باکس آفیس هفته؛ انتظارها برای دیدن جوکر به سر رسید

این هفته فیلم جوکر اقتباس کمپانی برادران وارنر از کمیک‌بوک‌های DC طبق پیش‌بینی‌ها صدرنشین باکس آفیس شد. از همین ابتدا هم فیلم رکوردشکنی‌اش را شروع کرده و در حال حاضر رکورد فروش اولین روز یک فیلم در ماه اکتبر را زده است.

با فروش تقریبا ۹۳.۵ میلیون دلاری «جوکر» برادران وارنر پرفروش‌ترین افتتاحیه‌ی ماه اکتبر را رقم زد. فیلم رکورد دیگری را هم شکسته است و با ۴۳۷۴ سالن سینما صاحب بزرگترین افتتاحیه‌ی تاریخ هم شد. پیش‌تر این عنوان در اختیار فیلم «ونوم» با فروش ۸۰.۵ میلیون دلاری بود که سال گذشته اکران شد.

از طرف دیگر فیلم چهارمین اثر در تاریخ سینما شد که با درجه‌بندی R به این میزان از فروش درست پیدا کرده است. «جوکر» ساخته‌ی تاد فیلیپس با فروش جهانی ۲۳۴ میلیون دلاری یک افتتاحیه‌ی رویایی داشت. این نکته را هم در نظر بگیرید که فیلم به دلیل مضمونش در چین به نمایش درنیامده است.

در بازارهای بین‌المللی فیلم در ۷۳ کشور اکران شد و تقریبا ۱۴۰.۵ میلیون دلار فقط از فروش در کشورهای خارجی به دست آورد. کره‌ی جنوبی با فروش ۱۶.۳ میلیون دلاری در صدر بقیه‌ی کشورها قرار دارد. به دنبال آن انگلستان است که «جوکر» در آن ۱۴.۸ میلیون دلار فروش داشته است. مکزیک با ۱۳.۱ میلیون دلار، روسیه با ۱۰ میلیون دلار، برزیل با ۷.۳ میلیون دلار و ژاپن با ۷ میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. از میان این افتتاحیه‌ها فروش در انگلستان، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و ژاپن بالاترین فروش استودیوی برادران وارنر را در این کشورها رقم زد. هفته‌ی آینده قرار است فیلم در آلمان و فرانسه اکران شود.

فیلم «جوکر» با بودجه‌ای بین ۵۵ تا ۷۰ میلیون دلار ساخته شده و همین حالا هم سود کرده است. با وجود این که فیلم شیر طلای جشنواره‌ی ونیز را کسب کرده است انتظار می‌رفت که منتقدان بیشتر از این‌ها تحویلش بگیرند اما بعد از اکران عمومی فیلم امتیاز آن افت کرد.

در حالی که منتقدان امپایر و توتال فیلم به آن امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ داده‌اند و فیلم را ستایش کرده‌اند و معتقدند که این فیلمی فراتر از اقتباس از یک کمیک بوک و بیشتر یک مطالعه‌ی شخصیتی است که واکین فینیکس شایستگی بردن اسکار را برای بازی در آن دارد، منتقدان سایت راجر ایبرت و ایندی‌وایر فیلم را متوسط ارزیابی کرده‌اند و به آن امتیاز ۵۰ تا ۵۵ از ۱۰۰ را داده‌اند و گفته‌اند که بیشتر یک فیلم استودیویی است که مثلا تولید مشابه آن «ستاره‌ای متولد شده است» را سال گذشته دیده‌ایم. آن‌ها معتقدند که فیلم می‌توانست بهتر از این‌ها باشد.

داستان فیلم در سال ۱۹۸۱ اتفاق می‌افتد. آرتور فلک به عنوان یک دلقک استخدام شده و با مادرش در شهر گاتهام زندگی می‌کند. شهر غرق در فساد است. آرتور از یک بیماری عصبی رنج می‌برد که باعث می‌شود گاهی در جایی که نباید بخندد. بچه‌های خیابان او را مسخره می‌کنند و همه چیز از جایی شروع می‌شود که یکی از همکارانش به او تفنگی قرض می‌دهد تا از خودش محافظت کند و بعد آرتور تبدیل به جوکر می‌شود.

در روز افتتاحیه تماشاگران به فیلم امتیاز B+ در سایت سینمااسکور دادند. نظر منتقدان هم در همین حدود است. ۶۹ درصد نقدهای نوشته شده در روتن‌تومیتوز مثبت است اما وضعیت فیلم در سایت IMDB خیلی بهتر است و کاربران به آن امتیاز ۹.۱ از ۱۰ را داده‌اند. ۶۴ درصد بینندگان روزهای افتتاحیه‌ی فیلم مردان بوده‌اند و ۶۶ درصد از آن‌ها پایین ۳۵ سال داشتند.

جوکر تا امروز با نام هیث لجر پیوند خورده بود اما حالا فینیکس هم یک جوکر متفاوت ارائه داده است. حالا سه جوکر در سینما داریم که رقابت تنگاتنگی با هم دارند: جوکر فینیکس، هیث لجر و جرد لتو.

