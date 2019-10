مارتین اسکورسیزی فیلم‌ساز مشهور آمریکایی که با فیلم جدیدش «مرد ایرلندی» (The Irishman) این روزها در مرکز توجه منتقدان و رسانه‌ها قرار دارد در مصاحبه‌ای با مجله امپایر آثار سینمایی مارول را با پارک‌های تفریحی مقایسه کرده و گفته نمی‌توان این فیلم‌ها را سینمای حقیقی در نظر گرفت.

جهان سینمایی مارول در میان مخاطبان آمریکایی و جهانی محبوبیت گسترده‌ای دارد و آخرین فیلم مجموعه انتقام‌جویان که از آثار این جهان سینمایی است موفق شده رکورد پرفروش‌ترین فیلم جهان را به نام خود ثبت کند. با وجود رشد آثار ابرقهرمانی و محبوبیت روزافزون‌ آن‌ها در میان توده مردم بعضی از رسانه‌ها و فعالین حوزه سینما نگاه چندان مثبتی به این دسته از فیلم‌ها ندارند.

اسکورسیزی در مصاحبه با مجله امپایر گفته فیلم‌های مارول را تماشا نمی‌کند: «این فیلم‌ها را تماشا نمی‌کنم. سعی کرده‌ام ببینمشان ولی این سینما نیست».

اسکورسیزی معتقد است با نگاهی صادقانه به این آثار و با توجه به اینکه بازیگران این فیلم‌ها تمام تلاش‌شان را برای ایفای نقش به بهترین نحو انجام می‌دهند باید فیلم‌های مارول را به پارک‌های تفریحی تشبیه کرد.

کارگردان فیلم سینمایی مرد ایرلندی معتقد است آثار مارول سینمایی نیست که در آن انسان‌ها تلاش می‌کنند تجربیات عاطفی و روانشناختی را به انسان دیگر منتقل کنند.

سخنان صریح و کم‌وبیش تند اسکورسیزی واکنش‌هایی را در میان دست‌اندرکاران آثار ابرقهرمانی ایجاد کرده است. جاس ویدون کارگردان دو‌ قسمت از مجموعه انتقام‌جویان با تاکید بر اینکه نکته مد نظر مارتین اسکورسیزی را درک می‌کند در واکنش به سخنان او پای جیمز گان را وسط کشیده و به فیلمی چون نگهبانان کهکشان اشاره کرده تا از برخی ارزش‌های جهان مارول و سینماگران فعال در آن دفاع کند.

خود جیمز گان هم به این گفته‌ها پاسخ داده. جیمز گان گفته اسکورسیزی جز ۵ فیلم‌ساز زنده محبوب من در سینما است: هنگامی که فیلم «آخرین وسوسه مسیح» (The Last Temptation of Christ) ساخته اسکورسیزی بدون آنکه دیده شود توسط مردم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت عصبانی شدم و حال اینکه می‌بینم‌ اسکورسیزی هم آثار من را به همین شکل قضاوت می‌کند ناراحتم کرده است.

