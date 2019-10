مایکل مور در دفاع از «جوکر»: خشونت فیلم بازتاب خشونت زندگی واقعی است

مایکل مور مستندساز مشهور آمریکایی که با آثاری چون «بولینگ برای کلمباین» (Bowling for Columbine) و «فارنهایت ۹/۱۱» (Fahrenheit 9/11) یکی از شناخته‌شده‌ترین مستندسازان جهان است دفاعیه‌ای تمام‌عیار درباره فیلم جوکر (Joker) منتشر کرده است.

فیلم سینمایی جوکر این آخر هفته در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان اکران شده و با فروش ۹۳.۵ میلیون دلاری در ایالات متحده و فروش ۱۴۰.۵ میلیون دلاری خارج آمریکا با اقتدار گیشه‌ها را به تسخیر خود درآورده است. با وجود موفقیت تجاری فیلم درجه بندی سنی R، مباحثی درباره خشونت اثر و حضور پلیس در بسیاری از سالن‌های اکران، در میان بخشی از مردم جوی منفی علیه این فیلم سینمایی ایجاد کرده است.

همین شرایط سبب شده تا مایکل مور هم به جمع کسانی بپیوندد که در فضای مجازی از فیلم‌ جوکر دفاع کرده‌اند. مور به مسائلی که در جدیدترین اثر تاد فلیپس نمایش‌داده شده اشاره کرده و دلیل اصلی دفاع او از این اثر به‌هنگام‌بودن و متناسب‌بودن فضای فیلم نسبت به وضعیت فعلی ایالات متحده است.

این مستندساز آمریکایی این ایده که باید از خشونت جوکر ترسید را دست می‌اندازد و معتقد است در شرایطی که خشونت واقعی بیرون سالن‌های سینما روز به روز در حال افزایش است حرف زدن از خشونت این اثر سینمایی که بازتاب وضعیت فعلی است بی‌معنا به نظر می‌آید.

مور درباره اینکه دیدن فیلم جوکر می‌تواند برای جامعه خطرناک باشد می‌نویسد: «من خلاف این را پیشنهاد می‌کنم: ندیدن این فیلم می‌تواند خطر بزرگتری برای جامعه در پی داشته باشد. به این خاطر که داستان فیلم و مسائلی که مطرح می‌کند به قدری عمیق و ضروری است که اگر خود را از نبوغ این اثر هنری محروم کنید از آینه‌ای که این فیلم همچون یک هدیه روبرومان قرار داده محروم خواهید شد. بله در این آینه یک دلقک آزرده وجود دارد اما او تنها نیست. ما هم درست کنارش ایستاده‌ایم. جوکر یک فیلم کمیک بوکی‌ نیست. فیلم در سال ۱۹۷۰ در گاتام/ نیویورک سیتی مرکز همه شرارت‌ها در جریان است: ثروتمندانی که بر ما حکم‌رانی می‌کنند، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که ما در خدمت‌شان هستیم، رسانه‌هایی که به شکل روزانه یک رژیم خبری خاص را که معتقدند باید جذب کنیم به ما ارایه می‌دهند».

همانطور که از سخنان مایکل مور مشخص است او تعبیری سیاسی-اجتماعی از جوکر دارد و معتقد است خشونت و فضای فیلم به‌درستی و به‌دقت بازتاب وضعیت فعلی آمریکا و جهان است. مور که بخاطر عقاید چپ‌گرایانه معروف است در یکی از مستندهای مشهورش به فرهنگ حمل اسحله، لابی‌های قدرت پشت این موضوع و عوارض آن بر جامعه آمریکا پرداخته و در دیگر مستند شناخته شده‌اش نشان می‌دهد چطور رسانه‌ها در همکاری با جمهوری‌خواهان یک فضای ترسناک‌ رسانه‌ای را برای توجیه حمله آمریکا به کشورهای خاورمیانه ایجاد کردند.

مور در جدیدترین ساخته خود با نگاهی انتقادی به انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ پرداخته است. پس از انتشار دفاعیه‌ای این مستندساز آمریکایی از فیلم جوکر، تاد فلیپس کارگردان این اثر سینمایی که از حمایت بی‌دریغ این کارگردان غافلگیرشده بود از او تشکر کرد.

