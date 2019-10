امسال فیلم‌های شاخصی که برای اسکار بخش فیلم خارجی زبان از سوی کشورهای مختلف معرفی شده‌اند، از کشورهای کره‌ جنوبی، اسپانیا، کلمبیا، رومانی، ژاپن و هلند هستند. سایت درپ فهرست کامل فیلم‌های معرفی شده به اسکار ۲۰۲۰ در بخش بین‌الملل را منتشر کرده که تعدادشان به عدد ۹۳ رسیده است. البته این فهرست در دو مرحله غربال می‌شود و اول بین ۱۵ تا ۲۰ فیلم و دست آخر تنها پنج فیلم نامزد دریافت اسکار در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان می‌شوند. تا زمان اعلام نامزدهای اولیه می‌شود با توجه به موفقیت قبلی فیلم‌ها گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی فهرست نهایی کرد.

البته پیش‌تر اسم این بخش در اسکار بهترین فیلم خارجی زبان بود اما اوایل سال ۲۰۱۹ نامش به بهترین فیلم بلند بین‌المللی تغییر پیدا کرد تا به طبیعت آکادمی و طبیعت فیلمسازی نزدیک باشد.

هیات نمایندگان

عنوان اصلی: The Delegation

کارگردان: بوجار آلیمانی

کشور: آلبانی

فیلم در اواخر سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتد. «هیات نمایندگان» نگاهی دارد به رژیم کمونیستی در آلبانی در شرایطی که تصمیم می‌گیرد یک زندانی سیاسی را آزاد کند تا هیات نمایندگان اروپا را وادار کند که دولت مشغول انجام اصلاحات است و استحقاق این را دارد که به سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) بپیوندد. این کارگردان پیش از این دو بار دیگر در رقابت‌های اسکار شرکت کرده بود. یکی سال ۲۰۱۱ با فیلم «عفو عمومی» و سال ۲۰۱۶ با فیلم «کرومیوم» که البته هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند به جمع نامزدهای نهایی راه پیدا کنند.

پاپیچا

عنوان اصلی: Papicha

کارگردان: مونیا مدور

کشور: الجزیره

فیلم اولین‌بار در بخش نوعی نگاه جشنواره‌ی کن به نمایش درآمد. قهرمان اصلی فیلم «پاپیچا» یک دانشجوی جوان رشته‌ی طراحی مد است که در دوران جنگ داخلی الجزایر در دهه‌ی ۱۹۹۰ از افزایش سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی اجتماعی به خشم می‌آید. این که فیلم بتواند در رقابت‌های اسکار شرکت کند یا نه برای مدتی در هاله‌ای از ابهام بود چون مقامات محلی اکران آن در الجزیره را لغو کردند. آن هم درست پیش از آن که موعد پایانی اسکار برای بستن فهرست فیلم‌های بخش خارجی‌زبان فرا برسد و بدون این که توضیحی درباره‌ی لغو نمایش‌اش بدهند. احتمالا این اتفاق به خاطر سوژه‌ی فیلم است که به لحاظ سیاسی با سیاست‌های الجزایر همخوانی ندارد. اما آکادمی دستور داد که چون لغو نمایش این فیلم در کنترل فیلمساز نبوده است، فیلم همچنان می‌تواند در رقابت‌ اسکار مورد قضاوت قرار بگیرد.

بازندگان قهرمان

عنوان اصلی: Heroic Losers

کارگردان: سباستین بورنزستاین

کشور: آرژانتین

ریکاردو دارین، بازیگر آرژانتینی که سال ۲۰۰۹ با فیلم «راز درون چشمان آن‌ها» در اسکار حضور داشت و آخرین اسکاری بود که آرژانتین توانست کسب کند، امسال باز هم به عنوان بازیگر و البته تهیه‌کننده‌ی این فیلم به اسکار می‌رود. فیلم اقتباسی از رمانی از ادواردو ساچری است که درباره‌ی شهروندان یک روستای کوچک است. آن‌ها تلاش می‌کنند تا پولی را که در دوران رکود اقتصادی آرژانتین از دست داده‌اند حالا در چرخش قرن جدید دوباره به دست بیاورند. وقتی فیلم در جشنواره‌ی تورونتو به نمایش درآمد بخش‌های سرخوشانه‌ی فیلم را با «یازده یار اوشن» مقایسه کردند.

لذت

عنوان اصلی: Joy

کارگردان: سودابه مرتضایی

کشور: اتریش

این درام از مرتضایی، کارگردانی است که کارش را با مستندسازی شروع کرد. درام «لذت» روی زنان نیجریه‌ای تمرکز می‌کند که در حلقه‌ی قاچاق انسان در اتریش گیر افتاده‌اند. ترس و خرافات بخشی از جریانی است که باعث شده آن‌ها در این ماجرا گرفتار شوند. در فیلم به زبان‌های مختلفی صحبت می‌شود و در کمال تعجب بخش زیادی از آن به زبان انگلیسی است. فیلم جایزه‌ی اول را در جشنواره‌ی لندن ۲۰۱۸ برد و جوایز دیگری هم از ونیز و شیکاگو کسب کرد.

