نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۱۹ مشخص شدند

نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۱۹ (بیست و نهمین دوره از جوایز سالانه فیلم مستقل گاتهام) مشخص شدند تا طبق سنت همیشگی، فصل جوایز ۲۰۲۰-۲۰۱۹ با اولین معرفی نامزدهای دریافت جوایز آغاز شود.

در میان فیلم‌هایی که در بخش‌های مختلف نامزد شده‌اند به آثار مورد توجه در جشنواره ساندنس، فیلم‌های مهم فستیوال‌های پاییزی و حتی اثری نسبتا پرفروش که موفق شده در گیشه‌ها فروش بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری را تجربه کند برمی‌خوریم. فیلم‌هایی چون «وداع» (The Farewell) اثر لولو وانگ، «داستان ازدواج» ساخته نوآ بامباک، «جواهرات تراش‌نخورده» (Uncut Gems) ساخته جاشوا سفدی و بن سفدی و «شیادان» به کارگردانی لورین اسکافاریا.

گرچه جوایز گاتهام به عنوان اولین جشنواره فصل جوایز هم‌پوشانی چندانی با جوایز اسکار ندارند اما عموما نقشی کلیدی در توجه‌برانگیزکردن فیلم در طول سال ایفا می‌کنند. برای مثال سال گذشته برندگان بخش بهترین بازیگری جوایز گاتهام یعنی ایثن هاک برای حضور در «نخستین اصلاح‌شده» (First Reformed) و تونی کولت برای ایفای نقش در «موروثی» (Hereditary) در عموم پیش‌بینی‌ها و فهرست‌های مربوط به فصل جوایز حضور داشتند اما نهایتا نتوانستند در مراسم اسکار به عنوان نامزد دریافت جوایز انتخاب شوند.

همچنین فیلم سینمایی «سوارکار» (The Rider) سال گذشته به عنوان بهترین فیلم جوایز گاتهام برگزیده شد؛ فیلمی به کارگردانی کلوئه ژائو که در میان نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم در مراسم اسکار حضور نداشت اما از جمله آثار تحسین‌شده سال گذشته بود.

در ادامه متن فهرست نامزدهای جوایز گاتهام ۲۰۱۹ را ببینید:

بهترین فیلم

«وداع»

«شیادان»

«داستان ازدواج»

«جواهرات تراش‌نخورده»

«امواج»

بهترین مستند

«کارخانه آمریکایی»

«آپولو ۱۱»

«لبه دموکراسی»

«مسافر نیمه شب»

«ملت تک فرزندی»

بهترین کارگردان نوظهور

لورا دی کلرمونت تونر برای «موستانگ»

کنت جونز برای «دایانا»

جو تالبوت برای «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو»

اولیویا وایلد برای «بوک اسمارت»

بهترین فیلمنامه

لولو وانگ برای «وداع»

تارل آلوین مک‌کرینی برای «پرنده بلند پرواز»

جو تالبوت و راب ریچرت برای «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو»

نوآ بامباک برای «داستان ازدواج»

بهترین بازیگر مرد

ویلم دفو در «فانوس دریایی»

آدام درایور در «داستان ازدواج»

آلدیس هاج در «شفقت»

آندره هالند در «پرنده بلند پرواز»

آدام سندلر در «جواهرات تراش‌نخورده»

بهترین بازیگر زن

آوکافینا در «وداع»

الیزابت ماس در «رایحه او»

مری کی پلیس در «دایانا»

فلورنس پو در «نیمه تابستان»

آلفری وودارد در «شفقت»

بهترین بازیگر نوظهور

جولیا فاکس در «جواهرات تراش‌نخورده»

اشلینگ فرانچوزی در «بلبل»

کریس گالوست در «به من آزادی بده»

نوآ جوپ در «پسر شیرین»

جاناتان میجرز در «آخرین مرد سیاهپوست در سان فرانسیسکو»

تیلور راسل در «امواج»

سریال بلند جدید

«چرنوبیل»

«دیوید مرد می‌سازد»

«دوست فوق‌العاده من»

«باور نکردنی»

«وقتی آن‌ها ما را می‌بینند»

سریال کوتاه جدید

«پن ۱۵»

«رامی»

«عروسک روسی»

«توکا و برتی»

«نرسیده»

