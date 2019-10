«جوکر» با عبور از «ددپول» یک رکورد تاریخی را شکست

فیلم جوکر (Joker) رسما با عبور از فیلم سینمایی ددپول (Deadpool) موفق شده لقب پرفروش‌ترین فیلم سینمایی تاریخ در رده سنی بزرگسالان (درجه R) را به دست آورد.

جوکر با بازی واکین فینیکس در نقش اصلی و به کارگردانی تاد فلیپس تا اینجای کار حدودا ۷۸۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. این رقم که روز جمعه هفته گذشته به تایید استودیوی برادران وارنر رسید ۵ میلیون دلار بیش از رکورد ۷۸۳ میلیون دلاری ددپول است که در سال ۲۰۱۶ به ثبت رسیده بود.

به همین مناسبت رایان رینولدز بازیگر فیلم سینمایی ددپول در یک توییت ویژه این موفقیت را به عوامل سازنده فیلم سینمایی جوکر تبریک گفت.

گرچه‌ جوکر موفق شده رکورد پرفروش‌ترین فیلم با درجه‌بندی سنی R در سطح جهان را بشکند اما هنوز راه زیادی تا شکستن این رکورد در آمریکا دارد. در این مسیر جوکر باید فیلم سینمایی «مصائب مسیح» (The Passion of the Christ) ساخته مل گیبسون را پشت سر بگذارد. این اثر که در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است در آمریکای شمالی فروش ۳۷۰ میلیون دلاری داشته در شرایطی که جوکر تا اینجای کار در آمریکا ۲۵۹ میلیون دلار فروخته است.

جدیدترین اثر تاد فلیپس که چند هفته‌ای است روی پرده رفته با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و با وجود انتقادهای گوناگون در ارتباط با نمایش خشونت موفق شده مخاطبان گسترده‌ای را به سالن‌های سینما بکشاند. پاول دگارابدیان تحلیلگر ارشد رسانه در همین زمینه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سی‌ان‌ان گفت: موفقیت جوکر حقیقتا غافلگیرکننده است. فیلم موفق شد با وجود نگرانی‌های امنیتی، جنجال‌ها و موضوع خشونت‌آمیزش در جلب مخاطب رکوردشکن ظاهر شود.

پیش‌بینی می‌شود این اثر سینمایی که موفق شد شیر طلایی جشنواره ونیز ۲۰۱۹ را هم تصاحب کند در ادامه مسیر خود موفقیت‌های گسترده‌تری را در فصل جوایز کسب کند. شاون رابینز از تحلیلگران وبسایت باکس‌آفیس‌دات‌کام معتقد است: بسیار عجیب خواهد بود اگر آکادمی به بازی فینیکس توجه نشان ندهد. گرچه اختلافات زیادی بر سر خود فیلم وجود دارد اما به نظر می‌رسد همه با این نکته موافق باشند که بازی فینیکس در حد و اندازه‌های جایزه اسکار است.

منبع متن: digikala