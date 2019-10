مدتی است با خبر شدیم که مارول و سونی دوباره برای همکاری با یکدیگر و حفظ کاراکتر «مرد عنکبوتی» (Spider-Man) در جهان مارول به توافق رسیده‌اند. توافق جدید میان این دو استودیو به این معنا است که باید انتظار برنامه‌های هیجان‌انگیزی را برای مرد عنکبوتی و دنیای سینمایی مربوط به او داشته باشیم.

احتمالا یکی از این برنامه‌ها که توسط کارگردان فیلم سینمایی «ونوم» (Venom) هم مورد اشاره قرار گرفته روبروی هم قراردادن ونوم و مرد عنکبوتی باشد. براساس آنچه روبن فلیشر کارگردان فیلم ابرقهرمانی ونوم گفته زمانی ماجرای ساخته شده در جهان ونوم هیجان‌انگیز می‌شود که دو کاراکتر ونوم و مرد عنکبوتی با هم روبرو شوند. این کارگردان به شکل ضمنی به این نکته اشاره کرده که تقابل میان دو شخصیت مورد اشاره از برنامه‌های آتی پس از شروع همکاری مجدد بین سونی و مارول است. به گفته کارگردان فیلم سینمایی ونوم هنگامی که آن‌ها کار روی پروژه ونوم را آغاز کردند با وجود سرچشمه‌گرفتن این شخصیت از اسپایدرمن، نمی‌توانستند دقیقا به ریشه‎های کمیک‌بوکی آن وفادار بمانند چون قراردادها و روابط میان مارول و سونی این اجازه را نمی‌داد اما حال می‌توان به این ریشه‌ها بازگشت.

البته فلیشر در مصاحبه‌ای که با وبسایت فاندوم داشته هیچ اشاره‌ای به جزییات این پروژه نمی‌کند. مدتی پیش جان واتس کارگردان فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) نیز در مصاحبه‌ای گفته بود از نظرش فیلم سینمایی ونوم بسیار جذاب است و تام هاردی بازی فوق‌العاده‌ای ارایه می‌دهد… فکر می‌کنم اگر دو تام (تام هالند و تام هاردی) را کنار هم قرار دهیم می‌توانیم شاهد نتیجه‌ای بسیار ویژه باشیم.

به هر حال تا جایی که می‌دانستیم شخصیت مرد عنکبوتی با بازی تام هالند در یک فیلم مستقل جدید و چندین فیلم از آثار استودیوی مارول حضور خواهد داشت. حال می‌توانیم حدس بزنیم که یک فیلم ویژه هم با وجود دو شخصیت ونوم و اسپایدرمن روی پرده خواهد رفت.