آغاز کار

عنوان اصلی: Debut

کارگردان: آناستازیا میروشنیچنکو

کشور: بلاروس

چهارمین فیلمی است که از سمت بلاروس به اسکار معرفی می‌شود و در کنار فیلمی که از ایران معرفی شده اولین مستندی است که از طرف این کشور به اسکار رفته است. این مستند از میان سه فیلم انتخاب شد که هر سه ویژگی‌های حضور در اسکار را داشتند. فیلم در داخل زندان زنان اتفاق می‌افتد که اولین متجاوزان را در آن نگه می‌دارند. فیلم روی یازده نفر از افرادی که ساکن این زندان هستند متمرکز شده و همه چیز در داخل این زندان منتها با تولید سینمایی اتفاق می‌افتد.

مادران ما

عنوان اصلی: Our Mothers

کارگردان: سزار دیاز

کشور: بلژیک

دیاز امسال در جشنواره‌ی کن برای این فیلم که محصول مشترک بلژیک و گواتمالاست برنده‌ی دوربین طلا شد. درام «مادران ما» در سال ۲۰۱۸ اتفاق می‌افتد و روایتگر محاکمه‌های کسانی است که مسئول جنگ داخلی طولانی در گواتمالا بودند. کاراکتر مرکزی فیلم انسان‌شناسی است که فکر می‌کند سرنخی دارد که جای تقریبی پدرش را نشان می‌دهد. پدرش مبارز غیرنظامی بوده که در دهه‌ی هشتاد ناپدید شده است.

آنتیگونه

عنوان اصلی: Antigone

کارگردان: سوفی درسپ

کشور: کانادا

این پنجمین فیلم این کارگردان است. «آنتیگونه» داستان زندگی دختر نوجوانی است که به برادرش کمک می‌کند تا از زندان فرار کند. فیلم در جشنواره‌ی اخیر تورونتو برنده‌ی دو جایزه شده است.

عنکبوت

عنوان اصلی: Spider

کارگردان: آندرس وود

کارگردان: شیلی

دو سال بعد از این که شیلی برنده‌ی اسکار بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان برای «زن شگفت‌انگیز» شد حالا با یک تریلر سیاسی به اسکار برگشته است. فیلم روی اعضای گروه شبه‌ نظامی دست راستی تمرکز می‌کند که از طرف سازمان سیا پشتیبانی می‌شوند و پیش از آن که آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی در سال ۱۹۷۳ کودتا کند و به قدرت برسد با دولت سالوادور آلنده مبارزه می‌کنند. چهل سال از آن روزها گذشته و کارگردان فیلم، آندرس وود که تا به حال سه بار فیلم‌هایش نماینده‌ی شیلی در رقابت اسکار بودند، گذشته را به زمان حال و ظهور نئو-ناسیونالیسم‌ها در روزگار کنونی پیوند می‌زند.

ن-ژا

عنوان اصلی: Ne Zha

کارگردان: یو یانگ

کشور: چین

چین و ژاپن هر دو امسال فیلم‌های انیمیشن در اسکار ثبت کرده‌اند. انیمیشنی که از طرف چین معرفی شده یک حماسه‌ی فانتزی است که با کامپیوتر ساخته شده و درباره‌ی پسر جوانی است که با سرنوشتش مبارزه می‌کند. این دومین فیلم پرفروش تاریخ چین است و اولین انیمیشن چینی که به صورت آیمکس پخش شد.

مترجم

عنوان اصلی: A Translator

کارگردان: رودریگو و سباستین باریوسو

کشور: کوبا

مینی‌سریال «چرنوبیل» جوایز امی را درو کرد که ممکن است باعث شود شانس درام «مترجم» که در جشنواره‌ی ساندنس حضور داشت بالا برود. این فیلم واقعیات کمتر شنیده شده‌ای را درباره‌ی هزاران کودکی به تصویر کشیده که تحت تاثیر تشعشعات حادثه‌ی اتمی قرار گرفتند و بعد برای معالجه به کوبا فرستاده شدند. کاراکتر اصلی یک پروفسور کوبایی است که ادبیات روسی خوانده که به او دستور داده می‌شود به عنوان مترجم بیمارستان رابط بین دکترها و بچه‌های مریض شود. فیلمساز این فیلم را براساس زندگی پدرش ساخته است.

