فیلم «خانه پدری» به دستور دادستانی توقیف شد

فیلم خانه پدری یکی از آثار جنجال‌برانگیز و پرحاشیه کیانوش عیاری که سال ۱۳۸۹ تولید شده است با دستور دادستانی و پس از مدت کوتاهی اکران توقیف شد.

خانه پدری برای اولین‌بار بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. واکنش‌ها به فیلم از همان روزها آغاز شد و نهایتا هنگامی که فیلم قرار بود در دی‌ماه ۱۳۹۳ به نمایش عمومی گذاشته شود، تنها دو روز روی پرده ماند و پس از نمایش فیلم در روزهای چهارم و پنجم دی‌ماه توقیف شد.

با توقیف خانه پدری به نظر نمی‌رسید امکانی برای اکران مجدد آن وجود داشته باشد اما سال گذشته ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از امکان اکران فیلم در سینماهای هنر و تجربه خبر داد. موضوعی که ظاهرا چندان خوشایند کارگردان فیلم نبود چرا که عیاری ترجیح می‌داد فیلمش پس از همه این سال‌ها بتواند به شکلی گسترده‌تر دیده شود و در سینماهای بیشتری به نمایش درآید.

فیلم عاقبت آبان‌ماه امسال با برخی اصلاحات و اعمال محدودیت سنی روی پرده رفت. فیلم عیاری یکم آبان‌ماه در شرایطی اکران شد که نمایش چندین اثر پیش‌تر توقیف شده همچون «عصبانی نیستم» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» امیدواری‌های بیشتری درباره اکران آن به‌وجود آورده بود اما نمایش این فیلم سینمایی این‌بار هم دوام چندانی نداشت و خانه پدری برای بار دوم توقیف شد.

ساعاتی پس از انتشار خبر توقیف فیلم در حالی که مسئولان سازمان سینمایی از صدور حکم توقیف از سوی دادستانی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌ بودند هنوز امکان خرید بلیت آنلاین آن از طریق وبسایت سینماتیکت وجود داشت اما حالا بخش خرید آنلاین برای این فیلم از وبسایت مذکور حذف شده است.

خانه پدری داستان چند اپیزودی یک خانواده‌ را از دوره قاجار تا سال‌های اخیر با تمرکز ویژه بر سرنوشت زنان خانواده روایت می‌کند. یک صحنه خاص در ابتدای فیلم و به شکل کلی‌تر مضمون این اثر سینمایی از عوامل اصلی جنجال‌برانگیز آن در سال‌های اخیر بوده است.

