فیلم جوکر مصحول جدید استودیوی برادران وارنر دوباره فراتر از انتظارها ظاهر شده و با توجه به فروش ۱۷ میلیون دلاری خود در روز جمعه، میزان فروش ۶۰ میلیون دلاری را در دومین آخر هفته اکران خود تجربه خواهد کرد.

فروش ۶۰ میلیون دلاری به این معناست که فیلم جوکر نسبت به هفته گذشته تنها ۳۷ درصد کاهش فروش داشته است؛ این اثر سینمایی در اولین آخر هفته اکران ۹۶ میلیون دلار فروخت و رکورد بیشترین فروش افتتاحیه در ماه اکتبر را تصاحب کرد.

میزان فروش جوکر در هفته دوم و استقبال گسترده جهانی از آن باعث می‌شود که با پایان یافتن آخر هفته جدیدترین اثر تاد فلیپس در سراسر جهان فروش ۴۵۰ میلیون دلاری را پشت سر بگذارد و به سوی مبلغی حرکت کرده که از همین حالا به عنوان رقم فروش نهایی فیلم مطرح شده؛ فروشی بیش از ۷۵۰ میلیون دلار. این نتیجه‌گیری لزوما خوش‌بینانه‌ترین میزان فروش فیلم نیست و حتی در صورت عملکرد نه چندان قدرتمند در هفته‌های بعد با نرخ فروش این دو هفته باید انتظار چنین نتیجه‌ای را داشته باشیم.

پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تر درباره فروش این اثر سینمایی رسیدن مبلغ فروش جهانی آن در دومین آخر هفته به ۵۰۰ میلیون دلار است. در این صورت جوکر خواهد توانست سالن‌ها را با فروشی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ترک کند. مبالغی که درباره آن‌ها گمانه‌زنی می‌کنیم برای این اثر سینمایی فروش‌هایی فوق‌العاده در نظر گرفته می‌شوند. باید در نظر بگیرید که جوکر اثری است که با بودجه ۵۵ میلیون دلاری ساخته شده و به دلیل استفاده از خشونت رده‌بندی سنی R دارد.

جوکر می‌تواند بزرگترین موفقیت استودیوی برادران وارنر در سال ۲۰۱۹ باشد، یک موفقیت قطعی با حاشیه سودی زیاد. توجه به این حاشیه سود ضروری به نظر می‌رسد. در واقع اگر جوکر بتواند طبق پیش‌بینی‌ها عمل کند تنها نسبت به ۳ از فیلم جهان دی‌سی فروش کمتری خواهد داشت. فیلم‌های آکوامن (انگلیسی: Aquaman)، بتمن دربرابر سوپرمن: طلوع عدالت[۲] (به انگلیسی: Batman v Superman: Dawn of Justice) و زن شگفت‌انگیز (به انگلیسی: Wonder Woman) که به ترتیب فروش‌های ۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلاری، ۸۷۴ میلیون دلاری و ۸۲۲ میلیون دلاری داشته‌اند.

اما نکته جالب اینجاست که هر سه فیلم مورد نظر به مراتب با بودجه‌های سنگین‌تری از بودجه فیلم جوکر ساخته شده‌اند. ساخت آکوامن ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار هزینه در برداشته، بتمن دربرابر سوپرمن با بودجه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری ساخته شده و زن شگفت‌انگیز هم ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار خرج برداشته.

منبع متن: digikala