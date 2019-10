فیلم جدید تارانتینو در کشور چین به سد سانسور خورد

فیلم روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time In Hollywood) جدیدترین ساخته کوئنتین تارانتینو به دلیل شکایت دختر بروس لی در کشور چین برای اکران با مانع مواجه شده است.

به گزارش وبسایت ورایتی گرچه فیلم روزی روزگاری در هالیوود توسط شرکت سونی پیکچرز توزیع می‌شود اما تصمیم درباره نسخه‌ای که باید از فیلم نمایش داده شود با تارانتینو است و ظاهرا او باید به درخواست دولت چین برخی از صحنه‌های فیلم‌ را حذف کند.

گرچه تارانتینو پیش از این هم برای اکران فیلم‌هایش در چین با موانعی روبرو شده بود و در گذشته درباره فیلم‌های دیگر بعضی صحنه‌ها از جمله‌ صحنه‌های دارای خشونت شدید را حذف کرده اما ظاهرا ماجرای فیلم جدید او در ارتباط با شکایت دختر بروس لی است.

اگر اخبار مربوط به مجادله شانون لی و تارانتینو را دنبال کرده باشید لابد می‌دانید که دختر بروس لی از نحوه تصویرسازی از پدرش در جدیدترین اثر تارانتینو اصلا دل خوشی ندارد و از طریق انواع و اقسام مصاحبه‌ها نیز این نارضایتی‌ها را بیان کرده‌ است.

شانون لی معتقد بود پدرش در فیلم روزی روزگاری در هالیوود به عنوان فردی مغرور و خودخواه تصویرسازی شده که در نهایت به نوعی تحقیر می‌شود. دختر بروس لی این نحوه‌ بازنمایی را به نژادپرستی و برخورد آمریکایی‌های سفیدپوست با پدرش در زمان حیات نیز مرتبط دانسته بود.

پس از انتشار گفته‌های دختر بروس لی و اعتراض یکی از شاگردان نزدیک او تارانتینو پاسخ معترضان را داد و گفت از نظرش بروس لی کم و بیش فرد مغروری بوده و شیوه بازنمایی این شخصیت مطابق با واقعیت است. این کارگردان آمریکایی همچنین به اولین زندگی‌نامه بروس‌ لی که توسط همسرش نوشته شده اشاره کرد و روایت خود از این شخصیت را نزدیک به این زندگی‌نامه دانست.

اما ظاهرا شانون لی با این توضیحات قانع نشده و علاوه بر اینکه ادعای تطابق شخصیت بروس لی با زندگی‌نامه را رد کرده است پیش از آغاز اکران فیلم در چین شکایتی را تنظیم و تقدیم مقامات کرده‌ تا از اکران این اثر سینمایی به شکل فعلی در کشور چین جلوگیری کند. این شکایت موثر بوده و همین موضوع باعث شده چین جلوی اکران فیلم تارانتینو را بگیرد.

آنطور که گزارش شده تارانتینو برای اکران فیلمش در چین باید بعضی صحنه‌های مربوط به بروس لی را حذف کند گرچه اطلاع دقیقی از اینکه دقیقا باید چه صحنه‌هایی حذف شوند در دسترس نیست. کارگردان آمریکایی این درخواست چینی‌ها را رد کرده و‌ با این اوصاف فیلم او در این کشور روی پرده‌های سینما نخواهد رفت.

فیلم سینمایی روزی روزگاری در هالیوود که با بودجه ۹۰ میلیون دلاری ساخته شده در مجموع ۳۶۶.۷ میلیون دلار فروش داشته و یکی از شانس‌های مهم فصل جوایز به حساب می‌آید.