انیمیشن «نفرت‌انگیز» با پخش یونیورسال (Abominable) در رتبه‌ی دوم جدول فروش قرار گرفته است. این انیمیشن توسط دریم‌ورکز تولید شده است و در هفته‌ی دوم اکرانش ۴۲ درصد افت فروش داشته و ۱۲ میلیون دلار فروخته است. بعد از ده روز اکران فروش فیلم در آمریکای شمالی به ۳۷.۴ میلیون دلار رسیده است. در بازارهای بین‌المللی فیلم در چین به نمایش درآمد و افتتاحیه‌ی ۱۱.۲ میلیون دلاری را رقم زد. در بقیه‌ی ۴۴ کشوری هم که اکران شده بود ۲۴.۶ میلیون دلار فروش داشت.

این انیمیشن داستان کودکی است که با یک پاگنده (همان غول‌هایی که در کوه‌ها زندگی می‌کنند) آشنا می‌شود و می‌خواهد او را پیش خانواده‌اش برگرداند. منتقدان هم از فیلم بدشان نیامده و امتیاز ۶۲ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. از آن انیمیشن‌هایی است که مخاطبش واقعا کودکان هستند و می‌تواند مخاطبان خودش را راضی نگهدارد.

فیلم انگلیسی «دانتون ابی» که برداشتی از سریال محبوبی به همین نام است در رتبه‌ی سوم باکس آفیس قرار گرفته است. این فیلم در سومین هفته‌ی اکرانش فقط ۴۴ درصد افت فروش داشته است و فروش جهانی آن به ۷۶.۳ میلیون دلار رسیده است.

فیلم «شیادان» به فروش خوبش ادامه می‌دهد و حالا در گیشه‌ی داخلی سینماهای آمریکا فروش‌اش به بالای ۹۱ میلیون دلار رسیده است. این فیلم ۴۵ درصد با افت فروش روبه‌رو شده است. فیلمی با بازی جنیفر لوپز که یک کمدی جنایی است درباره‌ی زنانی که مردان وال‌استریت را تلکه می‌کنند. اتفاقا منتقدان هم از فیلم بدشان نیامده و امتیاز ۷۹ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند.

در نهایت در جمع پنج فیلم اول جدول فروش فیلم «آن: قسمت دوم» را داریم. اقتباسی از یکی از کتاب‌های استیفن کینگ که البته به اندازه‌ی قسمت اولش مورد تحسین قرار نگرفت. بیست و چند سال از اتفاقات قسمت اول گذشته و آن بچه‌ها بزرگ شده‌اند و دلقک دوباره به شهر بازگشته و رعب و وحشت همه را فرا گرفته است.

خارج از پنج فیلم پرفروش «جودی» را درباره‌ی زندگی جودی گارلند داریم که در اکران محدودش خوب عمل کرد و حالا با اکران در ۱۴۵۸ سالن سینما (از هفته‌ی پیش تا کنون ۹۹۷ سالن به سینماهای نمایش‌دهنده‌ی آن اضافه شده است) و در عرض سه روز فروش ۴.۴ میلیون دلاری در آخر هفته داشت. فروش فیلم از هفته‌ی گذشته ۵۲ درصد افزایش یافته است.

اما فیلم جدیدی که خارج از پنج فیلم اول اما در میان ده فیلم باکس آفیس حضور دارد «جنگ» ساخته‌ی سیزارث آناند کارگردان هندی است. اکشن تریلری با بازی بازیگران هندی که داستان یک سرباز هندی را روایت می‌کند. به سرباز ماموریتی داده می‌شود که استاد و مرشدش را که حالا یاغی شده از میدان حذف کند.

این هفته در اکران محدود فیلم «درد و شکوه» پدرو آلمادووار را داشتیم که شروع قدرتمندی داشته است و در چهار سینما بالای ۱۶۰ هزار دلار فروش کرده است. فیلم اتوبیوگرافیک آلمادووار که به قول منتقدان «هشت و نیم» اوست با بازی درجه یک آنتونیو باندراس یکی از فیلم‌های مهم فصل جوایز به شمار می‌رود. فیلم درباره‌ی فیلمسازی است که دائم به خاطرات کودکی‌اش فکر می‌کند و در عین حال گرفتار اعتیاد می‌شود.

هفته‌ی آینده شاهد اکران محدود سه فیلم خواهیم بود: «جمینی من» آنگ لی با بازی ویل اسمیت، انیمیشن «خانواده‌ی آدامز» و کمدی «جکسی».

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی چوکر ۱ ۹۳.۵ ۹۳.۵ نفرت‌انگیز ۲ ۱۲ ۳۷.۸ دانتون ابی ۳ ۸ ۷۳.۶ شیادان ۴ ۶.۳ ۹۱.۳ آن: قسمت دوم ۵ ۵.۴ ۲۰۲.۲ به سوی ستارگان ۳ ۴.۶ ۴۳.۷ جودی ۲ ۴.۴ ۸.۹ رمبو: آخرین خون ۳ ۳.۶ ۳۹.۸ جنگ ۱ ۱.۶ ۲.۱ پسران خوب ۸ ۰.۹ ۸۲

باکس آفیس هفته گذشته: نفرت‌انگیز دوست‌داشتنی به سینماها آمد

The post باکس آفیس هفته؛ انتظارها برای دیدن جوکر به سر رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala