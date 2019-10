فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر که سومین و آخرین قسمت از آخرین سه‌گانه مجموعه جنگ ستارگان (قسمت نهم از سری اصلی) است ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (مقارن با ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۸) روی پرده می‌رود. پیش فروش تعدادی از بلیت‌های فیلم از همین حالا آغاز شده و میزان بلیت‌های فروخته شده به شکل بی‌سابقه‌ای بالا بوده است.

طبق گزارش وبسایت اتم تیکتس که در حوزه فروش آنلاین بلیت سینما فعالیت می‌کند فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر در اولین ساعات فروش بلیت موفق شده ۴۵ درصد بیش از فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی در همین وبسایت فروش داشته باشد. اتم تیکتس رقم دقیق فروش را مشخص نکرده اما اعلام کرده این میزان فروش یک رکورد جدید در تاریخ فعالیت‌های این شرکت به حساب می‌آید.

انتقام‌جویان: پایان بازی در اولین آخرهفته نمایش موفق شد در گیشه‌های ایالات متحده فروش سرسام‌آور ۳۵۷.۱ میلیون دلاری را تجربه کند؛ فروشی که نهایتا به رکوردشکنی‌های متعدد این اثر سینمایی در سطح جهان منجر شد. این فیلم جهان سینمایی مارول در نهایت ۸۵۸.۴ میلیون دلار در آمریکا فروخت و کل فروشش در سراسر جهان به ۲.۷۹ میلیارد دلار رسید تا رکورد فیلم سینمایی آواتار را پشت سر بگذارد.

حال باید دید فیلم جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر که به عنوان موردانتظارترین فیلم پاییز امسال شناخته می‌شود در رقابت با انتقام‌جویان چه می‌کند. به نظر می‌رسد قسمت جدید مجموعه جنگ ستارگان قادر نخواهد بود بیرون ایالات متحده با رکورد خیره‌کننده انتقام‌جویان رقابت کند اما فیلم‌های مجموعه جنگ ستارگان همیشه در گیشه‌های ایالات متحده شانس موفقیت‌های چشمگیر داشته‌اند.

در حال حاضر پرفروش‌ترین فیلم تاریخ در گیشه‌های آمریکا بدون در نظر گرفتن تورم، «جنگ ستارگان: نیرو بر می خیزد» (Star Wars: The Force Awakens) است که موفق شد فروش داخلی ۹۳۶.۶ میلیون دلاری را تجربه کند. گرچه عرضه پرتعداد قسمت‌های دیگر از این مجموعه باعث شد قدرت فروش و جذابیت آن برای مخاطبان کاهش پیدا کند و در نهایت شکست تجاری بسیار بارز به هنگام عرضه «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» (Solo: A Star Wars Story) نشان داد دیزنی نمی‌تواند با محصولات لوکاس فیلم همان برخوردی را داشته باشد که با محصولات مارول دارد.

باید منتظر ماند و دید قسمت جدید مجموعه جنگ ستارگان که از همین حالا توجه زیادی برانگیخته و علاقه‌مندان را به وجد آورده می‌تواند درون ایالات متحده به رکوردشکنی بپردازد یا نه.

منبع متن: digikala