ملکه‌ی قلب‌ها

عنوان اصلی: Queen of Hearts

کارگردان: مای ال توخی

کشور: دانمارک

با یک اسکار، پنج‌بار نامزدی و دو بار حضور در فهرست اولیه‌ی فیلم‌های اسکار بخش خارجی‌زبان در نه سال گذشته، دانمارک موفق‌ترین کشور در یک دهه‌ی گذشته بوده است. «ملکه‌ی قلب‌ها» امسال جایزه‌ی تماشاگران جشنواره‌ی ساندنس را از آن خودش کرد. فیلم داستان وکیلی است که عاشق فرزندخوانده‌ی خودش می‌شود.

حقیقت و عدالت

عنوان اصلی: Truth and Justice

کارگردان: تانل توم

کشور: استونی

توم کارگردان این فیلم پیش‌تر جایزه‌ی دانشجویی آکادمی را برده بود و برای فیلم کوتاهش به نام «اعتراف» هم در سال ۲۰۱۰ نامزد جایزه‌ی اسکار شده بود. «حقیقت و عدالت» یک درام تاریخی درباره‌ی رقابت بین همسایه‌های یک روستاست در اواخر قرن نوزدهم است. این فیلم رکورد فروش بلیت در استونی را که پیش از این متعلق به «آواتار» بود، شکست.

قلب جوان احمق

عنوان اصلی: Stupid Young Heart

کارگردان: سلما ویلهونن

کشور: فنلاند

ویلهونن نامزد اسکار برای فیلم کوتاه «آیا مجبورم نگران همه چیز باشم؟» در سال ۲۰۱۳ بود. او در این درام جدیدش با دو مساله‌ به صورت موازی چالش می‌کند: یکی بارداری نوجوانان و دیگری احساسات ضد مهاجرت. فیلم یک رومانس نوجوانانه درباره‌ی زوجی است که انتظار متولد شدن بچه‌شان را می‌کشند اما در همین حین پسر جوان به گروه نئو نازی‌های می‌پیوندد.

بینوایان

عنوان اصلی: Les Miserables

کارگردان: لاج لی

کشور: فرانسه

این درام پرتنش درباره‌ی تعارض میان پلیس پاریس و یک گروه از جوانان سیاهپوست است که از کنترل خارج شده‌اند و روز به روز هم بیشتر کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند. فیلم در جشنواره‌ی کن امسال بهترین نقدها را دریافت کرد. البته هیات داوران هیچ جایزه‌ای به آن ندادند. در حالی این فیلم به عنوان نماینده‌ی فرانسه انتخاب شد که فیلم «تصویر بانویی در آتش» برنده‌ی فیلمنامه‌ی کن هم جزو فیلم‌هایی بود که احتمال داشت از فرانسه به اسکار برود.

نابودکننده‌ی سیستم

عنوان اصلی: System Crasher

کارگردان: نورا فینگشایت

کشور: آلمان

این فیلم درباره‌ی یک دختر جوان یاغی و سرکش است که تلاش می‌کند از سیستم نوانخانه‌ی کودکان آلمان فرار کند. فیلم برنده‌ی یک جایزه از جشنواره‌ی برلین شد. جایزه‌ی آلفرد باوئر به فیلم‌هایی داده می‌شود که: «دریچه‌ای جدید به هنر سینما باز کنند». این اولین فیلم داستانی است که فینگشایت ساخته. او در زمینه‌ی ساخت مستند تبحر زیادی دارد.

در جست‌وجوی فریده

عنوان اصلی: Finding Farideh

کارگردان: آزاده موسوی، کوروش عطایی

کشور: ایران

این اولین مستندی است که تاکنون از ایران و در کل در تاریخ اسکار به بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان معرفی شده است. فیلم درباره‌ی زن چهل ساله‌ای به نام فریده است که در ایران متولد شده و توسط یک خانواده‌ی هلندی در کودکی به فرزندی پذیرفته شده است. حالا بعد از سال‌ها به ایران بازگشته تا پدر و مادر اصلی‌اش را پیدا کند. ایران در هفت سال گذشته دو بار برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شده است که هر دو بار فیلم‌های اصغر فرهادی توانسته‌اند این جایزه را کسب کنند.

خائن

عنوان اصلی: The Traitor

کارگردان: مارکو بلوکیو

کشور: ایتالیا

ایتالیا هنوز هم رکورد بیشترین اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان را دارد. گرچه در بیست سال گذشته فقط یک‌بار برای فیلم «زیبایی بزرگ» اسکار را برده است. «خائن» که امسال در بخش اصلی مسابقه‌ی کن حضور داشت، درباره‌ی توماسو بوسکتا یکی از اعضای عالیرتبه‌ی مافیای سیسیل است که تبدیل به خبرچین شد و باعث محکومیت صدها جنایتکار گشت.

