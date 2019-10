باکس آفیس هفته؛ شکست سنگین فیلم آنگ لی در گیشه

طبعا انتظار نداشتیم که حکومت جوکر به این زودی‌ها خاتمه پیدا کند و همچنان هم فیلم تاد فیلیپس صدرنشین باکس آفیس است آن هم در حالی که سه فیلم جدید به جدول فروش اضافه شدند. هیچ‌کدام از فیلم‌های جدید نتوانستند «جوکر» را از تخت پادشاهی پایین بکشند. فیلم نه فقط در گیشه داخلی سینماهای آمریکا و در گیشه‌ی بین‌المللی صدرنشین شد که تا همین الان ۵۴۳ میلیون دلار در دوازده روز اول نمایش‌اش فروش کرده است. اما فیلم‌های جدیدی که به جدول فروش اضافه شدند فیلم جمینی من یا مرد متولد ماه جوزا ساخته‌ی آنگ لی و «خانواده‌ی آدامز» انیمیشنی با صداپیشگی اسکار آیزاک و چارلیز ترون و «جکسی» (Jexi) کمدی جان لوکاس و اسکات مور بودند.

این سه فیلم در تلاش برای جذب مخاطب بودند اما فیلم «انگل» ساخته‌ی بونگ جون هو و برنده‌ی نخل طلای کن امسال در این تلاش شرکت نکرد. فیلم فقط در سه سالن سینما اکران شد و منتظر هستیم ببینیم که هفته‌ی آینده با اکران گسترده‌اش در گیشه‌ی تاریخ سینماها چه می‌کند.

با فروش تقریبا ۵۵ میلیون دلاری فیلم «جوکر» کمپانی برادران وارنر، به سادگی توانست صدرنشینی‌اش را تکرار کند. فیلم فقط ۴۳ درصد افت فروش داشت. درآمد فیلم در آمریکا به ۱۹۲.۷ میلیون دلار رسید. فیلم به طرز دراماتیکی بالاتر از حد انتظار فروخت. پیش از این رکورد بیشترین فروش یک فیلم در هفته‌ی دوم اکتبر متعلق به فیلم «جاذبه» با فروش ۴۳.۲ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۳ بود.

در بازارهای‌ بین‌المللی «جوکر» به فروش تقریبا ۱۲۳.۷ میلیون دلاری از ۷۹ کشور رسید و در حال حاضر فروش آن در بازارهای جهانی معادل ۳۵۷ میلیون دلار شده است. این عدد یعنی حالا فیلم «جوکر» تبدیل به نهمین فیلم پرفروشی شده که از روی کمیک‌بوک‌های دی‌سی اقتباس شده است و در حال حاضر درست پشت سر فیلم «لیگ عدالت» با فروش ۶۵۷.۹ میلیون دلاری قرار دارد. این هفته فیلم در کشورهای جدیدی هم اکران شد و ۱۰.۳ میلیون دلار در فرانسه و ۹.۳ میلیون دلار در آلمان فروخت. انگلستان در بازارهای خارجی بهترین بازار برای فیلم «جوکر» بوده و فیلم ۳۶.۹ میلیون دلار تا به حال در انگلستان فروش داشته است.

«خانواده‌ی آدامز» که پخش‌کننده‌اش پارامونت بود، به راحتی توانست فیلم آنگ لی را کنار بزند و در رتبه‌ی دوم جدول فروش جای بگیرد. فروش این فیلم هم بالاتر از حد انتظار تحلیل‌گران بود. «خانواده‌ی آدامز» نسخه‌ی انیمیشن یک سری کاریکاتور است که در حقیقت طعنه‌ای به خانواده‌های آمریکایی قرن بیستم بود. همه‌ی اعضای این خانواده عجیب و غریب هستند.

این انیمیشن ۳۰.۲۹ میلیون دلار فروخت و در روز افتتاحیه‌اش تماشاگران به آن امتیاز B+ را در سایت سینمااسکور دادند. ۵۹ درصد مخاطبان این انیمیشن را زنان تشکیل می‌دادند و ۴۸ درصد از آن‌ها زیر ۱۷ سال داشتند. گرگ تیرمن و کونراد ورنون کارگردانان این انیمیشن هستند.

