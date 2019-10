از روز چهارشنبه سایت‌های ایرانی که کاربران می‌توانستند از آن‌ها فیلم‌های خارجی دانلود کنند، بسته شده است. شایعات حاکی از این بود که شبکه‌های نمایش خانگی (vod) از این سایت‌ها شکایت کرده‌اند و بنا بر شکایت آن‌ها این سایت‌ها بسته شده‌اند. از آن‌جایی که هیچ‌کدام از سایت‌های فعال در ایران، چه آن‌هایی که قانونی هستند و چه آن‌هایی که فیلم‌ها را برای دانلود می‌گذارند قانون کپی رایت را رعایت نمی‌کنند بسیاری معترض شده‌اند که اصلا شبکه‌های نمایش خانگی چه حقی برای شکایت از این سایت‌ها داشته‌اند. پای نتفلیکس هم به ماجرا باز شده است.

طبعا بسته شدن سایت‌هایی که فیلم‌های خارجی را برای دانلود می‌گذاشتند برای سینمادوستان که این سایت‌ها تنها منبع‌شان برای وصل شدن به سینمای روز جهان و دیدن فیلم‌های خارجی بود، این اتفاق در حد یک فاجعه است در نتیجه مردم از روز چهارشنبه شروع به ریپورت کردن صفحه‌های شبکه‌های نمایش خانگی در شبکه‌های اجتماعی کردند. اولین نتیجه‌اش این شد که شبکه‌های نمایش خانگی مجبور شدند صفحات‌شان را پرایوت کرده و از حالت عمومی خارج کنند.

اما دومین نتیجه که مهم‌تر بود واکنش صفحه‌ی اینستاگرامی نتفلیکس آمریکا به این ماجرا بود. شبکه‌ی نت‌فلیکس که گویا تا امروز نمی‌دانسته که شبکه‌های نمایش خانگی ایرانی بدون اجازه فیلم‌ها و سریال‌های این شبکه را پخش می‌کنند نوشته که: ظاهرا سایت نماوا از ما دزدی می‌کند.

آن‌ها طعنه‌ای هم زده‌اند و عکسی از پل راد، بازیگر نقش اصلی فیلم «مرد مورچه‌ای» (Ant man) گذاشته‌اند و به طعنه آن را Aunt man (مرد خاله‌ای) معرفی کرده‌اند و به شبکه‌ی نماوا تقدیمش کردند.

کاربران ایرانی هزاران کامنت زیر این پست نتفلیکس گذاشته‌اند و سایت فیلیمو را هم به این فهرست اضافه کرده‌اند. به علاوه همگی از این که این سایت‌ها بدون کپی رایت این آثار را پخش می‌کنند ابراز عصبانیت یا ناراحتی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که هدف این شبکه‌های از بستن سایت‌های دانلود خارجی نه تنها برآورده نشد که خشم بیشتر کاربران را هم به دنبال داشت.

نکته‌ی بامزه‌ی دیگر این که وزیر ارتباطات، آقای جهرمی در توییتر مورد حمله قرار گرفته بود که خودش با انتشار پستی نوشت که در این ماجرای قطع سرورهای این سایت‌ها هیچ نقشی ندارد.