مونوس

عنوان اصلی: Monos

کارگردان: الخاندرو لاندس

کشور: کلمبیا

لاندس کارگردانی است که فیلمسازان برنده‌ی جایزه‌ی اسکار مثل گیلرمو دل‌تورو و الخاندرو گونزالس ایناریتو او را ستایش می‌کنند. او در آخرین فیلمش داستانی درباره‌ی گروهی نوجوان ساخته که مراقب یک گروگان آمریکایی در یک جای دورافتاده هستند. آن‌ها فقط به یک گروه در سایه که اسم‌شان را سازمان گذاشته‌اند جواب پس می‌دهند. فیلم با ارجاعاتی به «سالار مگس‌ها» و سبکی سیاه و ماجراجویانه تازه در آمریکا اکران شده است.

انگل

عنوان اصلی: Parasite

کارگردان: بونگ جون هو

کشور: کره‌ جنوبی

سال گذشته کره جنوبی بیشتر از هر وقت دیگری به نامزدی اسکار نزدیک شد. وقتی فیلم «سوختن» در فهرست کوتاه اولیه قرار گرفت اما در نهایت نامزد جایزه‌ی اسکار نشد. «انگل» اما امسال شانس بزرگتری دارد. فیلم نه تنها به احتمال زیاد به فهرست نهایی فیلم‌های بخش بین‌الملل راه پیدا می‌کند که ممکن است در بخش‌های بهترین کارگردان و بهترین فیلم هم نامزد شود. بونگ جون هو برنده‌ی نخل طلای کن امسال است و از شوخ‌طبعی سیاهی استفاده می‌کند تا با مساله‌ی اختلاف طبقاتی روبه‌رو شود. فیلم داستان خانواده‌ای از طبقه‌ی پایین است که وقتی خودشان را به یک خانواده‌ی ثروتمند می‌چسبانند وضعیت مالی‌شان بهتر می‌شود.

درد و شکوه

عنوان اصلی: Pain and Glory

کارگردان: پدرو آلمادووار

کشور: اسپانیا

آلمادووار با این درام آرام و خیال‌انگیز به زندگی گذشته‌اش نگاهی می‌اندازد. او با الفبای سینمایی که در چهل سال گذشته خلق کرده، زندگی‌اش را شبیه یک فانتزی تخیل می‌کند. آنتونیو باندراس برای بازی در این فیلم جایزه‌ی بهترین بازیگر را از جشنواره‌ی کن گرفت. او اجرایی آرام و به شدت تاثیرگذار دارد. نقش کارگردانی را بازی می‌کند که گرچه خود آلمادووار نیست اما قطعا آلمادووار مدلی برایش بوده است.

سوت‌زنندگان

عنوان اصلی: The Whistlers

کارگردان: کورنلیو پورومبیو

کشور: رومانی

یکی از پربارترین درختان سینما در دو دهه‌ی گذشته رومانی بوده است. رومانی امیدوار است با این فیلم تلخ بتواند به جمع نامزدهای اسکار راه پیدا کند. فیلم داستان افسر پلیسی است که مجبور است زبان محلی یاد بگیرد. زبان آن محل هم متشکل از انواع و اقسام سوت‌هاست. او می‌خواهد یک تاجر زندانی را آزاد کند و به همین دلیل باید به این زبان مسلط شود. این فیلم پیچیده‌ای با شوخ‌طبعی سیاه است که بزرگتر از چیزی است که به نظر می‌رسد.

تغییر فصل با تو

عنوان اصلی: Weathering With You

کارگردان: ماکوتو شینکایی

کشور: ژاپن

از سال ۱۹۹۷ که ژاپن فیلم «شاهزاده خانم مونونوکه» را به اسکار معرفی کرد تا امروز هیچ انیمیشن دیگری به اسکار معرفی نشده بود. فیلم توسط GKIDS تولید شده که به عنوان یک تولیدکننده‌ی انیمیشن سابقه‌ی درخشانی در نامزدی جایزه‌ی اسکار بهترین انیمیشن دارد. فیلم توسط کارگردان انیمیشن مشهور این سال‌ها یعنی «اسم تو» ساخته شده است. داستان پسر نوجوانی که با یک دختر یتیم دوست می‌شود. به نظر می‌رسد دختر توانایی کنترل کردن آب و هوا را دارد.

غریزه

عنوان اصلی: Instinct

کارگردان: هالینا رژین

کشور: هلند

بازیگر نقش ملیساندرا در سریال «بازی تاج و تخت» در این فیلم بازی می‌کند. این درام پرتنش روانشناسی درباره‌ی روانشناس یک زندان است که به طرز ترسناکی خودش را مجذوب مردی می‌بیند که به جرم تعرض و تعدی دستگیر شده است. فیلم ظریف این کارگردان نگاهی غیرمعمول و تفکر برانگیز به زنانگی است و بازی‌های درخشانی دارد.

