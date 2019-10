این هفته باکس آفیس سینماهای جهان شاهد اکران دو اثر تازه‌وارد بود و فیلم ملفیسنت سردسته اهریمنان (Maleficent: Mistress of Evil) صدرنشین این هفته‌ی باکس آفیس سینماهای جهان شد و از «جوکر» جلو زد. با این حال محصول کمپانی دیزنی کمتر از حد انتظار تحلیل‌گران فروخت. فیلم «سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی» (Zombieland: Double Tap) تازه‌وارد دیگری بود که این یکی بیشتر از انتظار فروش کرد. در همین حال البته «جوکر» برادران وارنر هم به فروش قوی‌اش ادامه می‌دهد و به زودی فروش‌اش در گیشه‌ی سینماهای آمریکا از ۲۵۰ میلیون دلار هم فراتر می‌رود.

در اکران محدود هم فیلم‌های «انگل»، «لایتهاوس» (فانوس دریایی) و «جوجو خرگوشه» خوب ظاهر شدند.

فیلم «ملفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان» دنباله‌ای بر فیلم محصول ۲۰۱۴ دیزنی است که کاراکترهای قصه‌اش را از انیمیشن «زیبای خفته» وام گرفته بود. فیلم تقریبا ۳۶ میلیون دلار فروخت در حالی که قسمت اول آن افتتاحیه‌ی ۶۹.۴ میلیون دلاری داشت.

به هر حال فیلم برای مخاطبانش جذاب بوده و تماشاگران در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A- داده‌اند. ۵۶ درصد مخاطبان فیلم زنان بوده‌اند و ۵۴ درصد آن‌ها ۲۵ سال به بالا داشتند.در حالی که ۶۰ درصد مخاطبان نسخه‌ی اولیه‌ی فیلم را زنان تشکیل می‌دادند و البته مخاطبانش جوان‌تر هم بودند.

همچنان آنجلینا جولی بازیگر نقش اصلی فیلم است. داستان از این جا شروع می‌شود که ملفیسنت و دختر خوانده‌اش اورورا، خانواده‌ی پیچیده‌ای را تشکیل داده‌اند. اورورا کشور را اداره می‌کند و ملفیسنت مراقب اوست تا این که اورورا تصمیم می‌گیرد با شاهزاده‌ی کشور همسایه ازدواج کند. خانواده‌ی شاهزاده فیلیپ حاضر نیستند ملفیسنت را بپذیرند و او را یک نیروی شیطانی می‌دانند. آن‌ها آن‌قدر روی ایده‌شان پافشاری می‌کنند تا ملفیسنت به خشم می‌آید.

فیلم در بازارهای بین‌المللی در همه‌ی کشورهای مهم اکران شد و تقریبا ۱۱۷ میلیون دلار فروخت. پرفروش‌ترین کشور هم چین با فروش ۲۲.۴ میلیون دلاری بود و بعد از آن هم روسیه با فروش ۱۰.۷ میلیون دلاری قرار داشت. مکزیک با فروش ۷.۸ میلیون دلاری در رتبه‌ی سوم قرار گرفت.

منتقدان قسمت جدید «ملفیسنت» را دوست ندارند و امتیازی کمتر از قسمت اول به آن داده‌اند. آن‌ها معتقدند مثل خیلی از فرنچایزهای دیگر قسمت دوم «ملفیسنت» هم فقط به دلایل تجاری ساخته شده است. کلا بازسازی‌های دیزنی از انیمیشن‌هایشان محل مناقشه هستند و خیلی‌ها دل خوشی از آن‌ها ندارند.

در رده‌ی دوم جدول همچنان فیلم «جوکر» را داریم که در هفته‌ی سوم اکرانش ۴۸ درصد افت فروش داشت. فیلم در سه روز آخر هفته ۲۹.۲ میلیون دلار فروخت. در بازارهای بین‌المللی هم ۷۷.۸ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شد.

فیلم «سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی» محصول کمپانی دیزنی با فروش ۲۶.۷ میلیون دلار خیلی خوب در جدول فروش ظاهر شد. فروش قسمت اول فیلم ۲۴.۷ میلیون دلار بود و قسمت دوم آن بهتر از نسخه‌ی اصلی ظاهر شد. فیلم در سایت سینمااسکور از سمت تماشاگران امتیاز B+ دریافت کرده بود. ۵۷ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل می‌دادند که دقیقا متضاد تعداد مخاطبان به تفکیک جنسیت در نسخه‌ی اول است. ۵۶ درصد مخاطبان بالای ۲۵ سال داشتند. این فیلم یک کمدی با شرکت زامبی‌هاست که وودی هارلسون، جسی آیزنبرگ و اما استون در آن بازی می‌کنند.

اما منتقدان به فیلم امتیاز ۵۶ از ۱۰۰ را داده‌اند که البته برای یک فیلم زامبی خیلی هم بد نیست. آن‌ها معتقدند که فیلم ارزش پول و وقتی را که برای آن صرف می‌کنید دارد و برخلاف خیلی از فرنچایزها از قسمت اولش بهتر از کار درآمده است.

