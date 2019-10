رفع توقیف فیلم خانه‌ پدری بعد از یک دهه

در سکوت خبری ناگهان در سایت سینماتیکت پیش‌فروش بلیت‌های فیلم خانه پدری ساخته‌ی کیانوش عیاری آغاز شد. اکران فیلم خانه پدری طبق پیش فروش بلیت‌ها از چهارشنبه اول آبان ماه آغاز می‌شود و در حال حاضر دو سینمای مگامال و آستارای تهران بلیت فیلم عیاری را می‌فروشند. خبر رفع توقیف فیلم خانه پدری بعد از نزدیک به یک دهه مهم‌ترین خبر این روزهای سینمای ایران شد.

فیلم «خانه پدری» سال ۱۳۸۹ ساخته شد و در جشنواره‌ی فجر سی و دوم هم اکران شد و با نگاه مثبت اکثر منتقدان هم مواجه شد. البته همان زمان در جشنواره هم اکران فیلم با حرف و حدیث‌هایی همراه بود و حتی ممکن بود فیلم برای جشنواره‌ی فجر هم توقیف شود. ناجی هنر که وابسته به نیروی انتظامی است در تولید این فیلم مشارکت داشت اما بعدتر به دلیل آن چه آن را خشونت فیلم می‌نامیدند از تهیه‌کنندگی آن کنار کشیدند.

همان خشونت باعث شد که فیلم سال‌ها در محاق توقیف بماند تا این که سال ۱۳۹۳ فیلم فقط برای دو روز در سینماهای تهران روی پرده رفت و دوباره آن را پایین کشیدند. همه‌ی این سال‌ها حرف بر سر این بود که می‌شود فیلم را در گروه هنر و تجربه اکران کرد یا با حذف برخی صحنه‌های آن به نمایش عمومی دربیاید اما کیانوش عیاری که کارگردانی باوسواس و دقیق است حاضر به حذف صحنه‌های فیلمش نشد.

داستان فیلم «خانه پدری» از سال ۱۳۰۸ و اواخر دوره‌ی قاجار آغاز می‌شود. در یک خانواده‌ی سنتی دختری به جرم گناهی بزرگ توسط پدرش به قتل می‌رسد و راز این قتل سال‌ها باقی می‌ماند. داستان این خانواده تا سال ۱۳۷۹ ادامه پیدا می‌کند.

مهران رجبی، شهاب حسینی و ناصر هاشمی بازیگران اصلی فیلم هستند و در حقیقت فیلم به مشکلات و مسائل زنان می‌پردازد.

باید دید که با رفع مشکل فیلم «خانه پدری» البته بعد از این همه سال آیا امکان اکران برای فیلم آخر کیانوش عیاری، «کاناپه» که آن را سال ۱۳۹۵ ساخته است، فراهم می‌شود یا نه. مشکل فیلم «کاناپه» به مساله‌ی حجاب برمی‌گردد. بازیگران زن فیلم در فضاهای داخلی از کلاه‌گیس استفاده می‌کنند که البته این روش در سینمای ایران بعد از انقلاب هم برای مدتی مرسوم بود. «کاناپه» همچنان توقیف است و خبر از توقیف درآمدن «خانه پدری» فعلا طرفداران عیاری و سینما را خوشحال کرده است.

