درباره آشوب نمی‌توان به نمرات منتقدان تکیه کرد اما معدود نوشته‌هایی که درباره فیلم وجود دارد اعتبار چندانی برای فیلم در نظر نگرفته‌اند. آشوب داستان مقابله پلیس‌ها – بازرس کانرز و دستیارش شان دکر به ترتیب با بازی جیسون استاتهام و رایان فلیپ – با یک گروه از سارقان مسلح است.

درباره‌ی جیسون استاتهام بیشتر بدانید

جیسون استاتهام با بازی در فیلم‌های گای ریچی وارد عرصه‌ی هنرپیشگی شد. حضور استاتهام در «ضامن، قنداق و دو لوله تفنگ شلیک شده» (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) و «قاپ‌زنی» (Snatch) مسیر این بازیگر در سینمای تجاری را به شدت هموار کرد.

حضور در سه‌گانه‌ی «مامور انتقال» (The Transporter) باعث شد استاتهام پیشنهادهای زیادی برای بازی در فیلم‌های اکشن و جنایی دریافت کند. بازی در فیلم‌هایی چون «کسب و کار ایتالیایی» (The Italian Job)، «دزدی بانک» (The Bank Job) و «جاسوس» (Spy) باعث شده حالا جیسون استاتهام یکی از بازیگران پول‌ساز و کلیدی هالیوود لقب بگیرد.

نگاه به استاتهام همیشه نگاهی دوگانه بوده. از سویی منتقدان او می‌گویند جیسون استاتهام صرفا یک هنرپیشه‌ی ضعیف است که نقش‌هایش تنوعی ندارند و نمی‌توان در ایفای نقش‌های او عمق و سبک منحصربه‌فردی یافت. از طرف دیگر بعضی از کارشناسان باور دارند که حضور چهره‌هایی همچون استاتهام باعث شد فیلم‌های اکشن در دو دهه‌ی گذشته دوباره تجدید حیات را تجربه کنند. بسیاری از مردم هم این بازیگر را تحسین می‌کنند و به خاطر حضور او در فیلم‌ها به سالن‌های سینما می‌روند. طبق بعضی از گزارش‌ها فعالیت حرفه‌ای این بازیگر در ۱۵ سال (از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷) برای سینما عایدی ۱.۵ میلیارد دلاری داشته است.