انیمیشن هر چند پرفروش شد اما نه بین تماشاگران امتیاز خوبی کسب کرد و نه از طرف منتقدان تایید شد. امتیاز متاکریتیک این انیمیشن ۵۴ از ۱۰۰ است. منتقدان معتقدند این انیمیشن همان شعارهای همیشگی را در باب وفادار بودن به خود و اهمیت خانواده به شیوه‌ای کاملا کلیشه‌ای به تصویر می‌کشد. البته برخی دیگر هم معتقدند که فیلم بامزه است و باعث می‌شود نسل جدید با این خانواده‌ی عجیب و دوست‌داشتنی آشنا شوند. البته گفته می‌شود که فیلمنامه‌ی لیبرمن خیلی کودکانه و سطحی نوشته شده است اما ممکن است گاهی از بزرگترها هم خنده بگیرد.

البته باید دید که فیلم از تعطیلات هالووین چه‌طور استفاده می‌کند و آیا موفق می‌شود فروش بهتری برای خودش رقم بزند یا نه.

فیلم «مرد متولد ماه جوزا» ساخته‌ی آنگ لی در سومین جایگاه جدول فروش قرار گرفت. در فیلم «جمینی من» ویل اسمیت بازی می‌کند و حضور او باعث شده که فیلم ۲۰.۵ میلیون دلار در سه روز اولش فروش کرد. این فیلم با بودجه‌ی ۱۳۸ میلیون دلاری تولید شده که بخش اعظم هزینه‌ی آن مربوط به تکنولوژی جوان کردن ویل اسمیت بوده است. همان تکنولوژی که مارتین اسکورسیزی هم در فیلم «مرد ایرلندی» از آن استفاده کرده است.

تماشاگران «جمینی من» هم مثل تماشاگران «خانواده‌ی آدامز» به آن امتیاز B+ را در سایت سینمااسکور داده‌اند. ۵۶ درصد مخاطبان فیلم مردان بوده‌اند و ۵۳ درصد آن‌ها بالاتر از ۳۰ سال داشتند.

در بازارهای‌ بین‌المللی فیلم آنگ لی هفته‌ی گذشته در پنج کشور جهان اکران شد و این آخر هفته در ۵۸ کشور دیگر هم روی پرده رفت و مجموع فروش‌اش از اکران در این کشورها ۳۱.۱ میلیون دلار بود. فرانسه و آلمان که فیلم هفته‌ی گذشته در آن‌ها اکران شد همچنان پرفروش‌ترین بازار برای فیلم «جمینی من» هستند. فیلم در فرانسه ۵.۱ میلیون دلار و در آلمان ۴.۵ میلیون دلار فروخت. در بازارهای جدید مکزیک و روسیه با فروش ۲.۷ میلیون دلاری پیشتاز هستند.

فیلم قرار است به زودی در ژاپن و تایوان هم اکران شود.

«جمینی من» داستان یک قاتل مزدور دولت پا به سن گذاشته است که به ماموریتی فرستاده می‌شود تا یک تروریست ناشناس را به قتل برساند. در حین این ماموریت مرد متوجه می‌شود که سازمان متبوعش می‌خواهد خود او را هم نابود کند. اما نکته‌ی جالب این‌جاست کسی که برای کشتن او فرستاده شده در حقیقت نسخه‌ی جوان‌تر و تکامل‌یافته‌ی خودش است که می‌تواند حرکات او را پیش‌بینی کند و در آینده جایگزین او خواهد شد.

منتقدان از فیلم ناامید شدند و آنگ لی که کارگردان برنده‌ی اسکار برای فیلم‌‌های خوبی مثل «کوهستان بروکبک» و «زندگی پای» بود با شکست بزرگی روبه‌رو شد. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۳۹ از ۱۰۰ است. منتقد ایندی‌وایر نوشته است: «یک‌بار دیگر آنگ لی در «جمینی من» کار فوق‌العاده‌ای با تکنولوژی انجام داده است اما در این فیلم جدیدش آن‌قدر روی تکنولوژی متمرکز شده که دیگر به سختی می‌شود احساسات را در دل فیلم پیدا کرد.»

پیتر دبروج از ورایتی با خشونت بیشتری با فیلم برخورد کرده و می‌نویسد: «این فیلمی است که در آن تلاش‌های زیادی که صورت گرفته منجر به ساخت یک فیلم اکشن تنبلانه‌ی فاجعه شده است.»

به گفته‌ی منتقدان فیلم دیالوگ‌های خنده‌داری دارد و شخصیت‌پردازی هم در آن بسیار سطحی و سرسری صورت گرفته است. «جمینی من» می‌توانست از فیلم‌های مهم امسال باشد که حالا با سر زمین خورده است.

انیمیشن «نفرت‌انگیز» یونیورسال با فروش ۶.۱۷ میلیون دلاری در سومین هفته‌ی اکرانش در رده‌ی چهارم قرار گرفت. فیلم در بازارهای بین‌المللی هم ۱۵ میلیون دلار فروخت.

این انیمیشن ماجراجویانه داستان نوجوانی به نام یی است که با یک پاگنده، از همان غول‌های معروف مواجه می‌شود. کجا؟ روی پشت بام آپارتمانش در شانگهای. یی و دوستانش اسم پاگنده را اورست می‌گذارند و دست به سفر می‌زنند تا این موجود جادویی را به خانواده‌اش در بالاترین نقطه‌ی زمین برسانند. برخلاف انیمیشن «خانواده‌ی آدامز» منتقدان از این یکی انیمیشن بدشان نیامده است.

در میان پنج فیلم پرفروش جدول «دانتون ابی» هم حضور دارد. همان اقتباس از سریال مشهور انگلیسی که در بین خانواده‌ی اشراف انگلستان اتفاق می‌افتد. فیلم در چهارمین هفته‌ی اکرانش در گیشه‌‌ی داخلی سینماهای آمریکا ۴.۹ میلیون دلار فروخت.

خارج از پنج فیلم پرفروش بقیه‌ی فیلم‌ها تکراری بودند که هفته‌های پیش درباره‌شان حرف زدیم به جز فیلمی به نام «جکسی» که نهمین فیلم پرفروش باکس‌آفیس هفته‌ی گذشته بود. فیلم در ۲۳۳۲ سالن سینما اکران شد و ۳.۱ میلیون دلار فروخت.

کمدی «جکسی» با بازی آدام دیواین قرار است به یک معضل امروز بپردازد. این که اگر بیشتر از هر چیزی در جهان عاشق تلفن‌تان باشید چه اتفاقی ممکن است بیفتد. منتقدان از این فیلم هم بدشان آمد و امتیاز ۳۸ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقدان هالیوود ریپورتر نوشته است: «تقریبا هر چیزی که در این فیلم اتفاق می‌افتد غلط است. جایی که نباید مردم می‌خندند و جایی که باید بخندند هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. این فیلم احمقانه است که تنبلانه ساخته شده و وقت سازندگان و تماشاگرانش را تلف می‌کند.»

خارج از ده فیلم باکس آفیس «انگل» ساخته‌ی بونگ جون هو از سه سالن سینمایی که اکران شده بود توانست بالاتر از ۳۷۶ هزار دلار درآمد کسب کند. فیلم در هر سالن بالای ۱۲۵ هزار دلار فروخته که تا به حال و از زمان «لالالند» سابقه نداشته است. این پنجمین افتتاحیه‌ی بزرگ برای یکی از فیلم‌های برنده‌ی نخل طلای کن است.

هفته‌ی آینده قرار است دنباله‌ی فیلم «ملفیسنت» یا همان «شریر» با بازی آنجلینا جولی اکران شود. به علاوه شاهد اکران گسترده‌ی «زامبی لند ۲» هم خواهیم بود به علاوه‌ی فیلم مستقل «جوجو خرگوشه» که برنده‌ی جشنواره‌ی تورونتوی امسال و از فیلم‌های مهم فصل جوایز است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جوکر ۲ ۵۵ ۱۹۲.۷ خانواده‌ی آدامز ۱ ۳۰.۳ ۳۰.۳ جمینی من ۱ ۲۰.۵ ۲۰.۵ نفرت‌انگیز ۳ ۶.۲ ۴۸ دانتون ابی ۴ ۴.۹ ۸۲.۷ شیادان ۵ ۳.۹ ۹۸ جودی ۳ ۳.۳ ۱۵ آن: قسمت دوم ۶ ۳.۲ ۲۰۷.۱ جکسی ۱ ۳.۱ ۳.۱ به سوی ستارگان ۴ ۱.۹ ۷۷

