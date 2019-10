رقابت میان آثار شاخص فصل جوایز بالا گرفته است

به نظر می‌رسد با نزدیک‌شدن به فصل جوایز و عبور از روزهای پرهیاهوی فیلم‌های ابرقهرمانی و رکوردشکنی فیلم‌های تجاری،‌ حالا شاهد رونق گیشه‌ها با فیلم‌های باکیفیت‌تر هستیم.

فیلم سینمایی «انگل» (Parasite) به کارگردانی بونگ جون-هو که امسال موفق شده بود در جشنواره فیلم کن نخل طلا را به دست آورد در ایالات متحده آمریکا اکران محدود خود را آغاز کرده و با متوسط فروش ۱۲۵ هزار دلار در هر سالن در سه سالن از شهرهای نیویورک و لس آنجلس بزرگترین افتتاحیه یک فیلم با اکران محدود را تجربه کرده است. در عین حال این میزان فروش متوسط در هر سالن بعد از تجربه اکران فیلم «لا لا لند» (La La Land) در سال ۲۰۱۶ تا به امروز تکرار نشده بود.

به شکل کلی با نزدیک‌شدن به فصل جوایز شاهد اکران فیلم‌هایی هستیم که در مراسم اسکار بیشتر درباره‌شان خواهیم شنید. برای مثال فیلم سینمایی «جودی»‌ (Judy) که یک درام زندگی‌نامه‌ای است و درباره بازیگر و خواننده آمریکایی جودی گارلند ساخته شده هم هفته سوم اکرانش را با موفقیت نسبی سپری کرده است.

فیلم سینمایی «درد و شکوه» (Pain and Glory) اثر جدید فیلم‌ساز مشهور اسپانیایی پدرو آلمودوار که مدتی است اکرانش را آغاز کرده فراتر از انتظارها ظاهر شده و به خوبی مورد توجه مخاطبان آمریکایی قرار گرفته است. انگل از کره جنوبی و درد و شکوه از اسپانیا نمایندگان این دو کشور در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار خواهند بود و هر دو در میان پرشانس‌ترین گزینه‌های دریافت جایزه این بخش قرار دارند.

فیلم سینمایی «خرگوش جوجو» (Jojo Rabbit) ساخته تایکا وایتیتی که در جشنواره فیلم تورنتو بهترین فیلم از نگاه مردم لقب گرفت و خوش درخشید این آخر هفته به سینماها می‌آید. جشنواره فیلم تورنتو پیش از این نشان داده که در پیش‌بینی فیلم‌های مهم فصل جوایز بسیار خوب عمل می‎کند و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان برای خرگوش جوجو که مهم‌ترین فیلم این جشنواره بود شانس موفقیت در فصل جوایز را در نظر گرفته‌اند.

فیلم دیگری همچون «فانوس دریایی» (The Lighthouse) با بازی رابرت پتینسون و ویلم دفو که ابتدا در جشنواره کن به چشم منتقدان آمد همین حالا در صف اکران قرار گرفته‌اند و به زودی روی پرده خواهند رفت. این در حالی است که جوکر برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز گیشه‌ها را به تسخیر درآورده و حجم قابل توجهی از مخاطبان را در سراسر جهان و بویژه در ایالات متحده روانه سالن‌ها کرده است.

البته این را هم از قلم نیاندازیم که آبان ماه امسال شاهد اکران فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» (The Irishman) خواهیم بود. جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزی که یکی از مهم‌ترین فیلم‌های آمریکایی امسال است.

منبع متن: digikala