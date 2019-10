در روزهای گذشته شایعات و اخبار جدیدی درباره قسمت سوم از مجموعه فیلم‌های مرد مورچه‌ای (Ant-Man) منتشر شده است. براساس این شایعات که هنوز به تایید رسمی استودیوی مارول نرسیده است جدیدترین فیلم از مجموعه ابرقهرمانی مرد مورچه‌ای تابستان ۲۰۲۱ جلوی دوربین می‌رود و در تابستان ۲۰۲۲ شاهد اکران آن خواهیم بود.

یک منبع آگاه و نزدیک به استودیوی مارول ادعا کرده است که قسمت سوم مجموعه مرد مورچه‌ ای ساخته می‌شود و پل راد در نقش اسکات لنگ در فیلم جدید این مجموعه حضور خواهد داشت. ظاهرا تصمیم برای ساخت قسمت جدید دو هفته پیش توسط استودیوی مارول گرفته شده است و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود فیلم‌برداری این اثر ابرقهرمانی در تابستان ۲۰۲۱ شروع می‌شود.

اگر تاریخ‌های مورد اشاره صحت داشته باشند مرد مورچه‌ای جدید بخشی از فاز ۵ جهان سینمایی مارول خواهد بود. با توجه به اخباری که تابستان امسال درباره فیلم‌های فاز ۴ در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت باید در سال ۲۰۲۱ منتظر اخبار جدید مربوط به فیلم‌های فاز ۵ این استودیو باشیم.

گرچه فیلم‌های مرد مورچه‌ای و دنباله آن یعنی مرد مورچه‌ای و زنبورک از نظر فروش به پای آثار مجموعه‌ای چون انتقام‌جویان نمی‌رسد اما هر دو در حد و اندازه‌های خود پروژه‌هایی سودآور بودند و در مجموع ۱.۱۴ میلیارد دلار فروش داشتند. در عین حال شخصیت‌های مهم این مجموعه همچون اسکات لنگ و هوپ ون دین هر دو در آخرین قسمت مجموعه انتقام‌جویان حضور داشتند و نقش مرد مورچه‌ای پررنگ‌تر از قبل شده بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد جهان مربوط به این شخصیت‌ها و خط داستانی مربوط به مجموعه جای کار زیادی داشته باشد و منطقی به نظر می‌رسد که استودیوی مارول قسمت جدیدی از فیلم‌های مرد مورچه‌ ای را تولید کند.

برخی از سایت‌های خبری وعده داده‌اند که به زودی اخبار جدیدی درباره این مجموعه منتشر خواهد شد و احتمالا کوین فایگی یا پل راد به نوعی شایعات مذکور را تایید خواهند کرد.