در رده‌ی بعدی جدول فیلم «خانواده‌ی آدامز» قرار دارد. «خانواده‌ی آدامز» نسخه‌ی انیمیشن یک سری کاریکاتور است که در حقیقت طعنه‌ای به خانواده‌های آمریکایی قرن بیستم بود. همه‌ی اعضای این خانواده عجیب و غریب هستند. انیمیشن هر چند پرفروش شد اما نه بین تماشاگران امتیاز خوبی کسب کرد و نه از طرف منتقدان تایید شد. امتیاز متاکریتیک این انیمیشن ۵۴ از ۱۰۰ است. منتقدان معتقدند این انیمیشن همان شعارهای همیشگی را در باب وفادار بودن به خود و اهمیت خانواده به شیوه‌ای کاملا کلیشه‌ای به تصویر می‌کشد. البته برخی دیگر هم معتقدند که فیلم بامزه است و باعث می‌شود نسل جدید با این خانواده‌ی عجیب و دوست‌داشتنی آشنا شوند. البته گفته می‌شود که فیلمنامه‌ی لیبرمن خیلی کودکانه و سطحی نوشته شده است اما ممکن است گاهی از بزرگترها هم خنده بگیرد.

فیلم آنگ لی به اسم «مرد متولد ماه جوزا» هم در رده‌ی پنجم جدول فروش قرار گرفت. «جمینی من» داستان یک قاتل مزدور دولت پا به سن گذاشته است که به ماموریتی فرستاده می‌شود تا یک تروریست ناشناس را به قتل برساند. در حین این ماموریت مرد متوجه می‌شود که سازمان متبوعش می‌خواهد خود او را هم نابود کند. اما نکته‌ی جالب این‌جاست کسی که برای کشتن او فرستاده شده در حقیقت نسخه‌ی جوان‌تر و تکامل‌یافته‌ی خودش است که می‌تواند حرکات او را پیش‌بینی کند و در آینده جایگزین او خواهد شد.

منتقدان از فیلم ناامید شدند و آنگ لی که کارگردان برنده‌ی اسکار برای فیلم‌‌های خوبی مثل «کوهستان بروکبک» و «زندگی پای» بود با شکست بزرگی روبه‌رو شد. امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۳۹ از ۱۰۰ است. منتقد ایندی‌وایر نوشته است: «یک‌بار دیگر آنگ لی در «جمینی من» کار فوق‌العاده‌ای با تکنولوژی انجام داده است اما در این فیلم جدیدش آن‌قدر روی تکنولوژی متمرکز شده که دیگر به سختی می‌شود احساسات را در دل فیلم پیدا کرد.»

خارج از این پنج فیلم پرفروش فیلم «دانتون ابی» را داشتیم که دستاوردی کسب کرد و تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم استودیوی فوکوس شد. رکورد قبلی استودیو در اختیار فیلم «کوهستان بروکبک» بود.

و در اکران محدود سینماها پرفروش‌ترین فیلم «انگل» ساخته‌ی بونگ جون هو و برنده‌ی نخل طلای کن امسال بود. فیلمی درباره‌ی یک خانواده‌ی فقیر که به زحمت خرج روزمره‌شان را می‌دهند. آن‌ها شانس می‌آورند و پسر معلم یک دختر پولدار می‌شود و بعد سعی می‌کند همه‌ی اعضای خانواده‌شان را در آن خانه‌ی بزرگ جا بدهد اما صاحبخانه‌ها نمی‌دانند که آن‌ها فامیل هستند. فیلم ۱.۸ میلیون دلار فروش کرده است و با توجه به نقدهای نوشته شده ممکن است یکی از گزینه‌های جدی کسب اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان باشد.

یک قدرت‌نمایی هم از فیلم «لایتهاوس» (فانوس دریایی) داشتیم که در اکران محدود در هشت شهر نزدیک به ۴۲۰ هزار دلار فروش کرد. این فیلم با بازی رابرت پتینسون و ویلم دفو یک فانتزی ترسناک است که داستان دو فانوس‌بان را حکایت می‌کند. منتقدان هم فیلم را پسندیده‌اند و به آن امتیاز ۸۲ از ۱۰۰ را داده‌اند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ملفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان ۱ ۳۶ ۳۶ جوکر ۳ ۲۹.۲ ۲۴۷.۲ سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی ۱ ۲۶.۷ ۲۶.۷ خانواده‌ی آدامز ۲ ۱۶.۱ ۵۶.۸ جمینی من ۲ ۸.۵ ۳۶.۵ نفرت‌انگیز ۴ ۳.۵ ۵۳.۹ دانتون ابی ۵ ۳.۱ ۸۸.۶ جودی ۴ ۲.۱ ۱۹ شیادان ۶ ۲.۱ ۱۰۱.۹ آن: قسمت دوم ۷ ۱.۵ ۲۰۹.۷

باکس آفیس هفته‌ی گذشته: شکست سنگین فیلم آنگ لی در گیشه

The post باکس آفیس؛ جادوگر دیزنی فاتح گیشه‌ها شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala