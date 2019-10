فیلم بیوه سیاه (Black Widow) که قرار است سال ۲۰۲۰ در قالب اولین فیلم فاز چهارم‌ جهان سینمایی مارول روی پرده برود در مرحله پایان فیلم‌برداری قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به عوامل این اثر ابرقهرمانی منتشر شده است مشخص شده که فیلم‌برداری یکی از جدیدترین‌ پروژه‌های مارول به پایان رسیده و فیلم‌ سینمایی بیوه سیاه وارد مرحله پسا‌تولید شده است.

بیوه سیاه که بیست و چهارمین فیلم جهان سینمایی مارول خواهد بود اسکارلت جوهانسون را در نقش ناتاشا رومانوف به عنوان بازیگر اصلی در اختیار دارد و داستان فیلم در گذشته مدت‌ها قبل از مرگ این‌ کاراکتر در‌ جریان است.‌ به این ترتیب این مجموعه فیلم نیز هنوز قصه‌های زیادی دارد تا برای هواداران این شخصیت ابرقهرمانی‌ روایت کند.

اطلاعات تکمیلی مربوط به پایان یافتن این پروژه جهان مارول زمانی منتشر شده که لوسی جین موری بدلکار معروف که در فیلم‌هایی چون زن شگفت‌انگیز و‌ سریال بازی‌ تاج و تخت حضور داشته در صفحه اینستاگرامش تصویری از عوامل فیلم‌ را منتشر و به شکل رسمی تایید کرد که فرایند فیلم‌برداری بیوه سیاه‌‌ به پایان رسیده‌ است.‌ پیش از این چندتن دیگر از بازیگران فیلم هم تایید کرده بودند که ایفای نقششان در این فیلم ابرقهرمانی تمام شده‌ اما اتمام فیلم‌برداری کل پروژه پس از پست‌ اینستاگرامی این بدلکار‌ برای رسانه‌ها قطعی شده است.

طبق آنچه استودیوی مارول اعلام کرده جدیدترین‌ اثر فاز چهارم جهان سینمایی مارول ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ روی پرده خواهد رفت به این ترتیب تیم تولید این‌ اثر از همین حالا چندماه فرصت دارند تا به شکل فشرده روی فیلم کار کنند تا آن‌ را به موقع به چرخه اکران‌ بسپارند.

بیوه‌ سیاه را کیت شورت‌لند کارگردانی می‌کند و فیلم‌نامه آن را ژاک شفر و ند بنسون به رشته تحریر درآورده‌اند. شخصیت بیوه سیاه در سال‌های گذشته بخشی از فیلم‌های جهان سینمایی مارول بوده و سال‌ها است که بازیگر این نقش یعنی اسکارلت جوهانسون و‌ استودیوی مارول علاقه‌مند بودند تا یک فیلم جداگانه درباره این شخصیت سینمایی بسازند. اتفاقی که بالاخره با استخدام کارگردان و فیلم‌نامه‌نویسان برای این پروژه رخ داد و کار تولید از سال ۲۰۱۸ آغاز شد.

The post فیلم‌برداری اولین فیلم‌ فاز چهارم‌‌ جهان مارول به پایان رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala